Компания будет давать блогерам комиссии за продажи, запустит «прямые трансляции» покупок и улучшит таргетинг.

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Принадлежащий китайской Bytedance сервис для коротких видео TikTok проинформировал рекламодателей о запуске новых функций в сфере электронной коммерции в 2021 году, пишет FT со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами.

Одна из функций позволяет популярным пользователям делиться ссылками на продукты и автоматически получать комиссию за любые продажи.

Создатели видео смогут поделиться ссылкой на любые продукты, неважно, спонсируются они официально брендом или нет, отмечает издание.

Источники также сообщили, что соцсеть позволит брендам показывать свои каталоги товаров в TikTok без помощи торговых представителей.

Приложение может запустить «прямые трансляции» покупок — пользователи могут покупать товары в несколько касаний после того, как увидят их в представлении звезд TikTok.

По словам источников, компания также стремится улучшить свои инструменты для таргетинга рекламы, например, отслеживание пользователей.



В компании от комментариев отказались. Инструменты усилят конкуренцию TikTok с Facebook, пишет FT. Последняя уже представила инструменты для продаж в Instagram в некоторых странах, а также Facebook Магазины. Кроме того, летом 2020 года соцсеть запустила аналог TikTok — Instagram Reels.

Некоторые рекламодатели всё ещё с осторожностью относятся к новинкам TikTok. «Продукт и контент соцсети еще не превратились в место, c которым искушенные рекламодатели действительно готовы сотрудничать», — рассказал FT руководитель одного рекламного агентства.

TikTok привлекательна для брендов за счёт её обширной и не охваченной другими соцсетями аудиторией молодых пользователей, пояснил FT один из маркетологов. Он заявил, что, по данным компании, у 40% пользователей TikTok нет аккаунта в Facebook, а 63% не пользуются Twitter.

У TikTok в США были проблемы во время президентства Трампа: администрация президента требовала запретить приложение, если оно не найдёт нового владельца в стране. Пока неясно, как относятся к китайскому сервису в администрации Байдена, но часть рекламодателей в США уже стали относиться к приложению более спокойно, пишет FT.