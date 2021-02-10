Twitter отчиталась о росте монетизируемой аудитории на 26% за год — до 192 млн пользователей в день Статьи редакции
Компания обсуждает запуск подписок, чтобы получать доход не только от рекламы.
Соцсеть отчиталась за четвёртый квартал 2020 года и сообщила, что количество монетизируемых ежедневных пользователей за год выросло на 26% — до 192 млн пользователей в день.
В целом за год в Twitter добавилось 40 млн ежедневных пользователей благодаря улучшениям платформы — например, возможность подписаться на темы, опубликовать истории и другие — и крупным событиям года: пандемии Covid-19, выборам в США.
Согласно отчёту, количество монетизируемых пользователей в день за январь 2021 года оказалось выше, чем в среднем в этом месяце за последние четыре года.
Глава Twitter Джек Дорси отметил, что большинство пользователей соцсети не из США, и рассказал, что на платформе зарегистрировано около 50 аккаунтов с более чем 25 млн подписчиков.
Выручка Twitter выросла на 28% до $1,29 млрд, операционная прибыль составила $252 млн, чистая прибыль — $222 млн.
Twitter изучает возможность добавить услуги по подписке, чтобы получить другие источники дохода помимо рекламы, хотя до воплощения их в реальность ещё далеко, пишет Bloomberg. В феврале источники издания рассказали, что соцсеть обсуждает запуск подписки на базе TweetDeck. Представитель Twitter подтвердил TechCrunch, что компания экспериментирует с новыми моделями, но отказался сообщить подробности.
Кто эти 200 млн фриков, что сидят в 2к21 в Твиттере?
Помню как в прошлом году у него появился конкурент и что с этим конкурентом сделали.
Выросла за счёт миллионов штази-ботов? Или в твиттер их научились огораживать?
В статье есть существенное упущение, рост аудитории - это рост mDAU, количество ежедневных юзеров, которым была показана реклама. Размер самой аудитории Твиттер сейчас не раскрывает.
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