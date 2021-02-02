Twitter разрешила пользователям создавать собственные новостные рассылки Статьи редакции
Опция доступна в англоязычной и русскоязычной версиях сайта.
Twitter спустя неделю после покупки платформы рассылок Revue разрешила пользователям создавать собственные новостные рассылки.
После сделки пакет Revue Pro стал бесплатным для всех пользователей, а размер комиссии для авторов снизился до 5%.
Revue позволяет бесплатно составлять новостные бюллетени и планировать рассылку, встраивать твиты, импортировать списки адресов электронной почты, анализировать взаимодействие с аудиторией и зарабатывать за счёт платных подписчиков.
Соцсеть позиционирует Revue как инструмент для писателей и издателей, предназначенный для рассылки новостных бюллетеней.
В 2017 году Twitter обсуждала введение платной подписки для брендов, новостных изданий и других пользователей. В 2020 году соцсеть начала искать разработчиков для нового проекта Gryphon, который займётся созданием платформы для подписки.
Сейчас они просто убили блогспот, патреон и много кого ещё.
Хитрый ход от помойных птиц
В России платную рассылку запустить просто так не получится, ибо нужно привязка к Stripe.
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