Опция доступна в англоязычной и русскоязычной версиях сайта.

{"id":203637,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/203637-twitter-razreshila-polzovatelyam-sozdavat-sobstvennye-novostnye-rassylki","title":"Twitter \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/social\/203637-twitter-razreshila-polzovatelyam-sozdavat-sobstvennye-novostnye-rassylki","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/social\/203637-twitter-razreshila-polzovatelyam-sozdavat-sobstvennye-novostnye-rassylki&title=Twitter \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/social\/203637-twitter-razreshila-polzovatelyam-sozdavat-sobstvennye-novostnye-rassylki&text=Twitter \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/social\/203637-twitter-razreshila-polzovatelyam-sozdavat-sobstvennye-novostnye-rassylki&text=Twitter \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/social\/203637-twitter-razreshila-polzovatelyam-sozdavat-sobstvennye-novostnye-rassylki","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Twitter \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/social\/203637-twitter-razreshila-polzovatelyam-sozdavat-sobstvennye-novostnye-rassylki","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 88 просмотров

Twitter спустя неделю после покупки платформы рассылок Revue разрешила пользователям создавать собственные новостные рассылки.

После сделки пакет Revue Pro стал бесплатным для всех пользователей, а размер комиссии для авторов снизился до 5%.

Revue позволяет бесплатно составлять новостные бюллетени и планировать рассылку, встраивать твиты, импортировать списки адресов электронной почты, анализировать взаимодействие с аудиторией и зарабатывать за счёт платных подписчиков.

Соцсеть позиционирует Revue как инструмент для писателей и издателей, предназначенный для рассылки новостных бюллетеней.