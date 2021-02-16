Разбор рынка: почему он выглядит важным, как будет развиваться и кто на нём сможет заработать.

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Технологический консультант и аналитик Джереми Овьянг составил обзор и прогноз развития рынка социального аудио. По его мнению, аудиосоцсети — не временное явление, а полноценный новый рынок для стартапов, компаний и рекламодателей. Этой же версии придерживается MIT Technology Review.

Например, аудиокомнаты будут встроены не только во всех интернет-сервисах и на сайтах, но и появятся в офлайне — как минимум, в туризме.

Что такое социальное аудио и почему оно стало важным

Десятилетия назад были популярны спаренные телефоны, по которым к разговору могли присоединиться друзья и незнакомцы. В 2021 году стационарные телефоны во время пандемии заменили мобильными приложениями для группового общения в реальном времени с социальными функциями.

Аудио вновь стало подходящим вариантом общения в 2020 годах, потому что текста людям уже недостаточно, а видеосвязь уже избыточна — и сервисы для «социального аудио» как раз находятся посередине. Для этого есть несколько причин:

Люди сидят дома из-за карантина и не могут встретиться «в реальности».

Смартфоны и их приложения доступны большинству людей.

Получили развитие облачные технологии, а нужные платформы обработки аудио легко интегрировать — например, как поступила Clubhouse с Agora.

Людям перестало хватать текстового общения.

Люди устали от обилия видеозвонков и видеоконференций.

График роста аудитории Clubhouse. К 13 февраля в сервисе зарегистрировалось более 10 млн пользователей Medium

Кто занимается аудиосоцсетями

Дорожная карта: как будет развиваться социальное аудио

Появится запись и аудиоанализ разговоров

Чтобы получить данные о пользователях, будут записываться практически все разговоры. Это будет делать либо сама соцсеть, либо сторонние боты, которые будут передавать данные стартапам по анализу соцсетей. Лучше держать это в уме и помнить, о чем говорите на аудиоплатформах.

По мере создания издательских платформ начнется следующая фаза: социальный аудиоанализ. Появятся дополнительные возможности анализа как в самих аудиосервисах, так и отдельное аналитическое ПО, плагины и системы для крупных предприятий.

Обрабатывать данные аудиосоцсетей будет смесь из ИИ и облачных технологий, а также сотрудники сервисов и аккаунт-менеджеры.

Разговоры станут расширенной версией подкастов — появится возможность публикации разговоров

Категория аудиосоцсетей в реальном времени будет интегрирована в индустрию подкастинга. Соцсети начнут предлагать функцию записи, которой воспользуются часть независимых авторов — они будут выкладывать разговоры в Spotify, iTunes и другие сервисы.

Технологии обработки звука улучшат пользовательский опыт

Овьянг предполагает, что разработчики аудиосоцсетей будут улучшать аудиочасть так же, как это делают в мессенджерах и визуальных соцсетях, но со своими особенностями:

Появится пространственное аудио: пользователи смогут перемещаться по 2D-карте, а громкость их голоса или музыки будет меняться в зависимости от расстояния.

Фоновый шум (лай собак, стиральная машина, плачущие дети, тяжелое дыхание) будет убран.

Появится «премиальный» звук высокого качества.

Появится аналитика: отслеживание подписчиков, разговоров и его «успешности».

Появятся голосовые фильтры с изменением голоса — по аналогии с фильтрами Instagram.

Будут интегрированы голосовые боты, например, конвертирующие текст в голос.

Лучшим инфлюенсером станет бот

По мере того, как ИИ будет развиваться, а люди будут лучше относиться к виртуальным персонажам, появится популярный «бот-звезда» аудиосоцсетей.

Всё начнётся с того, что боты начнут проявлять любопытство в общении: так с помощью обработки естественного языка и анализа данных он сможет быстро анализировать профили пользователей, чтобы вести более естественные разговоры.

Возможно, лучшими собеседниками станут Siri, Alexa или другие голосовые помощники.

Появятся динамические комнаты, которые собираются на лету

Вместо того, чтобы придумывать комнате название или искать группу для общения, ИИ будет курировать беседы в зависимости от местоположения, времени дня и настроения.

