Сообщество «ни в коем случае не идеально, но хорошо вписывается в рамки политики сервиса».

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Генеральный директор Reddit Inc. Стив Хаффман заявил, что сообщество r/WallStreetBets «ни в коем случае не идеально, но хорошо вписывается в рамки политики сервиса».

Хаффман назвал влияние сообщества на акции GameStop «культурной войной Уолл-стрит против всех остальных», пишет Bloomberg.

По его словам, любой, кто считает пользователей форума «идиотами», должен тратить больше времени на чтение дискуссий. «Это идиотское бахвальство скрывает то, что я считаю очаровательным умом», — заявил Хаффман

Влияние сообщества на акции GameStop показывает, что рынок должны адаптироваться к миру, где мелкие инвесторы получают часть власти, принадлежащей крупным финансовым компании, считает Алексис Оганян, сооснователь Reddit.

«Я думаю, что для многих это было заявлением, а не инвестицией», — сказал Оганян. По его словам, пользователи к «голосуют долларами», чтобы отомстить или сделать заявление в отношении «крупных финансов».

Оганян считает, что отключение покупок акций GameStop на площадке Robinhood было «шокирующим», а критика Robinhood — «вполне оправданным возмущение».