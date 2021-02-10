Соцсети
Евгения Евсеева

Пользователи Instagram в России пожаловались на необычные попытки входа в аккаунты — в соцсети заявили, что разбираются Статьи редакции

От «спама» не помогает избавиться ни смена пароля, ни двухфакторная аутентификация.

4 4 комментария
639 просмотров

С конца января пользователи в Twitter стали массово жаловаться на «спам» от Instagram. Соцсеть присылает на почту уведомления, что кто-то посторонний хочет войти в аккаунт — причём некоторым пользователям такие уведомления приходят несколько раз в день.

Arik "Schneeirbis" Taranis @ingwar11
Матом писать с первого февраля нельзя, потому спрошу иначе.
Какого полового органа люди, чьё наименование созвучно с названием язычкового духовного инструмента лезут в мой акк то в #facebook то в #instagram?
#мошенничество #взлом https://t.co/4xeBSRnDBj
Pavel Fedorov 🦄 @abbsol
Уже четыре дня подряд инстаграм говорит про необычную попытку входа из разных городов и заставляет менять пароль. Двухфакторка стоит. В чем прикол? https://t.co/0b2CGLxgfo
|happy boy| @happy69boy
Слушайте, ни у кого не было такой проблемы с инстой?
Спамят на почту, что я якобы не могу зайти к себе. При этом, я спокойно сижу в инсте, все норм
Уже сменил пароль, включил двухфакторную аутентификацию - все равно не прекращают спамить!

@instagram - stop 🙅🏻‍♂ https://t.co/k8mTuqpssk

Проблема затронула пользователей с личными и бизнес-аккаунтами. Попытка входа происходит из разных мест, а смена пароля и включение двухфакторной аутентификации не помогают избавиться от уведомлений, рассказывают пользователи.

Один из пользователей отметил, что столкнулся с такой же проблемой — он сменил пароли на всех аккаунтах и нашёл «левый номер», привязанный к аккаунту в Google. После его удаления уведомления «пока не приходили».

Наши технологии позволяют предотвращать взломы аккаунтов. Когда мы замечаем подозрительную активность, мы уведомляем людей и просим их подтвердить свою учетную запись. Нам известно о жалобах на повышенное число таких уведомлений, и в данный момент мы проводим расследование. В то же время мы призываем всех создавать надежные пароли, избегать использования сторонних приложений и включать двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить свой аккаунт

представитель Facebook

#новость #instagram

4 4 комментария
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4 комментария
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Максим Максимов

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У меня каждый день приходят. То с Гаваны. То с Ялты. То с Ямайки

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Albina Wolf

0

Тоже такое было у меня и у подруги. На фб у клиента вообще ад творится. Фб не даёт проверить подключение аккаунта с инстаграмом. Каждый раз выдаёт сбой, хотя бизнес аккаунт привязан правильно. Тех.поддержка молчит🙃

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Павел Янушпольский

0

Похоже на сбой алгоритма «пробуждения» пользователя, создающего повод входа в соц.сеть.

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Александр Бычковский

0

+1, в день по 2 письма от инсты.

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