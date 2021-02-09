В начале года пользователи Reddit стали центром истории про «войну» частных инвесторов с Уолл-стрит.

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Соцсеть Reddit привлекла более $250 млн инвестиций в раунде Е от существующих и новых инвесторов. После нового раунда Reddit увеличила оценку до $6 млрд, пишет The Wall Street Journal. В 2019 году инвесторы оценивали компанию в $3 млрд.

«Мы решили, что сейчас самое время для стратегических инвестиции в Reddit, включая видео, рекламу, потребительские товары и выход на международные рынки», — говорится в сообщении компании.

Компания планирует направить инвестиции на создание и улучшение способов общения на платформе — с помощью текстов, видео или прямых эфиров. Также Reddit собирается удвоить штат сотрудников.

Представители Reddit заявили, что испытывают повышенный интерес и со стороны рекламодателей. Выручка от прямой рекламы увеличилась на 90% год к году в последнем квартале.

По данным CrunchBase, с момента основания в 2005 году Reddit привлекла $550 млн. По собственным данным, соцсеть посещает более 50 млн пользователей ежедневно.