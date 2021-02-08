На этой неделе Центральный банк запретил сервису «ЮMoney» (ex. «Яндекс.Деньги») работать со всеми нерезидентами РФ. Именно по этой причине вы могли столкнуться с проблемами с выводом в последние пару дней.

На этом плохие новости кончаются! Мы уже нашли новый канал для вывода денег на карты. И вы уже можете им воспользоваться, но придётся заново привязать карту.