Reddit привлекла $250 млн и удвоила оценку до $6 млрд Статьи редакции
В начале года пользователи Reddit стали центром истории про «войну» частных инвесторов с Уолл-стрит.
Соцсеть Reddit привлекла более $250 млн инвестиций в раунде Е от существующих и новых инвесторов. После нового раунда Reddit увеличила оценку до $6 млрд, пишет The Wall Street Journal. В 2019 году инвесторы оценивали компанию в $3 млрд.
«Мы решили, что сейчас самое время для стратегических инвестиции в Reddit, включая видео, рекламу, потребительские товары и выход на международные рынки», — говорится в сообщении компании.
Компания планирует направить инвестиции на создание и улучшение способов общения на платформе — с помощью текстов, видео или прямых эфиров. Также Reddit собирается удвоить штат сотрудников.
Представители Reddit заявили, что испытывают повышенный интерес и со стороны рекламодателей. Выручка от прямой рекламы увеличилась на 90% год к году в последнем квартале.
По данным CrunchBase, с момента основания в 2005 году Reddit привлекла $550 млн. По собственным данным, соцсеть посещает более 50 млн пользователей ежедневно.
- В начале 2021 года Reddit оказалась в центре истории с раскачиванием биржевого рынка частными инвесторами из сообщества r/WallStreetBets. Пользователей Reddit решили скупать акции «умирающих» магазинов игр GameStop и повысить на них цены.
- В результате стоимость их акций выросла на сотни процентов за несколько дней, а инвестфирмы, ставившие на падение акций, потеряли миллиарды долларов.
Что сказать, после Супербоула и их 5-секундной рекламы, которая выстрелила, мне стало понятно, что в Реддите сидят не простые ребята)
Ну ещё бы, ведь Reddit это платформа, на которой чуваки шатают Wall street
Приветстовать всех!
Меня звать Иван, я есть просто рабочий из Саратов. Жить плохо в последнее время, денег на еда нет, денег на здоровье нет, работать круглые сутки. Думать о политике в связи с этим.
Прийти к мысли, что будущее у русский 熊 есть только с Китай и с лидер Китай Xi Цзиньпин. Знать много рабочих из Китай. Всяк говорит, что Китай прекрасен и почти рай на Земля. Коррупция нет, преступность нет. Повышение доходов есть, повышение уровень жизни есть. Всё благодаря великий лидер Xi.
Россия вперёд идти мочь только с Китай. Россия слабый сейчас, но дремучий. Истринный медведь в спячке. И когда медведь проснуться и идти парой с великий китайский дракон, вместе мы победить всей капиталистическая лживая американская собака.
Что вы, похожий рабочий народ с разных уголков Россия, думать на этот счёт? Создать нить обсуждения. Отправить.
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