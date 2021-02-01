Facebook начала тестировать уведомления о собираемых данных на iOS, чтобы обыграть Apple: её сообщение вызывает «панику» Статьи редакции
Соцсеть хочет показать, что всё не так плохо, как показывает Apple, — данные помогут сделать рекламу персонализированным и поддержать бизнес.
Запрос, в котором Facebook просит разрешение на использование данных для рекламы, появится в аккаунтах Facebook и Instagram во всем мире, пишет Axios.
- Если пользователи разрешат приложениям собирать данные, ничего не изменится — они будут видеть такую же таргетированную рекламу. В случае отказа реклама станет менее актуальной и персонализированной.
Тесты проводятся на фоне изменения настроек конфиденциальности в App Store — компания обязала разработчиков приложений сообщать, какие данные они собирают и запрашивать согласие на использование IDFA (идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики).
- Соцсеть не раз критиковала новые правила, так как они повлияют на качество таргетинга: в декабре Facebook купила в газетах рекламу, в которой заявила, что требование повредит малому бизнесу, который полагается на таргетированную рекламу для продаж.
- Уведомления Facebook появится перед аналогичным запросом Apple. В компании опасаются, что сообщение Apple написано «паникёрским» языком — соцсеть хочет показать людям, что это не так страшно — их данные помогут «создавать более персонализированную рекламу» и «поддерживать бизнес, который надеется на таргетинг», пишет Bloomberg.
- Согласно правилам Apple, разработчикам необязательно раскрывать данные в App Store, если пользователь сам дает разрешение на их отслеживание в интерфейсе приложения.
Сами себе в ногу стреляют, Apple от этого ещё круче гайки закрутит.
А вообще зачем это Apple?
чтобы продавать свою рекламную платформу :) разумеется, мегаприватную
Как бы хотелось верить в приватность, но причина банальна. Все сливки от рекламы снимает ФБ и с Яблоком не делится.
Для меня как разработчика прилаг это означает, что придется закрывать бесплатные ad-supported версии и начинать брать деньги, а с этих денег эпл откусит комиссию. вот и вся бодяга.
Типа ios - это безопасная платформа, которая бдит за данными пользователя (в том числе и о его предпочтениях, посещенных сайтах)
Название статьи подразумевает не то, что уведомления будут успокаивать, а то, что как раз они и вызывают панику.
Это можно обойти с помощью API Conversion, поэтому не страшно. Те же данные будут подтягиваться не с пикселя, а с сервера. Реально, больше паники
я удалил апп, если надо, через браузер захожу на пару минут.
следом удалю инсту и ватсапп, толку в них нет, прожигание времени.
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