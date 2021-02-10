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NYT: Facebook начала разработку аналога Clubhouse Статьи редакции

Он находится на ранней стадии разработки, говорят источники.

15 15 комментариев
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Facebook планирует создать аудиочат, похожий на приложение-стартап Clubhouse, чья популярность резко выросла в начале 2021 года. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Представители Facebook и Clubhouse отказались от комментариев.

Цукерберг давно интересовался новыми форматами голосового общения, сказали NYT знающие о вопросе собеседники. Он зарегистрировался в Clubhouse 4 февраля под ником Zuck23. Вечером того же дня (по американскому времени) основатель Facebook поучаствовал в ток-шоу «The Good Time Show» внутри новой соцсети.

Руководство Facebook приказало сотрудникам создать аналогичный продукт, сказали NYT источники, не уполномоченные говорить от лица компании публично. По их словам, аналог Clubhouse пока находится на ранней стадии разработки.

Аккаунт Цукерберга в Clubhouse

Визит Цукерберга наряду с эфиром при участии Илона Маска стал одной из причин взрывной популярности Clubhouse, появившегося ещё весной 2020 года. На YouTube опубликовали запись разговора с основателем Facebook — сам Clubhouse это запрещает.

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#новость #facebook #clubhouse

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Николай Николаев

6

А давай скопируем все проекты, которые выстреливают (с)

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Xeniya Kazantseva

Николай
9

но со сложным интерфейсом

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Холден Колфилд

Николай
2

Так это нормальная практика для крупных корпораций, тем более в такой сфере как в it

Ответить

dffd dffd

Холден
0

Вот только Цукерберг в копипасту не умеет. Уже доказано 

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Igor Kachura

dffd
0

А как же stories?

Ответить

Sultan Karybaev

Igor
0

Единственная функция, которая выстрелила

Ответить

Sultan Karybaev

Николай
0

И которые в итоге будем закрывать

Ответить

Илья Вечерин

3

«Приказало создать продукт» 🤔

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Yauhen Hvozdz

1

Fuck Facebook!

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Denis Kolodin

0

Пришел, увидел, захотел)

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Роман Сиваков

0

Просто рубануть видео в комнатах не вариант, разве?

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Алекс Таций

0

Где-то я уже это видел
https://vc.ru/143008

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Алекс Таций

0

.

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Sultan Karybaev

0

В Телеграме уже все есть

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alex twit

–1

Да кто такой этот ваш тикток..клабхаус

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