Владелец TikTok отказался от продажи бизнеса в США Oracle и Walmart — источники Статьи редакции
О сделке предварительно договорились в сентябре.
«Сделка была в основном предназначена для удовлетворения требований администрации Трампа», — сказал источник South China Morning Post, знакомый с вопросом. «Но Трамп ушел, и вместе с ним исчез смысл сделки».
Источник добавил, что Ларри Эллисон, один из основателей Oracle, был сторонником Трампа, и компания ByteDance, владелец TikTok, полагала, что могла построить выгодные отношения с ним, если бы бывший президент выиграл выборы 2020 года.
По данным The Wall Street Journal на 10 февраля, план по продаже американского бизнеса TikTok в США в правительстве Байдена отложили «на неопределенный срок», сейчас новый президент знакомится с мерами Трампа по регулированию китайских технологических компаний.
- Источник сообщил, что ByteDance сейчас ищет новую структуру для продолжения работы в США. 11 февраля источники SCMP заявили, что TikTok продолжает переговоры с правительством страны, несмотря на смену администрации. ByteDance не ответила на запросы издания о комментариях.
- В сентябре администрация Трампа решила заблокировать TikTok по соображениям национальной безопасности — власти обвинили компанию в том, что она передает данные американских пользователей китайским властям.
14 сентября ByteDance согласилась на сделку с Oracle и Walmart. Oracle планировал приобрести 12,5% акций новой компании TikTok Global и получить доступ к просмотру исходного кода и обновлений TikTok. Walmart предварительно планировала купить 7,5%.
Спасибо тик току сейчас дебила легко отличить по присутствию в этом приложении. Мое оценочное суждение.
Отличный тест при приёме на работу - "у вас на смартфоне есть тикток?..."
И это только начало.
Поворот оверштаг будет жёсткий.
Держаться крепче нужно всей планете
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