Компания обсуждает запуск подписок, чтобы получать доход не только от рекламы.

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Соцсеть отчиталась за четвёртый квартал 2020 года и сообщила, что количество пользователей за год выросло на 26% — до 192 млн пользователей в день.

В целом за год в Twitter добавилось 40 млн ежедневных пользователей благодаря улучшениям платформы — например, возможность подписаться на темы, опубликовать истории и другие — и крупным событиям года: пандемии Covid-19, выборам в США.

Согласно отчёту, количество пользователей за январь 2021 года оказалось выше, чем в среднем в этом месяце за последние четыре года.

Глава Twitter Джек Дорси отметил, что большинство пользователей соцсети не из США, и рассказал, что на платформе зарегистрировано около 50 аккаунтов с более чем 25 млн подписчиков.

Выручка Twitter выросла на 28% до $1,29 млрд, операционная прибыль составила $252 млн, чистая прибыль — $222 млн.