«Яндекс» завёл официальную комнату в Clubhouse Статьи редакции
Обещают проводить мероприятия каждый вечер.
- Первую комнату, которая появилась сегодня вечером, модерируют блогеры Ксюша Дукалис и Анатолий Капустин.
- Первым выступит глава «Яндекс.Go» Даниил Шулейко, затем комната будет выходить каждый день на регулярной основе. В компании обещают, что выступать будут и другие сотрудники «Яндекса».
- Clubhouse — это голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах. Регистрация доступна только по приглашению, которые уже начали продавать на eBay и других площадках.
- На конец января инвесторы оценили Clubhouse в $1 млрд. Приложение запустили в апреле 2020 года, а на начало февраля у сервиса было свыше 2 млн пользователей.
- В начале февраля в рунете начался рост популярности Clubhouse. Впечатлениями о сети аудиочатов начали делиться предприниматели, маркетологи, люди из ИТ- и медиаиндустрии, а инвайты в Clubhouse стали расходиться за несколько минут.
я там был сегодня, слушал как жаловались сотрудники, что их заставляют дегустировать пельмени в Яндекс-Лавке, каждый день, и они п"поправились" 😂, жаль уже нет пельменей "Дарья" ))
Можем угостить пельменями
Блин, тебе прогулы на кладбище ставят, а ты про пельмени хихикаешь
Иногда лучше жевать или держать руки подальше от клавиатуры
он вероятно думает, что бессмертный... или что карма его не настигнет. Глупый, простим его. Господи помилуй его🙏
В отличие от тебя, меня неоднократно пытались убить в личной схватке более сильные и лучше вооружённые люди. Даже зарубить как-то пытались. И в море я тонул зимой, когда вокруг ни души. Так что я насчёт собственной смертности я прекрасно осведомлён и ценю каждый день на этом свете.
А карма не настигнет, потому что её нет
меня неоднократно пытались убить в личной схватке более сильные и лучше вооружённые люди.
В компьютерных играх — это не в счет) иди алгебру делай
меня неоднократно пытались убить в личной схватке более сильные и лучше вооружённые люди
Омон на митинге что ли?
Нет, уголовники-душегубы. ОМОН на митинге не пытается убить, только пизды дать
Доступный
Да-да, меня тоже и драконы пытались сожрать, копы убить, в аварии попадал тыщу раз..
Непосредственный
Простите, я недавно писал точно такой же коммент, но не грех повториться:
ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!
Головка от часов «Заря».
Это прям настоящий Олег Тинькоф? Да ладно?
Ну и че вы меня минусуете?
вас там звали в Yet Another Clubhouse Room, говорили - дадут возможность задать вопросы)) заходите туда - расскажите про пельмени)))
Комментарий удален
Комментарий удален
Прогиб засчитан. Но акций ты не получишь.
Комментарий удален
Олег, увольняй их. Это ад. Такой контент в тик токе на зайдёт никогда
Киньте инвайт.
Вангую, что эта тема с Clubhouse и года не протянет - протухнет довольно быстро.
Зачем слушать всякий пиздежь
Ну, песдешь по радио, например, послушать интересно - там и музыка и новости и тематические программы от профессионалов. А вот песдешь яндексят про невкусные пельмени... пффф
Ну... я так ютуб слушаю по дороге на работу, включаю какого нибудь интересного гостя ДмитЮрьича, Павла Перца например и слушаю интереснейшие вещи.
модерируют блогеры Ксюша Дукалис и Анатолий Капустин
Регистрация доступна только по приглашению, которые уже начали продавать на eBay
И даром не надо, спасибо!
Вообще по поводу клабхауса есть одно размышление. Все спрашивают, как они будут монетизироваться? Но чтобы отправить инвайн, надо засинхронить свою книгу контактов. Прикиньте, за сколько такой граф связей можно продать)) ну или использовать в другом продукте)
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