Соцсети
Таня Боброва

Павел Дуров рассказал о работе Telegram над подписками и донатами для авторов каналов Статьи редакции

Но считает, что хорошая альтернатива — рекламная платформа мессенджера.

  • Для владельцев каналов реклама в Telegram — хороший способ монетизации, альтернативный подпискам или пожертвованиям. Но над ними команда мессенджера также работает, рассказал Павел Дуров.
  • Он также напомнил, как будет работать рекламная платформа. Рекламы в чатах, в том числе групповых, не будет. Она появится только в крупных каналах, то есть пользователи, которые используют Telegram только как мессенджер, рекламы не увидят.
  • Пользовательские данные не будут использоваться для таргетинга рекламы. Реклама в каналах будет контекстной, то есть зависить от темы канала.
  • Telegram хочет упорядочить хаотичный рынок, который уже есть в мессенджере со множеством сторонних рекламных сетей.
  • Дуров анонсировал платные функции в Telegram и собственную рекламную платформу в декабре 2020 года. Она появится в 2021 году. В январе аудитория мессенджера достигла 500 млн пользователей в месяц.
Купить рекламу будет проще, но многое пока…
Например, смогут ли владельцы каналов зарабатывать на официальной рекламе или 100% выручки будет…
vc.ru

#новость #telegram

286 просмотров
3 3 комментария
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А как же каналы из разряда "Мальчики, жду вас в своем привате!"?

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