Пользователи смогут выбрать комнату «для мотивации», «комнату отдыха», «комнату для коворкинга» или вдумчивого разговора и быстро перейти в существующий разговор с друзьями или незнакомцами.

В итоге разговоры в реальном времени будут встроены повсюду

На зрелом этапе развития «живые разговоры» появятся везде через API. Не только на веб-страницах: аудиосоцсети будут во время чтения статей, просмотре видео, играх и во время путешествий по миру.

Например, вы сможете читать статью, а затем послушать, как эксперты обсуждают её содержание в реальном времени, или включить мнения из «доверенного круга людей».

Пользователи смогут оставлять голосовые сообщения или записи разговоров в физических местах — по примеру того, как работает геокэшинг, туристическая игра по поиску тайников.

Есть больше 15 бизнес-моделей для социального аудио

Овьянг разделил возможные способы монетизации аудиосоцсетей на три категории.

Пользовательские Freemium и Premium-модели

К ним относятся «премиальные» комнаты, аналитика и качество звука, отключение рекламы, чаевые, криптовалюты и «множество других вариантов».

Рекламные и маркетинговые бизнес-модели

Сюда относятся фирменные клубы, реклама комнат, рекламные баннеры, текст и аудио, спонсируемые разговоры инфлюенсеров и электронная коммерция.

Монетизация данных

К ним аналитик причисляет аналитику данных — в «премиальном» виде для рекламодателей и властей, доступ к необработанным данным с серверов и доступ к API соцсети для разработки сторонних приложений.

Аудиосоцсети создадут шесть новых рынков

Социальная аудиоаналитика

Это направление будет записывать, анализировать и давать рекомендации, как правильно работать и оптимизировать разговоры. Его возможности включают в себя:

Анализ поведения пользователя в соцсетях.

Влияние, которое оказывает пользователь на других.

Перевод речи на другие языки.

Перевод текста в речь и наоборот.

Обработка текстов на естественном языке.

Анализ настроения говорящего.

Анализ культурных особенностей.

Тепловые карты.

Прогнозы разговоров.

Оптимизация контента.

Системы управления аудиосоцсетями

Это направление ПО для управления и интеграции нескольких аудиосетей, например, для быстрого управления аккаунтами Clubhouse, Twitter Spaces и Discord. Некоторые сервисы смогут объединять разговоры в одно целое.

Другие разработчики займутся созданием инструментов для публикации аудио: с функцией удаления шума, голосовыми фильтрами, аналитикой, интеграцией музыки или звуковых эффектов.

Партнерские приложения для аудиосоцсетей

Создатели аудиосоцсетей будут выпускать API для создания сторонних приложений, игр, плагинов и других сервисов. Они сформируют новый рынок приложений. Первыми же сторонними функциями, скорее всего, будут аудиофильтры и продукты для управления аккаунтами.

Корпоративные приложения для социального аудио

По мере роста популярности аудиосоцсетей к ним будут проявлять внимание и компании. Появится класс «систем голосовой связи корпоративного уровня» для сотрудников и клиентов предприятий.

Они будут оплачиваться по количеству сотрудников или по годовой подписке и предлагать более высокий уровень безопасности, резервное копирование и восстановление данных, а также интеграцию в корпоративные системы.

Появятся «визуальные» версии приложений, которые будут эмулировать физический офис — для этого пригодится технология пространственного аудио.

Социальные аудиоуслуги и консультанты

Сильное развитие получит категория индивидуальных консультантов, «бутик-агентств» и агентств полного цикла по присутствию в аудиосоцсетях. Они будут предлагать услуги по разработке стратегии, планированию контента, поиску «голоса бренда», обучению руководителю, анализировать и давать рекомендации для брендов и знаменитостей.

Рынок талантов

Появятся рынок актеров озвучания и других знаменитостей по аналогии с Cameo — стартапы выступят «брокерами талантов», которые будут общаться «по заказу» для пользователей и брендов. Также этот рынок займут терапевты, бизнес-лекторы и другие спикеры.

Прогнозы рынка аудиосоцсетей