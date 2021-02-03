По данным Sensor Tower, за шесть дней приложение установили 1,1 млн раз.

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О чёрном рынке приглашений в Clubhouse пишет Business Insider. По данным издания, пользователи торгуют приглашениями через Twitter, eBay и Craigslist за $15, $50 или даже $100.

На Idle Fish, онлайн-рынке подержанных товаров, принадлежащем Alibaba, люди продают приглашения в Clubhouse по ценам в диапазоне от 150 до 300 юаней ($23 до $46), пишет Vice. Хотя, как отмечает Reuters, в Китае приложение недоступно для скачивания.

По данным аналитической компании Sensor Tower, по всему миру приложение скачали 3,6 млн раз, причем 1,1 млн раз — за последние шесть дней.

На eBay по запросу «Clubhouse invite» доступно более тысячи предложений: цены доходят $800 (60 тысяч рублей) и выше.

Clubhouse — это голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах. Сервис доступен для скачивания в App Store, а зарегистрироваться в нём можно только по приглашению. После последнего раунда финансирования на $100 млн инвесторы оценили приложение в $1,4 млрд, количество пользователей — более 2 млн.