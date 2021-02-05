Профили с именами вроде @Killer и @Sick перепродавали за десятки тысяч долларов.

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Instagram совместно с Twitter и TikTok удалили со своих платформ профили пользователей, которые занимались кражей и перепродажей аккаунтов с короткими именами пользователей, сообщает The New York Times.

Юзернеймы, состоящие из одного слова, вроде @Killer, @Sick или @Miracle, ценятся в соцсетях — они привлекают внимание и значат, что пользователь давно зарегистрировался.

Instagram начал удалять аккаунты 4 февраля. Соцсеть проверила сайт ogusers.com, где перепродают аккаунты и обнаружила, что такие профили покупают с помощью взломов аккаунтов, вымогательства, шантажа и преследования пользователей, а продают за десятки тысяч долларов.

В Instagram заявили, что за захватом сотен аккаунтов стоят девять киберпреступников. В основном это были подростки, которые пытались заработать во время пандемии, отмечают в издании.

Блокировка распространяется не только на них, но и посредников, которые помогли организовать покупку и продажу аккаунтов через ogusers.com и телеграм.

Instagram пытается вернуть учётные записи их первоначальным владельцам, но возникают проблемы с проверкой личности, тем более что хакеры могут убедительно выдавать себя за владельцев аккаунтов, пишет Bloomberg.

В TikTok и Twitter подтвердили The New York Times, что при поддержке Instagram удалили со своих платформ аккаунты, которые регистрировали имена пользователей для перепродажи.