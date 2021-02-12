В Clubhouse пришли «Яндекс», Mail.ru Group, ВТБ и другие бренды: что они там делают и как открыть популярную комнату Статьи редакции
Первые примеры маркетинга в Clubhouse и опасения компаний, а также советы для тех, кто только хочет зайти.
Clubhouse — социальная сеть с комнатами для голосового общения, которая стала наращивать популярность в рунете в начале февраля. На конец января инвесторы оценили Clubhouse в $1 млрд. Приложение запустили в апреле 2020 года, а на начало февраля у сервиса было свыше 2 млн пользователей.
Изначально русскоговорящая аудитория Clubhouse представляла собой известных предпринимателей, маркетологов, людей из ИТ- и медиаиндустрии. Но постепенно к ним начали добавляться и компании, которые изучают площадку для продвижения своего бренда.
«Яндекс» — Yet Another Clubhouse Room и другие проекты
С 11 февраля «Яндекс» завёл официальную комнату в Clubhouse, где на регулярной основе будут выступать сотрудники компании. До этого Clubhouse интересовался глава «Яндекса» Тигран Худавердян — он периодически на неделе общался с пользователями и дал два интервью.
Первыми выступили глава «Яндекс.Go» Даниил Шулейко и основатель Foodfox Максим Фирсов.
12 февраля в 19:55 выступит руководитель «Яндекс.Поиска» и портальных сервисов Андрей Стыскин.
Также появилась отдельная комната «Прожарка Яндекс.Дзена» — в ней создатели планируют поговорить про индустрию и ответить на вопросы о сервисе. И у «Яндекс.Музыки» — Bonus Episode с разговором про подкастинг в 2021 году.
«Локомотив» — обсуждение команды и просмотр игры
11 февраля спортивный клуб создал комнату, в которой фанаты могли послушать трансляцию матча с «Краснодаром» и задать вопросы команде «Локомотива».
«Самокат» — шоу о технологиях
12 февраля компания объявила о «первом брендированном Clubhouse-шоу на русском языке», которое будет посвящено технологиям.
В нём будут участвовать гости, например, создатель сервиса психотерапии «Ясно» Данила Антоновский или ведущие тематических подкастов.
AliExpress — о товарах и доставке
12 февраля «AliExpress Россия» запустила комнату «Где моя посылка» с обсуждением находок на маркетплейсе и ответами на вопросы о доставке. Начало в 18:00.
Среди спикеров — «главная по вопросам доставки Оксана Луговая, главный по креативу Алекс Назаренко и команда PR&Marketing всей толпой».
Mail.ru Group — про дизайн продуктов, спецпроекты и соцсети
12 февраля команда Mail.ru Group анонсировала две комнаты. Первая — «Сделай мне красиво», темой станет обсуждение дизайна: что должен уметь дизайнер продукта и как ставить дизайнерам задачи.
Спикеры — руководитель департамента дизайна сервисов Mail․ru Group Александра Ермоленко, директор департамента исследований Mail․ru Group Наталья Спрогис, арт-директор Delivery Club Александр Павлов, и руководитель дизайна продукта в Ситимобиле Александр Всехвальнов.
Вторая комната — «Сделай мне вирально», посвящена обсуждению виральности в соцсетях и её необходимости.
Спикеры — руководитель социальных медиа и спецпроектов в Ситимобиле Владислав Кузьменко, менеджер по развитию бизнеса Одноклассников Андрей Карпов и управляющий директор креативного агентства MDK Мария Донская.
По словам представителей Mail.ru Group, новые комнаты будут проводиться на постоянной основе.
ВТБ — обсуждение инвестиций
12 февраля PR-команда ВТБ запустила первую комнату «Инвестирование в 2021 году: во что вкладываться».
Эксперты банка — старший вице-президент и руководитель направления private banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер и Вадим Бит-Аврагим — портфельный управляющий «ВТБ Капитал». Они обсудили, куда инвестировать, чтобы заработать, и своих ожиданиях от рынка в 2021 году.
Есть ли спрос на Clubhouse-комнаты
Крупные российские бренды уже интересуются созданием своих комнат в Clubhouse и обсуждают это на рекламном рынке, рассказал vc.ru один из модераторов нескольких комнат.
Но пока они опасаются, что аудитория в сервисе небольшая и отклик будет низким. По данным аналитической компании App Annie, к 10 февраля Clubhouse в России скачали 7,7 тысяч пользователей.
Также опасения могут быть связаны с тем, что для увеличения числа слушателей нужно привлекать аудиторию извне, а сделать это можно с помощью посевов. Однако это пока что сложно, — попасть в Clubhouse можно только по инвайтам, а приложение доступно только на iOS.
Что нужно для успешного запуска своей комнаты
Вижу два варианта развития. Первый - клабхаус выдохнется через пару месяцев, когда все наиграются. Второй - разработчики придумают новые фишки, чтобы удержать аудиторию. Например, выступить конкурентом подкастам в прямом эфире с возможностью записи (сейчас такой функции нет).
Также зайдёт спикерство (что сейчас происходит), DJ-сеты, интервью с селебрити и инсайты, которые можно красиво «случайно» слить. Или же, запустить онлайн-уроки. Но для этого ведь есть уже Zoom.🤔
Пока Клабхаус вижу только так. Но скорее всего будет первый вариант развития.
скорее всего сейчас каждый второй сервис (фб, вк, инста и другие) сделает аналог у себя и сервис умрет)
Твиттер уже запустил, но пока не у всех (вчера заметил). Fb яростно начал пилить свой)
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