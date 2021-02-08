FT: TikTok в США упростит покупку товаров для конкуренции с Facebook Статьи редакции
Компания будет давать блогерам комиссии за продажи, запустит «прямые трансляции» покупок и улучшит таргетинг.
Принадлежащий китайской Bytedance сервис для коротких видео TikTok проинформировал рекламодателей о запуске новых функций в сфере электронной коммерции в 2021 году, пишет FT со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами.
- Одна из функций позволяет популярным пользователям делиться ссылками на продукты и автоматически получать комиссию за любые продажи.
- Создатели видео смогут поделиться ссылкой на любые продукты, неважно, спонсируются они официально брендом или нет, отмечает издание.
- Источники также сообщили, что соцсеть позволит брендам показывать свои каталоги товаров в TikTok без помощи торговых представителей.
- Приложение может запустить «прямые трансляции» покупок — пользователи могут покупать товары в несколько касаний после того, как увидят их в представлении звезд TikTok.
- По словам источников, компания также стремится улучшить свои инструменты для таргетинга рекламы, например, отслеживание пользователей.
В компании от комментариев отказались. Инструменты усилят конкуренцию TikTok с Facebook, пишет FT. Последняя уже представила инструменты для продаж в Instagram в некоторых странах, а также Facebook Магазины. Кроме того, летом 2020 года соцсеть запустила аналог TikTok — Instagram Reels.
Некоторые рекламодатели всё ещё с осторожностью относятся к новинкам TikTok. «Продукт и контент соцсети еще не превратились в место, c которым искушенные рекламодатели действительно готовы сотрудничать», — рассказал FT руководитель одного рекламного агентства.
TikTok привлекательна для брендов за счёт её обширной и не охваченной другими соцсетями аудиторией молодых пользователей, пояснил FT один из маркетологов. Он заявил, что, по данным компании, у 40% пользователей TikTok нет аккаунта в Facebook, а 63% не пользуются Twitter.
У TikTok в США были проблемы во время президентства Трампа: администрация президента требовала запретить приложение, если оно не найдёт нового владельца в стране. Пока неясно, как относятся к китайскому сервису в администрации Байдена, но часть рекламодателей в США уже стали относиться к приложению более спокойно, пишет FT.
«Последние изменения в политическом руководстве США позволили клиентам чувствовать себя более комфортно на этой платформе», — заявил изданию глобальный директор по инновациям рекламного агентства Foote, Cone & Belding Крис Хут.
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