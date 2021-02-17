РБК: аудитория Clubhouse в России выросла в 17 раз за неделю — до 137 тысяч человек Статьи редакции
В мире Россия занимает 12 место по количеству загрузок.
- На 16 февраля приложение в России загрузили 137 тысяч человек, пишет РБК со ссылкой на закрытые данные AppAnnie, которыми поделились два подписчика аналитической компании. По данным на 10 февраля пользователей было 7,7 тысяч.
- Россия занимает 12 место в мире по количеству загрузок. Всего Clubhouse скачали 8,09 млн раз — больше всего пользователей находятся в США (2,62 млн), Японии (1,42 млн) и Германии (626 тысяч), пишет издание. РБК направил запрос в AppAnnie.
- По данным разработчика платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor, у соцсети уже более 400 тысяч активных пользователей в России. Расчёты основаны на общих данных мобильных операторов, интернет-компаний и банков, рассказал РБК её представитель.
- Большая часть пользователей (около 140 тысяч) находится в Москве, в Московской области их почти в два раза меньше, в Санкт-Петербурге около 40 тысяч. 63% пользователей Clubhouse — это люди до 35 лет, чуть больше половины (55%) — женщины.
- За неделю с 11 по 17 февраля пользователи опубликовали в соцсетях более 70,3 тысяч сообщений с обсуждениями Clubhouse, пишет РБК со ссылкой на аналитическое агентство Brand Analytics. 44% из них почти было опубликовано в Twitter, 17% во «ВКонтакте» и 13% в Facebook. В основном обсуждения были нейтральными, положительными оказались 6,3 тысяч постов, негативными — 8,8 тысяч.
это мой эфир?
Хм..и почему Вас не видно в теме про комиссии..
Дорогой вы мой человек! Олег Юрьевич! ну как вы там ?! Как ваши миллиарды поживают?!
крепитесь, надеюсь, не порвут вас, хоть и я клиент банка, надеюсь хоть кредиты после такого страшного с инвестициями момента давать больше будут, а процент меньше. Хорошего вечера
Олег, мою карту заблочили по 115му, а я лет 7 пользовался банком, ещё и бездонную кредитку кормил в эпоху высоких ставок и адских комиссий скрытых. Что делать? Словечко замолвите за меня? И здоровья Вам 🙏
Ещё бы! С таким-то пиаром из каждого утюга.
Да, проплатили или занесли всем сверху.
Ты про госдеп ?
Мне отсюда невидно. Кто там Илона надоумил и остальных подтрунивает.
Вау, вот это крутые чуваки, красавы! Эксклюзивно приглашённые персоны, каждому бы руку пожал, может быть инвайт выбил бы у кого-нибудь... *SARCASM*
И это еще Соловьев заблокирован! Как разблокируют, так еще пара миллионов путинофилов добавится.
После такого заявления надо его всё-таки скачать )))
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