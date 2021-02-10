Соцсети
Таня Боброва

«Приложение сбивает с толку»: пользователи перепутали соцсеть Clubhouse с таск-менеджером и заминусили его в Google Play Статьи редакции

Приложение закрытой соцсети доступно только на iOS.

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С января 2021 года пользователи стали массово устанавливать сервис для управления задачами Clubhouse из Google Play и ставить ему оценки. Внимание на это обратил редактор TJ Женя Кузьмин.

У таск-менеджера только три звезды, а в отзывах некоторые пользователи возмущаются, что им не нравится сервис, поскольку они не могут зарегистрироваться.

Чтобы решить проблему, разработчики отвечают в комментариях. Их подбадривают более внимательные пользователи, скачивая приложение, чтобы оставить положительный отзыв.

Разработчики также добавили в описание приложения отдельную плашку с предупреждением: «Есть несколько Clubhouse. Дважды проверьте, какой вам нужен». На шуточной странице с разъяснениями на сайте сервиса говорится, что «традиционно Clubhouse — своего рода домик на дереве. Мы слышали, что могут быть и другие клубы, но мы не они».

Jeremiah Owyang @jowyang
Do you know the difference?

@Clubhouse (Project Management)
vs
@joinclubhouse (Drop-in Audio Chat) https://t.co/EvhbM8byqK
  • Clubhouse — это голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах. Регистрация доступна только по приглашению, которые уже начали продавать на eBay и других площадках. На начало февраля у сервиса было свыше 2 млн пользователей.
  • В феврале после эфира Илона Маска в соцсети компанию перепутали инвесторы: они подняли акции Clubhouse Media Group на 100%.
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