Павел Дуров рассказал о работе Telegram над подписками и донатами для авторов каналов Статьи редакции
Но считает, что хорошая альтернатива — рекламная платформа мессенджера.
- Для владельцев каналов реклама в Telegram — хороший способ монетизации, альтернативный подпискам или пожертвованиям. Но над ними команда мессенджера также работает, рассказал Павел Дуров.
- Он также напомнил, как будет работать рекламная платформа. Рекламы в чатах, в том числе групповых, не будет. Она появится только в крупных каналах, то есть пользователи, которые используют Telegram только как мессенджер, рекламы не увидят.
- Пользовательские данные не будут использоваться для таргетинга рекламы. Реклама в каналах будет контекстной, то есть зависить от темы канала.
- Telegram хочет упорядочить хаотичный рынок, который уже есть в мессенджере со множеством сторонних рекламных сетей.
- Дуров анонсировал платные функции в Telegram и собственную рекламную платформу в декабре 2020 года. Она появится в 2021 году. В январе аудитория мессенджера достигла 500 млн пользователей в месяц.
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Появятся ли в Telegram платные стикеры и мини-игры внутри чата?
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