FT: Microsoft рассматривала покупку Pinterest — соцсети с оценкой в $51 млрд Статьи редакции
Сделка могла стать самой крупной в истории Microsoft.
- Переговоры уже не ведутся, рассказал FT источник, знакомый с деталями. Причины отказа от сделки он не сообщил. По его словам, Microsoft сфокусирован на покупку онлайн-сообществ, которые могли бы работать на основе ее платформы облачных вычислений.
- Рыночная капитализация соцсети для фотографий Pinterest увеличилась более чем на 600% во время пандемии коронавируса и достигла $51 млрд, следует из данных NYSE. В 2019 году компания объявила, что хочет оставаться независимой.
- Покупка Pinterest стала бы крупнейшей сделкой для Microsoft и первой масштабной при администрации Байдена, пишет FT. Пока неясно, как новые власти США относятся к покупкам больших технологических компаний.
- О желании Microsoft купить соцсеть стало известно в 2020 году, когда компания рассматривала сделку с TikTok из-за блокировки сервиса в США. Компания планировала купить бизнес китайской соцсети также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, но в TikTok ей отказали.
Мелкософт! Не надо покупать Пинтерест, пожалуйста. Нам же с ним еще работать.
Покупка Zenimax(входят студии, которые создали Doom, ElderScrolls, Fallout и т.д.) обошлась в 7.5. млрд. Последний Doom принёс 400+ млн $. Соцсеть с картинками для хипстеров стоит 51 млрд. Она хоть раз показывала прибыль?
Почему хипстеров-то, там референсы для художников и дизайнеров можно искать!
Не знаю как создателям, но производителям дизайнерской мебели, освещения, одежды он уже приносит покупателей намного больше чем пресловутые Яндекс, Гугл и даже соцсети. Так что надо только уметь пользоваться.
Покупать компании, которые будут переезжать на их инфраструктуру понятно с точки зрения увеличения цепочки добавленной стоимости, но Pinterest выглядит как пузырь
51 млрд это слишком дохрена как мне кажется. WA купили за 16 млрд. Я понимаю что wa не приносит прибыль, но потенциал огромен, а тут... хз
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