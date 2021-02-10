Президент США Джо Байден пересматривает решения бывшего президента Дональда Трампа в области безопасности по устранению угроз со стороны китайских компаний. Из-за этого сделку по продаже части бизнеса TikTok отложили на неопределённый срок, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь совета нацбезопасности США Эмили Хорн сообщила, что ведомство планирует создать комплексный подход к обеспечению безопасности данных американских пользователей. В ближайшие месяцы совет нацбезопасности пересмотрит «отдельные случаи» для понимания рисков, связанных с китайскими приложениями.

По данным источников WSJ, переговоры о урегулировании конфликта всё ещё идут, а возможным решением может стать передача управления третьей стороне без прямой продажи. Сделка всё ещё может включать сотрудничество с Oracle и Walmart и другими компаниями. В случае продажи одобрить её должны и китайские регуляторы.

В августе 2020 года бывший президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok в стране и обвинил компанию в передаче данных американских пользователей китайским властям. TikTok мог избежать блокировки, если продаст бизнес в стране американской компании.

Соцсеть согласилась на сделку с Oracle — по её условиям, американская компания должна купить 12,5% акций новой компании TikTok Global и получить полный доступ к исходному коду, чтобы убедиться, что ByteDance не собирает данные 100 млн американских пользователей приложения.

