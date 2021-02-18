«Ъ»: Telegram разместит облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов Статьи редакции
Если Telegram в течение пяти лет проведёт IPO, владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, говорят источники.
Облигации будут конвертируемыми, бумаги не станут размещать на бирже, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на финансовом рынке и источник, знакомый с ситуацией.
Облигации выпустят на срок пять лет, инвесторам предварительно обещают доход в размере 7–8% от суммы долга, рассказал один из источников. Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей, пишет издание.
Особенность предстоящего размещения облигаций — оно проходит среди узкого круга инвесторов. Минимальная сумма инвестиций для покупки облигаций составляет $50 млн, но её могут снизить до $10 млн, говорят собеседники «Ъ».
Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. По словам одного из источников, принять участие не смогут американские инвесторы, а право отбирать право отбирать инвесторов остаётся за Telegram.
В январе источники The Information сообщали, что Telegram хочет привлечь $1 млрд в виде конвертируемого долга. Павел Дуров заявил, что не встречался с потенциальными инвесторами, но его команда действительно получала от финансовых организаций предложения предоставить Telegram ссуду.
Дуров анонсировал платные функции в Telegram и собственную рекламную платформу в декабре 2020 года. Она появится в 2021 году. В январе аудитория мессенджера достигла 500 млн пользователей в месяц. В феврале Дуров рассказал о работе Telegram над подписками и донатами для авторов каналов.
Узкий круг инвесторов. Инвайт надо получить...как в клубхаусе
Лохотрон какой-то, посоны, не советую вам вкладываться
Ой да брось. Кто здесь будет переживать из-за каких-то жалких $50 млн?
Вот не первый раз такое оно типа для узкого круга инвесторов, а трубят почти все СМИ. Походу и не такой уж и узкий круг, а больше вообще похоже на поиск лохов с доходом выше среднего.
Если вы не видели лоха с 50 лямами это не значит что его нет. Яркий пример инвесторы островного строительства в Дубае.
Становишься одним из отобранных инвесторов и ищешь возможность продать свое место подороже
Площадку такого рода сложно как-то продать рекламодателям. Так что Дуров молодец, но сомнительно.
Данат донат огромный донат ... не знаю к чему это написал но первое что сразу пришло в голову )
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