«Приложение сбивает с толку»: пользователи перепутали соцсеть Clubhouse с таск-менеджером и заминусили его в Google Play Статьи редакции
Приложение закрытой соцсети доступно только на iOS.
С января 2021 года пользователи стали массово устанавливать сервис для управления задачами Clubhouse из Google Play и ставить ему оценки. Внимание на это обратил редактор TJ Женя Кузьмин.
У таск-менеджера только три звезды, а в отзывах некоторые пользователи возмущаются, что им не нравится сервис, поскольку они не могут зарегистрироваться.
Чтобы решить проблему, разработчики отвечают в комментариях. Их подбадривают более внимательные пользователи, скачивая приложение, чтобы оставить положительный отзыв.
Разработчики также добавили в описание приложения отдельную плашку с предупреждением: «Есть несколько Clubhouse. Дважды проверьте, какой вам нужен». На шуточной странице с разъяснениями на сайте сервиса говорится, что «традиционно Clubhouse — своего рода домик на дереве. Мы слышали, что могут быть и другие клубы, но мы не они».
- Clubhouse — это голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах. Регистрация доступна только по приглашению, которые уже начали продавать на eBay и других площадках. На начало февраля у сервиса было свыше 2 млн пользователей.
- В феврале после эфира Илона Маска в соцсети компанию перепутали инвесторы: они подняли акции Clubhouse Media Group на 100%.
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