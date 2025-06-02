Илон Маск анонсировал запуск встроенного в X мессенджера XChat с «шифрованием как у биткоина»

Он заменит нынешние личные сообщения.О переходе XChat в стадию бета-тестирования 30 мая 2025 года сообщил TechCrunch. 2 июня запуск подтвердил владелец соцсети Илон Маск. По данным издания, воспользоваться мессенджером могут владельцы платной подписки.Мы запускаем совершенно новый XChat с исчезающими сообщениями и возможностью отправлять любые файлы. Также есть аудио- и видеозвонки. Он построен на Rust с шифрованием в стиле биткоина, это совершенно новая архитектура.Илон МаскЧто именно имеется в виду под шифрованием «как у биткоина» — неясно. В криптосообществе отмечают, что биткоин-транзакции подписываются, а не шифруются, пишет Coindesk.С момента покупки X (ранее — Twitter) Маск много раз заявлял о желании создать встроенный в соцсеть сервис обмена сообщениями, похожий на Signal.#новости #илонмаск #x