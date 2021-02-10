Он находится на ранней стадии разработки, говорят источники.

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Facebook планирует создать аудиочат, похожий на приложение-стартап Clubhouse, чья популярность резко выросла в начале 2021 года. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Представители Facebook и Clubhouse отказались от комментариев.

Цукерберг давно интересовался новыми форматами голосового общения, сказали NYT знающие о вопросе собеседники. Он зарегистрировался в Clubhouse 4 февраля под ником Zuck23. Вечером того же дня (по американскому времени) основатель Facebook поучаствовал в ток-шоу «The Good Time Show» внутри новой соцсети.

Руководство Facebook приказало сотрудникам создать аналогичный продукт, сказали NYT источники, не уполномоченные говорить от лица компании публично. По их словам, аналог Clubhouse пока находится на ранней стадии разработки.

Аккаунт Цукерберга в Clubhouse