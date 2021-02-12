Первые примеры маркетинга в Clubhouse и опасения компаний, а также советы для тех, кто только хочет зайти.

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Clubhouse — социальная сеть с комнатами для голосового общения, которая стала наращивать популярность в рунете в начале февраля. На конец января инвесторы оценили Clubhouse в $1 млрд. Приложение запустили в апреле 2020 года, а на начало февраля у сервиса было свыше 2 млн пользователей.

Изначально русскоговорящая аудитория Clubhouse представляла собой известных предпринимателей, маркетологов, людей из ИТ- и медиаиндустрии. Но постепенно к ним начали добавляться и компании, которые изучают площадку для продвижения своего бренда.

«Яндекс» — Yet Another Clubhouse Room и другие проекты

С 11 февраля «Яндекс» завёл официальную комнату в Clubhouse, где на регулярной основе будут выступать сотрудники компании. До этого Clubhouse интересовался глава «Яндекса» Тигран Худавердян — он периодически на неделе общался с пользователями и дал два интервью.

Первыми выступили глава «Яндекс.Go» Даниил Шулейко и основатель Foodfox Максим Фирсов.

12 февраля в 19:55 выступит руководитель «Яндекс.Поиска» и портальных сервисов Андрей Стыскин.

Также появилась отдельная комната «Прожарка Яндекс.Дзена» — в ней создатели планируют поговорить про индустрию и ответить на вопросы о сервисе. И у «Яндекс.Музыки» — Bonus Episode с разговором про подкастинг в 2021 году.

«Локомотив» — обсуждение команды и просмотр игры

11 февраля спортивный клуб создал комнату, в которой фанаты могли послушать трансляцию матча с «Краснодаром» и задать вопросы команде «Локомотива».

«Самокат» — шоу о технологиях

12 февраля компания объявила о «первом брендированном Clubhouse-шоу на русском языке», которое будет посвящено технологиям.

В нём будут участвовать гости, например, создатель сервиса психотерапии «Ясно» Данила Антоновский или ведущие тематических подкастов.

AliExpress — о товарах и доставке

12 февраля «AliExpress Россия» запустила комнату «Где моя посылка» с обсуждением находок на маркетплейсе и ответами на вопросы о доставке. Начало в 18:00.

Среди спикеров — «главная по вопросам доставки Оксана Луговая, главный по креативу Алекс Назаренко и команда PR&Marketing всей толпой».

Mail.ru Group — про дизайн продуктов, спецпроекты и соцсети

12 февраля команда Mail.ru Group анонсировала две комнаты. Первая — «Сделай мне красиво», темой станет обсуждение дизайна: что должен уметь дизайнер продукта и как ставить дизайнерам задачи.

Спикеры — руководитель департамента дизайна сервисов Mail․ru Group Александра Ермоленко, директор департамента исследований Mail․ru Group Наталья Спрогис, арт-директор Delivery Club Александр Павлов, и руководитель дизайна продукта в Ситимобиле Александр Всехвальнов.

Вторая комната — «Сделай мне вирально», посвящена обсуждению виральности в соцсетях и её необходимости.

Спикеры — руководитель социальных медиа и спецпроектов в Ситимобиле Владислав Кузьменко, менеджер по развитию бизнеса Одноклассников Андрей Карпов и управляющий директор креативного агентства MDK Мария Донская.

По словам представителей Mail.ru Group, новые комнаты будут проводиться на постоянной основе.

ВТБ — обсуждение инвестиций

Эксперты банка — старший вице-президент и руководитель направления private banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер и Вадим Бит-Аврагим — портфельный управляющий «ВТБ Капитал». Они обсудили, куда инвестировать, чтобы заработать, и своих ожиданиях от рынка в 2021 году.

Есть ли спрос на Clubhouse-комнаты

Крупные российские бренды уже интересуются созданием своих комнат в Clubhouse и обсуждают это на рекламном рынке, рассказал vc.ru один из модераторов нескольких комнат.

Но пока они опасаются, что аудитория в сервисе небольшая и отклик будет низким. По данным аналитической компании App Annie, к 10 февраля Clubhouse в России скачали 7,7 тысяч пользователей.

Также опасения могут быть связаны с тем, что для увеличения числа слушателей нужно привлекать аудиторию извне, а сделать это можно с помощью посевов. Однако это пока что сложно, — попасть в Clubhouse можно только по инвайтам, а приложение доступно только на iOS.

Что нужно для успешного запуска своей комнаты