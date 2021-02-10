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С января 2021 года пользователи стали массово устанавливать сервис для управления задачами Clubhouse из Google Play и ставить ему оценки. Внимание на это обратил редактор TJ Женя Кузьмин.

У таск-менеджера только три звезды, а в отзывах некоторые пользователи возмущаются, что им не нравится сервис, поскольку они не могут зарегистрироваться.

Чтобы решить проблему, разработчики отвечают в комментариях. Их подбадривают более внимательные пользователи, скачивая приложение, чтобы оставить положительный отзыв.

Разработчики также добавили в описание приложения отдельную плашку с предупреждением: «Есть несколько Clubhouse. Дважды проверьте, какой вам нужен». На шуточной странице с разъяснениями на сайте сервиса говорится, что «традиционно Clubhouse — своего рода домик на дереве. Мы слышали, что могут быть и другие клубы, но мы не они».