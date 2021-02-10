Пользователи Instagram в России пожаловались на необычные попытки входа в аккаунты — в соцсети заявили, что разбираются Статьи редакции
От «спама» не помогает избавиться ни смена пароля, ни двухфакторная аутентификация.
С конца января пользователи в Twitter стали массово жаловаться на «спам» от Instagram. Соцсеть присылает на почту уведомления, что кто-то посторонний хочет войти в аккаунт — причём некоторым пользователям такие уведомления приходят несколько раз в день.
Проблема затронула пользователей с личными и бизнес-аккаунтами. Попытка входа происходит из разных мест, а смена пароля и включение двухфакторной аутентификации не помогают избавиться от уведомлений, рассказывают пользователи.
Один из пользователей отметил, что столкнулся с такой же проблемой — он сменил пароли на всех аккаунтах и нашёл «левый номер», привязанный к аккаунту в Google. После его удаления уведомления «пока не приходили».
Тоже такое было у меня и у подруги. На фб у клиента вообще ад творится. Фб не даёт проверить подключение аккаунта с инстаграмом. Каждый раз выдаёт сбой, хотя бизнес аккаунт привязан правильно. Тех.поддержка молчит🙃
Похоже на сбой алгоритма «пробуждения» пользователя, создающего повод входа в соц.сеть.
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