Соцсети
Евгения Евсеева

Twitter отчиталась о росте монетизируемой аудитории на 26% за год — до 192 млн пользователей в день Статьи редакции

Компания обсуждает запуск подписок, чтобы получать доход не только от рекламы.

7 7 комментариев
518 просмотров

Соцсеть отчиталась за четвёртый квартал 2020 года и сообщила, что количество монетизируемых ежедневных пользователей за год выросло на 26% — до 192 млн пользователей в день.

В целом за год в Twitter добавилось 40 млн ежедневных пользователей благодаря улучшениям платформы — например, возможность подписаться на темы, опубликовать истории и другие — и крупным событиям года: пандемии Covid-19, выборам в США.

Согласно отчёту, количество монетизируемых пользователей в день за январь 2021 года оказалось выше, чем в среднем в этом месяце за последние четыре года.

Глава Twitter Джек Дорси отметил, что большинство пользователей соцсети не из США, и рассказал, что на платформе зарегистрировано около 50 аккаунтов с более чем 25 млн подписчиков.

Выручка Twitter выросла на 28% до $1,29 млрд, операционная прибыль составила $252 млн, чистая прибыль — $222 млн.

Twitter изучает возможность добавить услуги по подписке, чтобы получить другие источники дохода помимо рекламы, хотя до воплощения их в реальность ещё далеко, пишет Bloomberg. В феврале источники издания рассказали, что соцсеть обсуждает запуск подписки на базе TweetDeck. Представитель Twitter подтвердил TechCrunch, что компания экспериментирует с новыми моделями, но отказался сообщить подробности.

#новость #twitter

7 7 комментариев
10
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7 комментариев
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Denis Denis

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Аудитория выросла на 26% минус один президент))

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Михаил М

–3

Кто эти 200 млн фриков, что сидят в 2к21 в Твиттере?

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Михаил Б

Михаил
6

Из какой резервации этот Михаил М, который в 2021 году пишет 2к21?

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Bobo Momo

0

Одно из самых полезных приложений.

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Ivan Zenkov

0

Помню как в прошлом году у него появился конкурент и что с этим конкурентом сделали.

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Denis Smirnov

0

Выросла за счёт миллионов штази-ботов? Или в твиттер их научились огораживать?

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Вася Пражкин

0

В статье есть существенное упущение, рост аудитории - это рост mDAU, количество ежедневных юзеров, которым была показана реклама. Размер самой аудитории Твиттер сейчас не раскрывает. 

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