«Сделка была в основном предназначена для удовлетворения требований администрации Трампа», — сказал источник South China Morning Post, знакомый с вопросом. «Но Трамп ушел, и вместе с ним исчез смысл сделки».



Источник добавил, что Ларри Эллисон, один из основателей Oracle, был сторонником Трампа, и компания ByteDance, владелец TikTok, полагала, что могла построить выгодные отношения с ним, если бы бывший президент выиграл выборы 2020 года.

По данным The Wall Street Journal на 10 февраля, план по продаже американского бизнеса TikTok в США в правительстве Байдена отложили «на неопределенный срок», сейчас новый президент знакомится с мерами Трампа по регулированию китайских технологических компаний.



Источник сообщил, что ByteDance сейчас ищет новую структуру для продолжения работы в США. 11 февраля источники SCMP заявили, что TikTok продолжает переговоры с правительством страны, несмотря на смену администрации. ByteDance не ответила на запросы издания о комментариях.

В сентябре администрация Трампа решила заблокировать TikTok по соображениям национальной безопасности — власти обвинили компанию в том, что она передает данные американских пользователей китайским властям.