Соцсети
Альберт Хабибрахимов

Сообщества во «ВКонтакте» почти месяц не могут вывести на карты деньги от подписчиков, полученные через VK Donut Статьи редакции

Сервис для сбора донатов работал через «ЮMoney», которому ЦБ запретил проводить платежи между физлицами и компаниями-нерезидентами. «ВКонтакте» обещает решить проблему в течение недели.

20 20 комментариев
2838 просмотров

Платформа регулярных пожертвований для владельцев сообществ VK Donut приостановила вывод денег на банковские карты 13 января. Тогда представители сервиса сообщили, что такая возможность вернётся через несколько дней, но в начале февраля пользователи жаловались, что проблема до сих пор не решена. Внимание на жалобы обратил Roem.ru.

Комментарии в сообществе VK Donut
Комментарии в сообществе VK Donut

Представители сервиса не объяснили причины отключения и написали лишь, что «проблема на стороне партнёров». Деталями поделились в Boosty.to — это платформа, через которую работает VK Donut и которая также принадлежит Mail.ru Group.

13 января команда Boosty.to тоже предупредила, что вывод денег на российские карты и «ЮMoney» временно не работает из-за «технических изменений на стороне партнёра». 15 января команда сообщила, что проблема связана с запретом для «ЮMoney» на работу с нерезидентами России и Boosty.to уже решила её.

12 января ЦБ запретил «ЮMoney» переводить деньги между физлицами и компаниями-нерезидентами. Ограничения наложены на полгода. Юридически Boosty.to работает через My.com — дочернюю компанию Mail.ru Group, которая зарегистрирована в Нидерландах.

На этой неделе Центральный банк запретил сервису «ЮMoney» (ex. «Яндекс.Деньги») работать со всеми нерезидентами РФ. Именно по этой причине вы могли столкнуться с проблемами с выводом в последние пару дней.

На этом плохие новости кончаются! Мы уже нашли новый канал для вывода денег на карты. И вы уже можете им воспользоваться, но придётся заново привязать карту.

команда Boosty.to

Несмотря на то, что Boosty.to удалось найти решение, пользователи VK Donut по-прежнему не могут вывести на карты деньги, которые им жертвуют пользователи.

Сервис предлагает владельцам сообществ временно собирать донаты на счёте VK Pay. Однако на его балансе можно хранить не больше 60 тысяч рублей. Если пожертвования превысят эту сумму, то оставшиеся деньги «зависнут» на 10 дней и поступят на счёт, когда владелец освободит баланс. В инструкции VK Donut для сообществ не написано, что произойдёт с деньгами через 10 дней, но представитель «ВКонтакте» сказал, что администратор сообщества может обратиться в поддержку и обязательно получит все выплаты.

На балансе VK Pay может храниться максимум 60 000 рублей. Если выплаты превысят допустимую сумму, оставшиеся средства «зависнут» на 10 дней и поступят сразу же, как только баланс VK Pay освободится.

Если за этот срок вы не успели освободить баланс VK Pay и получить все выплаты, пожалуйста, обратитесь в поддержку.

из инструкции VK Donut

Что о ситуации говорят во «ВКонтакте»

Проблема с выводом денег на карты будет решена в течение недели, сообщил vc.ru представитель соцсети 8 февраля. Он объяснил, что VK Donut работает с несколькими партнёрами, поэтому процесс занял больше времени, чем предполагалось.

«Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы проблема была решена оперативно», — отметил представитель «ВКонтакте». По его словам, на момент отключения вывода денег на карты таким способом пользовались меньше 20% участников VK Donut.

В соцсети заявили, что с переходом на новое решение комиссия за вывод денег на банковскую карту станет ниже. Вместе 2,3% + 25 рублей будет плавающая ставка:

  • 0,5% + 19 рублей при выводе до 500 рублей.
  • 0,5% + 22 рубля при выводе от 500 до 1000 рублей.
  • 0,5% + 25 рублей при выводе от 1000 до 2000 рублей.
  • 1,8% для сумм от 2000 рублей.

С самих донатов «ВКонтакте» берёт комиссию 10%.

«ВКонтакте» запустила систему донатов VK Donut в июне 2020 года. По собственным данным, с её помощью за полгода авторы заработали свыше 25 млн рублей. Точное число сообществ, подключивших VK Donut, в соцсети не раскрывают, но утверждают, что их «тысячи».

