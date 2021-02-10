Наши технологии позволяют предотвращать взломы аккаунтов. Когда мы замечаем подозрительную активность, мы уведомляем людей и просим их подтвердить свою учетную запись. Нам известно о жалобах на повышенное число таких уведомлений, и в данный момент мы проводим расследование. В то же время мы призываем всех создавать надежные пароли, избегать использования сторонних приложений и включать двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить свой аккаунт