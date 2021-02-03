Пользователи Clubhouse начали продавать приглашения в соцсеть после эфира Илона Маска — цены доходят до $800 за штуку Статьи редакции
По данным Sensor Tower, за шесть дней приложение установили 1,1 млн раз.
О чёрном рынке приглашений в Clubhouse пишет Business Insider. По данным издания, пользователи торгуют приглашениями через Twitter, eBay и Craigslist за $15, $50 или даже $100.
На Idle Fish, онлайн-рынке подержанных товаров, принадлежащем Alibaba, люди продают приглашения в Clubhouse по ценам в диапазоне от 150 до 300 юаней ($23 до $46), пишет Vice. Хотя, как отмечает Reuters, в Китае приложение недоступно для скачивания.
По данным аналитической компании Sensor Tower, по всему миру приложение скачали 3,6 млн раз, причем 1,1 млн раз — за последние шесть дней.
На eBay по запросу «Clubhouse invite» доступно более тысячи предложений: цены доходят $800 (60 тысяч рублей) и выше.
Clubhouse — это голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах. Сервис доступен для скачивания в App Store, а зарегистрироваться в нём можно только по приглашению. После последнего раунда финансирования на $100 млн инвесторы оценили приложение в $1,4 млрд, количество пользователей — более 2 млн.
Интерес к соцсети вырос в том числе после эфира Илона Маска. В феврале инвесторы перепутали Clubhouse Media Group с соцсетью Clubhouse и подняли её акции на 100%.
по всему миру приложение скачали 3,6 млн раз только на iPhone
Так сервис пока эксклюзивно на iOS, других платформ нет.
Пока одни тиражируют смешные картинки про ненависть к голосовым сообщениям, другие покупают инвайты в элитные клубы для обмена голосовыми сообщениями.
Не удивлюсь, если маркетологи сподвигли кого-то переметнуться из первой группы во вторую.
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