12 самых популярных сообществ по количеству жертвователей. Сотню самых популярных можно посмотреть в каталоге VK Donut

#новость #вконтакте #vkdonut

20 20 комментариев
12
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","vkdonut"], "comments": 20, "likes": 12, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 206013, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Feb 2021 16:26:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Георгий Беглорян

22

Пользователи VK: WTF? Где деньги бро?
Юмани Греф: бигдата, блокчейн, машинлениг. 
Яндекс: хахах блять лол

Ответить

ЯжПрограммист

Георгий
0

Vk: 

Ответить

Роман Александров

9

Sber style

Ответить

Игорь Крафт

Роман
4

SberBeng

Ответить

Андрей Верижников

4

Жду не дождусь, когда появится быстрая крипта с адекватными комиссиями и большим хером, положенным на головы регуляторов.

Ответить

Канищев Максим

Андрей
2

Usdt на tron? Коммисия 0, цена привязана к баксу. Только маленькая проблема - нашим властям надо стричь плебс, на яхты не хватает.

Ответить

Denis Kiselev

Андрей
0

Как только возникнет такое место на земле, где люди живут без государства.

В принципе, Сомали довольно близко к этой концепции: ни налогов, ни регуляторов, ни притеснений крипты

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Андрей
–2

Вон Маск купил битка, твитнул, биток подскочил. Все еще хотите жить без регуляторов?
Мелкие физики всегда будут в жопе, тут дело в самой сути денег, а не в том, чем они представлены.

Ответить

Андрей Верижников

Valeryi
0

Когда-то жили при феодалах и думали что так и будет всегда. Но все меняется и развивается.

Ответить

MILITARY GURU

Андрей
–1

Кто тебе это внушил в твой программированный мозг?Люди жили целом миром свободные!

Ответить

Иван Иванов

3

Ну ничего, в следующий раз точно получится ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Вася Пражкин

2

Понять и простить.

Ответить

Роман Король

1

Яндекс РСЯ ещё за декабрь выплату не сделала и подвижки что-то совсем не наблюдаются... (

Ответить

Владимир Карулин

Роман
0

Давно выплатили...

Ответить

Роман Король

Владимир
0

Читайте информацию на скриншоте. Скорее всего вы из РФ и по этому проблем у вас с этим нет. 

Ответить

Gabby BenDer

0

Бггг

Ответить

Андрей Суржиков

0

«Деньги подписчиков, на которые они ждут обещанное» (со скриншота в самом начале) - не похоже на донэйшн

Ответить

Onetwo Threefour

0

Ну как обычно. Денег нет, но вы держитесь ребят😂

Ответить

Denis Gerko

0

Лол конечно дикий, месяц не могу решить

Ответить

KINCH

0

Ситуация, конечно, понятна и стара: видимо кто-то считает, что "группы могут получать финансирование" 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Магора
Подписан
Отписаться
Кейс: iOS клавиатура спасает редкий язык
Задумайтесь, сколько текста вы набираете на своем телефоне в день. А теперь представьте, что в раскладке клавиатуры не…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Как собрать деньги на идею
Пошаговый разбор реальных краудфандинговых кампаний
0
НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
Дата закрытия реестра (дата отсечки)
Одной из стратегий торговли акциями является их покупка перед дивидендной отсечкой. Если говорить вкратце: вы покупаете…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Fumar mata
за день
Маск купил биток на $1.5ккк, написал про биток в твиттер, заработал $250кк?
Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин
Кигхриль Vselensky
за неделю
Хоть у кого-то яйца нашлись
«Беззаконие и надругательство над правосудием»: основатель «Додо пицца» Фёдор Овчинников о приговоре Алексею Навальному

Комментарии

Sergei Timofeyev

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Николаев Александр

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Яна Яна

Кто такой интернет-маркетолог в…

Kinolog

Reuters: российские власти…

Петр Иванов

Суд перевёл под домашний арест…

Eugene Vasin

А что нового? 5 новых трендов в…

xxx xxx

Reuters: российские власти…

Alexey Akimychev

IT после тридцати пяти: есть ли…

Маркетолог

Из «Сбера» уйдёт глава…

Петр Иванов

Суд перевёл под домашний арест…

Илья М

Суд перевёл под домашний арест…

Aleksandr…

«Вытер ноги о бизнес-этику…

Петр Иванов

Суд перевёл под домашний арест…

Маркетолог

Из «Сбера» уйдёт глава…

Месье Никита

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Ренат Зайдуллин

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Alexey Akimychev

IT после тридцати пяти: есть ли…

Балкон.Ру

В работе «Яндекс.Драйва» сбой…

Sergei Timofeyev

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Sergei Timofeyev

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…
null