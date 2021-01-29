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Евгения Евсеева

Гендиректор Reddit высказался в поддержку инвесторов из сообщества r/WallStreetBets Статьи редакции

Сообщество «ни в коем случае не идеально, но хорошо вписывается в рамки политики сервиса».

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Генеральный директор Reddit Inc. Стив Хаффман заявил, что сообщество r/WallStreetBets «ни в коем случае не идеально, но хорошо вписывается в рамки политики сервиса».

Хаффман назвал влияние сообщества на акции GameStop «культурной войной Уолл-стрит против всех остальных», пишет Bloomberg.

По его словам, любой, кто считает пользователей форума «идиотами», должен тратить больше времени на чтение дискуссий. «Это идиотское бахвальство скрывает то, что я считаю очаровательным умом», — заявил Хаффман

Влияние сообщества на акции GameStop показывает, что рынок должны адаптироваться к миру, где мелкие инвесторы получают часть власти, принадлежащей крупным финансовым компании, считает Алексис Оганян, сооснователь Reddit.

«Я думаю, что для многих это было заявлением, а не инвестицией», — сказал Оганян. По его словам, пользователи к «голосуют долларами», чтобы отомстить или сделать заявление в отношении «крупных финансов».

Оганян считает, что отключение покупок акций GameStop на площадке Robinhood было «шокирующим», а критика Robinhood — «вполне оправданным возмущение».

  • В январе 2021 года в работе Robinhood и других брокеров произошел массовый сбой из-за наплыва частных инвесторов. Это произошло после «прикола» пользователей Reddit, которые решили скупать акции «умирающих» магазинов игр GameStop и повысить на них цены. После этого начали расти акции и других непопулярных компаний — Nokia, BlackBerry, AMC и другие.
  • В результате стоимость их акций выросла на сотни процентов за несколько дней, а инвестфирмы, ставившие на падение акций, потеряли миллиарды долларов.
  • 28 января Robinhood отключил покупку акций этих компаний. В ответ группа частных инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокера, заявив, что решение было принято в интересах «крупных институциональных инвесторов», а не клиентов.
  • Для продолжения работы Robinhood пришлось экстренно привлечь $1 млрд от инвесторов.

#новость #reddit

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Andre Macareno

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Зато сабреддит трампистов снесли :(

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