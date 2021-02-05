Соцсети
Новости TJ

Instagram впервые рассказал о блокировке сотен украденных аккаунтов с короткими никами Статьи редакции

Профили с именами вроде @Killer и @Sick перепродавали за десятки тысяч долларов.

7 7 комментариев
1787 просмотров

Instagram совместно с Twitter и TikTok удалили со своих платформ профили пользователей, которые занимались кражей и перепродажей аккаунтов с короткими именами пользователей, сообщает The New York Times.

Юзернеймы, состоящие из одного слова, вроде @Killer, @Sick или @Miracle, ценятся в соцсетях — они привлекают внимание и значат, что пользователь давно зарегистрировался.

Instagram начал удалять аккаунты 4 февраля. Соцсеть проверила сайт ogusers.com, где перепродают аккаунты и обнаружила, что такие профили покупают с помощью взломов аккаунтов, вымогательства, шантажа и преследования пользователей, а продают за десятки тысяч долларов.

В Instagram заявили, что за захватом сотен аккаунтов стоят девять киберпреступников. В основном это были подростки, которые пытались заработать во время пандемии, отмечают в издании.

Блокировка распространяется не только на них, но и посредников, которые помогли организовать покупку и продажу аккаунтов через ogusers.com и телеграм.

Instagram пытается вернуть учётные записи их первоначальным владельцам, но возникают проблемы с проверкой личности, тем более что хакеры могут убедительно выдавать себя за владельцев аккаунтов, пишет Bloomberg.

В TikTok и Twitter подтвердили The New York Times, что при поддержке Instagram удалили со своих платформ аккаунты, которые регистрировали имена пользователей для перепродажи.

Instagram направил письма с требованием прекратить совершение противоправных действий лицам, которые перепродавали аккаунты. Компания также сотрудничает с местными правоохранительными органами, чтобы привлечь виновных к ответственности.

#новость #instagram #twitter #tiktok

7 7 комментариев
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Andrey Ulyanov

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лучше б удалили старые недействующие аккаунты без активности. столько бы коротких ников освободилось..

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Артем Александров

Andrey
0

вот это точно!

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alex twit

4

Хочешь короткий ник? Пиши в директ

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Даниил Ипроносьян

alex
0

Пхпх хочу

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Михаил Ерохин

4

Прям как в свое время шестизнаки icq и ведь кто-то покупал их.

Ответить

Михаил Миняев

Михаил
0

пятизнаки icq!

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Роман Климов

1

Сами хотят продавать, поэтому и забанили чужие сервисы
Главное что бы такие акки не выдавали себя за других

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