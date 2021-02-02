Соцсети
Евгения Евсеева

Twitter разрешила пользователям создавать собственные новостные рассылки Статьи редакции

Опция доступна в англоязычной и русскоязычной версиях сайта.

2 2 комментария
88 просмотров

Twitter спустя неделю после покупки платформы рассылок Revue разрешила пользователям создавать собственные новостные рассылки.

После сделки пакет Revue Pro стал бесплатным для всех пользователей, а размер комиссии для авторов снизился до 5%.

Revue позволяет бесплатно составлять новостные бюллетени и планировать рассылку, встраивать твиты, импортировать списки адресов электронной почты, анализировать взаимодействие с аудиторией и зарабатывать за счёт платных подписчиков.

Соцсеть позиционирует Revue как инструмент для писателей и издателей, предназначенный для рассылки новостных бюллетеней.

В 2017 году Twitter обсуждала введение платной подписки для брендов, новостных изданий и других пользователей. В 2020 году соцсеть начала искать разработчиков для нового проекта Gryphon, который займётся созданием платформы для подписки.

#новость #twitter

2 2 комментария
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Илья Шишкунов

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Сейчас они просто убили блогспот, патреон и много кого ещё. 
Хитрый ход от помойных птиц 

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Влад

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В России платную рассылку запустить просто так не получится, ибо нужно привязка к Stripe.

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