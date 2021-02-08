Соцсети
Альберт Хабибрахимов

Владельцы сообществ во «ВКонтакте» почти месяц не могут вывести деньги, полученные от подписчиков через VK Donut Статьи редакции

Сервис для сбора донатов работал через «ЮMoney», которому ЦБ запретил проводить платежи между физлицами и компаниями-нерезидентами. «ВКонтакте» обещает решить проблему в течение недели.

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Платформа регулярных пожертвований для владельцев сообществ VK Donut приостановила вывод денег на банковские карты 13 января. Тогда представители сервиса сообщили, что такая возможность вернётся через несколько дней, но в начале февраля пользователи жаловались, что проблема до сих пор не решена. Внимание на жалобы обратил Roem.ru.

Комментарии в сообществе VK Donut
Комментарии в сообществе VK Donut

Представители сервиса не объяснили причины отключения и написали лишь, что «проблема на стороне партнёров». Деталями поделились в Boosty.to — это платформа, через которую работает VK Donut и которая также принадлежит Mail.ru Group.

13 января команда Boosty.to тоже предупредила, что вывод денег на российские карты и «ЮMoney» временно не работает из-за «технических изменений на стороне партнёра». 15 января команда сообщила, что проблема связана с запретом для «ЮMoney» на работу с нерезидентами России и Boosty.to уже решила её.

12 января ЦБ запретил «ЮMoney» переводить деньги между физлицами и компаниями-нерезидентами. Ограничения наложены на полгода. Юридически Boosty.to работает через My.com — дочернюю компанию Mail.ru Group, которая зарегистрирована в Нидерландах.

На этой неделе Центральный банк запретил сервису «ЮMoney» (ex. «Яндекс.Деньги») работать со всеми нерезидентами РФ. Именно по этой причине вы могли столкнуться с проблемами с выводом в последние пару дней.

На этом плохие новости кончаются! Мы уже нашли новый канал для вывода денег на карты. И вы уже можете им воспользоваться, но придётся заново привязать карту.

команда Boosty.to

Несмотря на то, что Boosty.to удалось найти решение, пользователи VK Donut по-прежнему не могут вывести на карты деньги, которые им жертвуют пользователи.

Сервис предлагает владельцам сообществ временно собирать донаты на счёте VK Pay. Однако на его балансе можно хранить не больше 60 тысяч рублей. Если пожертвования превысят эту сумму, то оставшиеся деньги «зависнут» на 10 дней и поступят на счёт, когда владелец освободит баланс. В инструкции VK Donut для сообществ не написано, что произойдёт с деньгами через 10 дней, но представитель «ВКонтакте» сказал, что администратор сообщества может обратиться в поддержку и обязательно получит все выплаты.

На балансе VK Pay может храниться максимум 60 000 рублей. Если выплаты превысят допустимую сумму, оставшиеся средства «зависнут» на 10 дней и поступят сразу же, как только баланс VK Pay освободится.

Если за этот срок вы не успели освободить баланс VK Pay и получить все выплаты, пожалуйста, обратитесь в поддержку.

из инструкции VK Donut

Что о ситуации говорят во «ВКонтакте»

Проблема с выводом денег на карты будет решена в течение недели, сообщил vc.ru представитель соцсети 8 февраля. Он объяснил, что VK Donut работает с несколькими партнёрами, поэтому процесс занял больше времени, чем предполагалось. «Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы проблема была решена оперативно», — отметил представитель «ВКонтакте».

В соцсети заявили, что с переходом на новое решение комиссия за вывод денег на банковскую карту станет ниже. Вместе 2,3% + 25 рублей будет плавающая ставка:

  • 0,5% + 19 рублей при выводе до 500 рублей.
  • 0,5% + 22 рубля при выводе от 500 до 1000 рублей.
  • 0,5% + 25 рублей при выводе от 1000 до 2000 рублей.
  • 1,8% для сумм от 2000 рублей.

С самих донатов «ВКонтакте» берёт комиссию 10%.

«ВКонтакте» запустила систему донатов VK Donut в июне 2020 года. По собственным данным, с её помощью за полгода авторы заработали свыше 25 млн рублей. Точное число сообществ, подключивших VK Donut, в соцсети не раскрывают, но утверждают, что их «тысячи».

12 самых популярных сообществ по количеству жертвователей. Сотню самых популярных можно посмотреть в каталоге VK Donut

#новость #вконтакте #vkdonut

12 12 комментариев
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Георгий Беглорян

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Пользователи VK: WTF? Где деньги бро?
Юмани Греф: бигдата, блокчейн, машинлениг. 
Яндекс: хахах блять лол

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Роман Александров

5

Sber style

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Игорь Крафт

Роман
3

SberBeng

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Иван Иванов

2

Ну ничего, в следующий раз точно получится ¯\_(ツ)_/¯

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Андрей Верижников

1

Жду не дождусь, когда появится быстрая крипта с адекватными комиссиями и большим хером, положенным на головы регуляторов.

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Канищев Максим

Андрей
0

Usdt на tron? Коммисия 0, цена привязана к баксу. Только маленькая проблема - нашим властям надо стричь плебс, на яхты не хватает.

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Valeryi Ozarnichuk

Андрей
0

Вон Маск купил битка, твитнул, биток подскочил. Все еще хотите жить без регуляторов?
Мелкие физики всегда будут в жопе, тут дело в самой сути денег, а не в том, чем они представлены.

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Gabby BenDer

0

Бггг

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Андрей Суржиков

0

«Деньги подписчиков, на которые они ждут обещанное» (со скриншота в самом начале) - не похоже на донэйшн

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Onetwo Threefour

0

Ну как обычно. Денег нет, но вы держитесь ребят😂

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Вася Пражкин

0

Понять и простить.

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Denis Gerko

0

Лол конечно дикий, месяц не могу решить

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