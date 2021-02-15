Соцсети
Рая Хачатрян

Владелец TikTok отказался от продажи бизнеса в США Oracle и Walmart — источники Статьи редакции

О сделке предварительно договорились в сентябре.

  • «Сделка была в основном предназначена для удовлетворения требований администрации Трампа», — сказал источник South China Morning Post, знакомый с вопросом. «Но Трамп ушел, и вместе с ним исчез смысл сделки».

  • Источник добавил, что Ларри Эллисон, один из основателей Oracle, был сторонником Трампа, и компания ByteDance, владелец TikTok, полагала, что могла построить выгодные отношения с ним, если бы бывший президент выиграл выборы 2020 года.

  • По данным The Wall Street Journal на 10 февраля, план по продаже американского бизнеса TikTok в США в правительстве Байдена отложили «на неопределенный срок», сейчас новый президент знакомится с мерами Трампа по регулированию китайских технологических компаний.

  • Источник сообщил, что ByteDance сейчас ищет новую структуру для продолжения работы в США. 11 февраля источники SCMP заявили, что TikTok продолжает переговоры с правительством страны, несмотря на смену администрации. ByteDance не ответила на запросы издания о комментариях.
  • В сентябре администрация Трампа решила заблокировать TikTok по соображениям национальной безопасности — власти обвинили компанию в том, что она передает данные американских пользователей китайским властям.

  • 14 сентября ByteDance согласилась на сделку с Oracle и Walmart. Oracle планировал приобрести 12,5% акций новой компании TikTok Global и получить доступ к просмотру исходного кода и обновлений TikTok. Walmart предварительно планировала купить 7,5%.

#новость #tiktok #сшапротивtiktok

1214 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Евгений Ларин

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Спасибо тик току сейчас дебила легко отличить по присутствию в этом приложении. Мое оценочное суждение.

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Anton Reut

Евгений
0

Отличный тест при приёме на работу - "у вас на смартфоне есть тикток?..."

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Макар Брельгин

1

Вот там пьянка после инаугурации началась 😅

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Сергей Щукин

1

И это только начало.
Поворот оверштаг будет жёсткий.
Держаться крепче нужно всей планете

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Денис Седов

0

С Олегом видимо проконсультировался 🤔

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Дмитрий Каулькин

0

Так вот кто Трампа сверг. 

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Almas Zhaxybayev

0

Ахаха! Цукерберг остался не у дел)

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