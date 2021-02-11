Соцсети
Евгения Евсеева

«Яндекс» завёл официальную комнату в Clubhouse Статьи редакции

Обещают проводить мероприятия каждый вечер.

  • Первую комнату, которая появилась сегодня вечером, модерируют блогеры Ксюша Дукалис и Анатолий Капустин.
  • Первым выступит глава «Яндекс.Go» Даниил Шулейко, затем комната будет выходить каждый день на регулярной основе. В компании обещают, что выступать будут и другие сотрудники «Яндекса».
  • Clubhouse — это голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах. Регистрация доступна только по приглашению, которые уже начали продавать на eBay и других площадках.
  • На конец января инвесторы оценили Clubhouse в $1 млрд. Приложение запустили в апреле 2020 года, а на начало февраля у сервиса было свыше 2 млн пользователей.
  • В начале февраля в рунете начался рост популярности Clubhouse. Впечатлениями о сети аудиочатов начали делиться предприниматели, маркетологи, люди из ИТ- и медиаиндустрии, а инвайты в Clubhouse стали расходиться за несколько минут.
Что обсуждают в российской части Clubhouse, с…
«Пожалуйста, подкиньте инвайт!»
vc.ru

#новость #яндекс #clubhouse

2901 просмотров
47 47 комментариев
7
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47 комментариев
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Олег Тиньков

41

я там был сегодня, слушал как жаловались сотрудники, что их заставляют дегустировать пельмени в Яндекс-Лавке, каждый день, и они п"поправились" 😂, жаль уже нет пельменей "Дарья" ))

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Ilya Krasilshchik

Олег
8

Можем угостить пельменями

Ответить

Айсулу Беделбай

Ilya
1

Пригласите меня в Clubhouse 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Ответить

Giant Schlong

Олег
–33

Блин, тебе прогулы на кладбище ставят, а ты про пельмени хихикаешь

Ответить

Денис Белов

Giant
6

Иногда лучше жевать или держать руки подальше от клавиатуры

Ответить

Олег Тиньков

Денис
17

он вероятно думает, что бессмертный... или что карма его не настигнет. Глупый, простим его. Господи помилуй его🙏

Ответить

Giant Schlong

Олег
–2

В отличие от тебя, меня неоднократно пытались убить в личной схватке более сильные и лучше вооружённые люди. Даже зарубить как-то пытались. И в море я тонул зимой, когда вокруг ни души. Так что я насчёт собственной смертности я прекрасно осведомлён и ценю каждый день на этом свете.

А карма не настигнет, потому что её нет

Ответить

Eugene Danilov

Giant
5

меня неоднократно пытались убить в личной схватке более сильные и лучше вооружённые люди.

В компьютерных играх — это не в счет) иди алгебру делай

Ответить

Сергей

Giant
0

Что вместо кармы?

Ответить

Юрий Белоножкин

Сергей
1

Великолепное чувство юмора, вероятно, и отсутствие предрассудков.

Ответить

Giant Schlong

Сергей
0

Энтропия

Ответить

Nesterov Igor

Giant
0

ты наркоман? Снюхал карму? Расскажи как это получилось?

Ответить

ЯжПрограммист

Giant
0

 меня неоднократно пытались убить в личной схватке более сильные и лучше вооружённые люди

Омон на митинге что ли?

Ответить

Giant Schlong

ЯжПрогр…
0

Нет, уголовники-душегубы. ОМОН на митинге не пытается убить, только пизды дать

Ответить

Доступный

Giant
0

Да-да, меня тоже и драконы пытались сожрать, копы убить, в аварии попадал тыщу раз..

Ответить

Непосредственный

Giant
0

Простите, я недавно писал точно такой же коммент, но не грех повториться:

ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!
Головка от часов «Заря».

Ответить

Nikolay Kenig

Олег
–1

Это прям настоящий Олег Тинькоф? Да ладно? 

Ответить

Nikolay Kenig

Nikolay
1

Ну и че вы меня минусуете?

Ответить

Непосредственный

Nikolay
0

Ну на те плюсик, не печалься

Ответить

Nikita Storozhuk

Олег
–1

вас там звали в Yet Another Clubhouse Room, говорили - дадут возможность задать вопросы)) заходите туда - расскажите про пельмени)))

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Akman X

Олег
0

Выздоравливай, дядя Олег.

Недавно подключился к Тинькофф банку и начал юзать приложение на айос. Мое почтение, в этом плане и правда нет равных.

Ответить

Anton Reut

Akman
3

Прогиб засчитан. Но акций ты не получишь.

Ответить

Василий Петров

Anton
0

150р при следующем заказе

Ответить

Комментарий удален

lakoros

Олег
0

- Мясокомбинат... на сегодня нарядов не прислал.

Ответить

Denis Glebko

Олег
0

норм шутки! давайте ещё!

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Олег
–1

Олег, увольняй их. Это ад. Такой контент в тик токе на зайдёт никогда 

Ответить

Anton Reut

Дмитрий
0

Просто у тебя кость не креативная.

Ответить

Алексей Кравцов

Дмитрий
0

Зайдет, да ещё как)

Ответить

/\ec

–4

Киньте инвайт.

Ответить

Christofor

/\ec
17

лови

Ответить

greg chudnoff

4

Вангую, что эта тема с Clubhouse  и года не протянет - протухнет довольно быстро.

Ответить

DIDAR 66

greg
1

ты случайно 2 года назад так про тикток не говорил? а 7 лет назад про Snap? 

Ответить

Антон

greg
0

Так и будет. Кто-то денег кидает на раскрутку просто 

Ответить

Управляющий корабль

2

Ну йопт.
Говно завело говно в говне.
Заебатая новость

Ответить

Eugene Danilov

Управляющий
1

и говно это комментирует

Ответить

Антон

1

Зачем слушать всякий пиздежь 

Ответить

greg chudnoff

Антон
1

Ну, песдешь по радио, например, послушать интересно - там и музыка и новости и тематические программы от профессионалов. А вот песдешь яндексят про невкусные пельмени... пффф

Ответить

Михаил Похеров

Антон
0

Потому что смешная... разметка ,поста .. 

Ответить

Anton Reut

Антон
0

Ну... я так ютуб слушаю по дороге на работу, включаю какого нибудь интересного гостя ДмитЮрьича, Павла Перца например и слушаю интереснейшие вещи.

Ответить

Сергей Янзин

1

vc лучше!

Ответить

Andrey Vasilev

1

Капустин без мыла в любую задницу залезет.

Ответить

Василий Петров

0

Дукалис, опера

Ответить

Антон

0

Целый Яндекс комнату создал, ахуеть 

Ответить

Konstantin Tyufyakin

0
Ответить

Yan Purvenes

0

Видать будут чистить публику за не удобные вопросы, к сервису.

Ответить

33_rublya

0

 модерируют блогеры Ксюша Дукалис и Анатолий Капустин

 Регистрация доступна только по приглашению, которые уже начали продавать на eBay

И даром не надо, спасибо!

Ответить

Dmitry Semenikhin

–1

Вообще по поводу клабхауса есть одно размышление. Все спрашивают, как они будут монетизироваться? Но чтобы отправить инвайн, надо засинхронить свою книгу контактов. Прикиньте, за сколько такой граф связей можно продать)) ну или использовать в другом продукте)

Clubhouse Data Protection issues
Clubhouse is a new social networking app by the US company Alpha Exploration Co. available for iOS…
www.privacy-ticker.com
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