WSJ: новая администрация США отложила сделку TikTok с Oracle и Walmart Статьи редакции
Решением конфликта властей США и китайской соцсети может стать передача управления третьей стороне, говорят источники.
- Президент США Джо Байден пересматривает решения бывшего президента Дональда Трампа в области безопасности по устранению угроз со стороны китайских компаний. Из-за этого сделку по продаже части бизнеса TikTok отложили на неопределённый срок, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
- Пресс-секретарь совета нацбезопасности США Эмили Хорн сообщила, что ведомство планирует создать комплексный подход к обеспечению безопасности данных американских пользователей. В ближайшие месяцы совет нацбезопасности пересмотрит «отдельные случаи» для понимания рисков, связанных с китайскими приложениями.
- По данным источников WSJ, переговоры о урегулировании конфликта всё ещё идут, а возможным решением может стать передача управления третьей стороне без прямой продажи. Сделка всё ещё может включать сотрудничество с Oracle и Walmart и другими компаниями. В случае продажи одобрить её должны и китайские регуляторы.
В августе 2020 года бывший президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok в стране и обвинил компанию в передаче данных американских пользователей китайским властям. TikTok мог избежать блокировки, если продаст бизнес в стране американской компании.
Соцсеть согласилась на сделку с Oracle — по её условиям, американская компания должна купить 12,5% акций новой компании TikTok Global и получить полный доступ к исходному коду, чтобы убедиться, что ByteDance не собирает данные 100 млн американских пользователей приложения.
TikTok также будет сотрудничать с Walmart: ритейлер предварительно согласился купить 7,5%, а его гендиректор Даг Макмиллон войдет в совет директоров TikTok Global.
Назло Трампу отморожу себе уши
А в чем была польза трамповского решения?
Типичная имитация бурной деятельности. Вместо своих действий начинают отменять уже существующие указы. Не ложиться под китайцев это всегда польза.
Не ложиться под американцев и вообще любых стран в Китае вообще ввели в культ на законодательном уровне. Заморские фильмы и там не хвалят Китай? Не... Google? Да вы что! Facebook? Боже упаси! И кто из них ведет бурную деятельность?
TikTok также будет сотрудничать с Walmart: ритейлер предварительно согласился купить 7,5% ...
... в связи с тем, что аудитории этих двух сервисов идеально совпадают.
Ну да, ну да. Все ведь знают, что в американских магазинах, особенно Walmart, исключительно геи и трансгендеры. А в Сан-Франциско с 50х годов разрешили. Там уже наверное вообще они всех обратили в свою веру(( Всё, америку уже не спасти... Но мир спасёт последний форпост - Россия!
Блоги компаний
Показать еще