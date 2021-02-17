Соцсети
Рая Хачатрян

РБК: аудитория Clubhouse в России выросла в 17 раз за неделю — до 137 тысяч человек Статьи редакции

В мире Россия занимает 12 место по количеству загрузок.

  • На 16 февраля приложение в России загрузили 137 тысяч человек, пишет РБК со ссылкой на закрытые данные AppAnnie, которыми поделились два подписчика аналитической компании. По данным на 10 февраля пользователей было 7,7 тысяч.
  • Россия занимает 12 место в мире по количеству загрузок. Всего Clubhouse скачали 8,09 млн раз — больше всего пользователей находятся в США (2,62 млн), Японии (1,42 млн) и Германии (626 тысяч), пишет издание. РБК направил запрос в AppAnnie.
  • По данным разработчика платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor, у соцсети уже более 400 тысяч активных пользователей в России. Расчёты основаны на общих данных мобильных операторов, интернет-компаний и банков, рассказал РБК её представитель.
  • Большая часть пользователей (около 140 тысяч) находится в Москве, в Московской области их почти в два раза меньше, в Санкт-Петербурге около 40 тысяч. 63% пользователей Clubhouse — это люди до 35 лет, чуть больше половины (55%) — женщины.
  • За неделю с 11 по 17 февраля пользователи опубликовали в соцсетях более 70,3 тысяч сообщений с обсуждениями Clubhouse, пишет РБК со ссылкой на аналитическое агентство Brand Analytics. 44% из них почти было опубликовано в Twitter, 17% во «ВКонтакте» и 13% в Facebook. В основном обсуждения были нейтральными, положительными оказались 6,3 тысяч постов, негативными — 8,8 тысяч.

#новость #clubhouse

1858 просмотров
24 24 комментария
5
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Олег Тиньков

9

это мой эфир?

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Степан Марципан

Олег
7

Хм..и почему Вас не видно в теме про комиссии..

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No Name

Степан
9

Там нельзя похайпить
А тут за своего прокатывает 

Ответить

Vmm Bim

Олег
0

Вы похожи на человека, которой «порвёт» банковскую систему до 0.9 % годовых.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Vmm
6

он похож на человека, чей банк отжимает деньги по 115 фз

Ответить

Даниил Марзаганов

Олег
2

Да, Олег Юрьевич)

Ответить

Игорь Крафт

Олег
0

Дорогой вы мой человек! Олег Юрьевич! ну как вы там ?! Как ваши миллиарды поживают?!

Ответить

Yunna Spirit

Олег
0

крепитесь, надеюсь, не порвут вас, хоть и я клиент банка,  надеюсь хоть кредиты после такого страшного с инвестициями момента давать больше будут, а процент меньше. Хорошего вечера

Ответить

Stepan Popov

Олег
–1

Олег, мою карту заблочили по 115му, а я лет 7 пользовался банком, ещё и бездонную кредитку кормил в эпоху высоких ставок и адских комиссий скрытых. Что делать? Словечко замолвите за меня? И здоровья Вам 🙏

Ответить

Григорий Дунилов

6

Как хорошо в клабхаусе без соловья

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Антон Смаль

4

Ещё бы! С таким-то пиаром из каждого утюга.

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Vitold Sedyshev

Антон
–2

Да, проплатили или занесли всем сверху.

Ответить

Stepan Popov

Vitold
0

Чисто насноуболили бесплатно, фб так же начинали

Ответить

Rafa Ramazanov

Vitold
0

Ты про госдеп ? 

Ответить

Vitold Sedyshev

Rafa
0

Мне отсюда невидно. Кто там Илона надоумил и остальных подтрунивает.

Ответить

Andrey Vinokurov

3

Вау, вот это крутые чуваки, красавы! Эксклюзивно приглашённые персоны, каждому бы руку пожал, может быть инвайт выбил бы у кого-нибудь... *SARCASM*

Ответить

Вася Пражкин

0

И это еще Соловьев заблокирован! Как разблокируют, так еще пара миллионов путинофилов добавится.

Ответить

John Jo

Вася
0

Путинофилы по клубам не ходят - там разврат и проституция.

Ответить

Stepan Popov

John
0

Как раз за этим и ходят путинофилы 😁

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Angelica I

0

После такого заявления надо его всё-таки скачать )))

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Vitold Sedyshev

Angelica
0

Так там ничего нет - только щаставочка веселая.

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Sergey Nikitin

0

Где больше айфонов, тот и лидер :)

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Ivan Miasnikov

0

Интересно, сколько из этих приросших с купленными инвайтами? :D

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ANDEREYBARBASHV

–3

мне очень понравилась ваша статья)

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