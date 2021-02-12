Соцсети
Евгений Делюкин

В Clubhouse пришли «Яндекс», Mail.ru Group, ВТБ и другие бренды: что они там делают и как открыть популярную комнату Статьи редакции

Первые примеры маркетинга в Clubhouse и опасения компаний, а также советы для тех, кто только хочет зайти.

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Clubhouse — социальная сеть с комнатами для голосового общения, которая стала наращивать популярность в рунете в начале февраля. На конец января инвесторы оценили Clubhouse в $1 млрд. Приложение запустили в апреле 2020 года, а на начало февраля у сервиса было свыше 2 млн пользователей.

Изначально русскоговорящая аудитория Clubhouse представляла собой известных предпринимателей, маркетологов, людей из ИТ- и медиаиндустрии. Но постепенно к ним начали добавляться и компании, которые изучают площадку для продвижения своего бренда.

«Яндекс» — Yet Another Clubhouse Room и другие проекты

С 11 февраля «Яндекс» завёл официальную комнату в Clubhouse, где на регулярной основе будут выступать сотрудники компании. До этого Clubhouse интересовался глава «Яндекса» Тигран Худавердян — он периодически на неделе общался с пользователями и дал два интервью.

Первыми выступили глава «Яндекс.Go» Даниил Шулейко и основатель Foodfox Максим Фирсов.

12 февраля в 19:55 выступит руководитель «Яндекс.Поиска» и портальных сервисов Андрей Стыскин.

Также появилась отдельная комната «Прожарка Яндекс.Дзена» — в ней создатели планируют поговорить про индустрию и ответить на вопросы о сервисе. И у «Яндекс.Музыки» — Bonus Episode с разговором про подкастинг в 2021 году.

«Локомотив» — обсуждение команды и просмотр игры

11 февраля спортивный клуб создал комнату, в которой фанаты могли послушать трансляцию матча с «Краснодаром» и задать вопросы команде «Локомотива».

«Самокат» — шоу о технологиях

12 февраля компания объявила о «первом брендированном Clubhouse-шоу на русском языке», которое будет посвящено технологиям.

В нём будут участвовать гости, например, создатель сервиса психотерапии «Ясно» Данила Антоновский или ведущие тематических подкастов.

AliExpress — о товарах и доставке

12 февраля «AliExpress Россия» запустила комнату «Где моя посылка» с обсуждением находок на маркетплейсе и ответами на вопросы о доставке. Начало в 18:00.

Среди спикеров — «главная по вопросам доставки Оксана Луговая, главный по креативу Алекс Назаренко и команда PR&Marketing всей толпой».

Mail.ru Group — про дизайн продуктов, спецпроекты и соцсети

12 февраля команда Mail.ru Group анонсировала две комнаты. Первая — «Сделай мне красиво», темой станет обсуждение дизайна: что должен уметь дизайнер продукта и как ставить дизайнерам задачи.

Спикеры — руководитель департамента дизайна сервисов Mail․ru Group Александра Ермоленко, директор департамента исследований Mail․ru Group Наталья Спрогис, арт-директор Delivery Club Александр Павлов, и руководитель дизайна продукта в Ситимобиле Александр Всехвальнов.

Вторая комната — «Сделай мне вирально», посвящена обсуждению виральности в соцсетях и её необходимости.

Спикеры — руководитель социальных медиа и спецпроектов в Ситимобиле Владислав Кузьменко, менеджер по развитию бизнеса Одноклассников Андрей Карпов и управляющий директор креативного агентства MDK Мария Донская.

По словам представителей Mail.ru Group, новые комнаты будут проводиться на постоянной основе.

ВТБ — обсуждение инвестиций

12 февраля PR-команда ВТБ запустила первую комнату «Инвестирование в 2021 году: во что вкладываться».

Эксперты банка — старший вице-президент и руководитель направления private banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер и Вадим Бит-Аврагим — портфельный управляющий «ВТБ Капитал». Они обсудили, куда инвестировать, чтобы заработать, и своих ожиданиях от рынка в 2021 году.

https://t.me/smmrus/4281

Есть ли спрос на Clubhouse-комнаты

Крупные российские бренды уже интересуются созданием своих комнат в Clubhouse и обсуждают это на рекламном рынке, рассказал vc.ru один из модераторов нескольких комнат.

Но пока они опасаются, что аудитория в сервисе небольшая и отклик будет низким. По данным аналитической компании App Annie, к 10 февраля Clubhouse в России скачали 7,7 тысяч пользователей.

Также опасения могут быть связаны с тем, что для увеличения числа слушателей нужно привлекать аудиторию извне, а сделать это можно с помощью посевов. Однако это пока что сложно, — попасть в Clubhouse можно только по инвайтам, а приложение доступно только на iOS.

Что нужно для успешного запуска своей комнаты

1. Сейчас в русскоязычном сегменте 16 человек, у которых больше 2500 подписчиков. Часть из них — блогеры, часть топ-менеджмент. Вот первых и можно привлекать на старте для спикерства или модераторства. Почему? Потому что когда они стартуют комнату или заходят в неё, это видят их подписчики и присоединяются к ней.

2. На старте, в середине и конце надо проговаривать, чтобы подписывались на гостей, спикеров и хоста комнаты — это поможет не потерять трафик, а также поможет привлечь аудиторию в моменте, когда будут создаваться новые комнаты.

3. Чтобы беседы не получались скучными и официальными, имеет смысл общаться с аудиторией. Обычно делают это в конце, когда можно начать сессию вопрос-ответ. Зачем это надо? Чтобы люди чувствовали себя причастными к беседе и вовлекались. Мы за эти дни провели много бесед и каждый раз люди говорят, что очень хотят задать вопрос или просто сказать спасибо, но не могут это сделать. Иными словами, так вы зарабатываете лояльность аудитории.

4. Конечно же должен быть модератор, который отвечает только за технические вопросы (анонсы, вопросы, добавления) и интервьюер, который ведёт беседу. Желательно, чтобы это было несколько человек, чтобы не было пауз и тишины.

Семён Ефимов
автор Telegram-канала «Русский маркетинг», развивает одну из крупнейших российских Clubhouse-комнат — «Кто создал и зачем нужен».

#clubhouse

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Кирилл Ковалевский

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Вижу два варианта развития. Первый - клабхаус выдохнется через пару месяцев, когда все наиграются. Второй - разработчики придумают новые фишки, чтобы удержать аудиторию. Например, выступить конкурентом подкастам в прямом эфире с возможностью записи (сейчас такой функции нет).

Также зайдёт спикерство (что сейчас происходит), DJ-сеты, интервью с селебрити и инсайты, которые можно красиво «случайно» слить. Или же, запустить онлайн-уроки. Но для этого ведь есть уже Zoom.🤔

Пока Клабхаус вижу только так. Но скорее всего будет первый вариант развития.

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Bender Rodriguez

Кирилл
0

скорее всего сейчас каждый второй сервис (фб, вк, инста и другие) сделает аналог у себя и сервис умрет)

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Кирилл Ковалевский

Bender
1

Твиттер уже запустил, но пока не у всех (вчера заметил). Fb яростно начал пилить свой)

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