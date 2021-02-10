Соцсети
Евгения Евсеева

WSJ: новая администрация США отложила сделку TikTok с Oracle и Walmart Статьи редакции

Решением конфликта властей США и китайской соцсети может стать передача управления третьей стороне, говорят источники.

  • Президент США Джо Байден пересматривает решения бывшего президента Дональда Трампа в области безопасности по устранению угроз со стороны китайских компаний. Из-за этого сделку по продаже части бизнеса TikTok отложили на неопределённый срок, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
  • Пресс-секретарь совета нацбезопасности США Эмили Хорн сообщила, что ведомство планирует создать комплексный подход к обеспечению безопасности данных американских пользователей. В ближайшие месяцы совет нацбезопасности пересмотрит «отдельные случаи» для понимания рисков, связанных с китайскими приложениями.
  • По данным источников WSJ, переговоры о урегулировании конфликта всё ещё идут, а возможным решением может стать передача управления третьей стороне без прямой продажи. Сделка всё ещё может включать сотрудничество с Oracle и Walmart и другими компаниями. В случае продажи одобрить её должны и китайские регуляторы.

  • В августе 2020 года бывший президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok в стране и обвинил компанию в передаче данных американских пользователей китайским властям. TikTok мог избежать блокировки, если продаст бизнес в стране американской компании.

  • Соцсеть согласилась на сделку с Oracle — по её условиям, американская компания должна купить 12,5% акций новой компании TikTok Global и получить полный доступ к исходному коду, чтобы убедиться, что ByteDance не собирает данные 100 млн американских пользователей приложения.

  • TikTok также будет сотрудничать с Walmart: ритейлер предварительно согласился купить 7,5%, а его гендиректор Даг Макмиллон войдет в совет директоров TikTok Global.

#новость #tiktok

621 просмотров
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Виктор Булов

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Назло Трампу отморожу себе уши

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Denis Smirnov

Виктор
0

А в чем была польза трамповского решения?

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Виктор Булов

Denis
0

Типичная имитация бурной деятельности. Вместо своих действий начинают отменять уже существующие указы. Не ложиться под китайцев это всегда польза.

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Denis Smirnov

Виктор
0

Не ложиться под американцев и вообще любых стран в Китае вообще ввели в культ на законодательном уровне. Заморские фильмы и там не хвалят Китай? Не... Google? Да вы что! Facebook? Боже упаси!  И кто из них ведет бурную деятельность?

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John Doe

Виктор
0

ну так демократы так все последнии четыре года поступают.

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Dear Moscow,

2

TikTok также будет сотрудничать с Walmart: ритейлер предварительно согласился купить 7,5% ...

... в связи с тем, что аудитории этих двух сервисов идеально совпадают.

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Denis Smirnov

Dear
0

Ну да, ну да. Все ведь знают, что в американских магазинах, особенно Walmart, исключительно геи и трансгендеры. А в Сан-Франциско с 50х годов разрешили. Там уже наверное вообще они всех обратили в свою веру((  Всё, америку уже не спасти... Но мир спасёт последний форпост - Россия!

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Allestor Krei

2

Деньги компартии Китая наконец дошли до счета Байденов

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Александр Кучеряев

1

Лента крутится, корпорации мутятся

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Алексей Амелин

0

Деду на троне заняться нечем?

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Sergey Ontime

0

Дегродок)

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Konstantin_Andreevich

0

Самое бесячее в ТикТоке это их название.

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Sergey Ontime

–1

Имбецбизнес

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