Соцсети
Рая Хачатрян

FT: Microsoft рассматривала покупку Pinterest — соцсети с оценкой в $51 млрд Статьи редакции

Сделка могла стать самой крупной в истории Microsoft.

  • Переговоры уже не ведутся, рассказал FT источник, знакомый с деталями. Причины отказа от сделки он не сообщил. По его словам, Microsoft сфокусирован на покупку онлайн-сообществ, которые могли бы работать на основе ее платформы облачных вычислений.
  • Рыночная капитализация соцсети для фотографий Pinterest увеличилась более чем на 600% во время пандемии коронавируса и достигла $51 млрд, следует из данных NYSE. В 2019 году компания объявила, что хочет оставаться независимой.
  • Покупка Pinterest стала бы крупнейшей сделкой для Microsoft и первой масштабной при администрации Байдена, пишет FT. Пока неясно, как новые власти США относятся к покупкам больших технологических компаний.
  • О желании Microsoft купить соцсеть стало известно в 2020 году, когда компания рассматривала сделку с TikTok из-за блокировки сервиса в США. Компания планировала купить бизнес китайской соцсети также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, но в TikTok ей отказали.

#новость #microsoft #pinterest

954 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Airat Kafman

7

Мелкософт! Не надо покупать Пинтерест, пожалуйста. Нам же с ним еще работать.

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evilnw

2

Покупка Zenimax(входят студии, которые создали Doom, ElderScrolls, Fallout и т.д.) обошлась в 7.5. млрд. Последний Doom принёс 400+ млн $. Соцсеть с картинками для хипстеров стоит 51 млрд. Она хоть раз показывала прибыль?

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Andre Macareno

evilnw
7

Почему хипстеров-то, там референсы для художников и дизайнеров можно искать!

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Airat Kafman

evilnw
4

Не знаю как создателям, но производителям дизайнерской мебели, освещения, одежды он уже приносит покупателей намного больше чем пресловутые Яндекс, Гугл и даже соцсети. Так что надо только уметь пользоваться.

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Иван Виолентов

0

Покупать компании, которые будут переезжать на их инфраструктуру понятно с точки зрения увеличения цепочки добавленной стоимости, но Pinterest выглядит как пузырь

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Paul

0

Купят и встроят в Тимс. Скриньте!

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Maxim Medvedev

0

Как их оценивают в такие космические суммы? Что там на 51 ярд?

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Никита Шмелев

–1

51 млрд это слишком дохрена как мне кажется. WA купили за 16 млрд. Я понимаю что wa не приносит прибыль, но потенциал огромен, а тут... хз

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