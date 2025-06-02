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Евгения Евсеева
Соцсети

Илон Маск анонсировал запуск встроенного в X мессенджера XChat с «шифрованием как у биткоина»

Он заменит нынешние личные сообщения.

  • О переходе XChat в стадию бета-тестирования 30 мая 2025 года сообщил TechCrunch. 2 июня запуск подтвердил владелец соцсети Илон Маск. По данным издания, воспользоваться мессенджером могут владельцы платной подписки.

Мы запускаем совершенно новый XChat с исчезающими сообщениями и возможностью отправлять любые файлы. Также есть аудио- и видеозвонки. Он построен на Rust с шифрованием в стиле биткоина, это совершенно новая архитектура.

Илон Маск
  • Что именно имеется в виду под шифрованием «как у биткоина» — неясно. В криптосообществе отмечают, что биткоин-транзакции подписываются, а не шифруются, пишет Coindesk.
  • С момента покупки X (ранее — Twitter) Маск много раз заявлял о желании создать встроенный в соцсеть сервис обмена сообщениями, похожий на Signal.

#новости #илонмаск #x

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