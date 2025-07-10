TikTok опроверг слухи о запуске отдельного приложения в США

Согласно закону, сервис в стране должны продать или закрыть — правда, принятие решения уже трижды откладывали.Так сервис ответил на публикацию Reuters от 9 июля 2025 года: издание утверждало, что TikTok готовится к запуску отдельного приложения для американских пользователей.Оно должно работать на основе независимого алгоритма и системы данных, писало Reuters. По его данным, сотрудники TikTok якобы перенесли кодовую базу, включая ИИ-модели, алгоритмы и данные пользователей, с глобальной платформы. А для обучения рекомендательных алгоритмов приложение будет использовать только данные пользователей США.Об отдельном приложении 7 июля также писало The Information. По его данным, оно станет доступно в магазинах с 5 сентября 2025 года.В апреле 2024-го бывший президент США Джо Байден подписал закон о принудительной продаже или запрете TikTok. Избранный президент Дональд Трамп издал указ об отсрочке запрета на 75 дней в январе 2025 года, а в апреле 2025-го продлил отсрочку ещё на 75 дней.В июне 2025-го Трамп в третий раз отложил запрет TikTok в США — на 90 дней. Новый срок был установлен на середину сентября 2025 года.#новости #tiktok