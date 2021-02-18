Соцсети
Евгения Евсеева

«Ъ»: Telegram разместит облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов Статьи редакции

Если Telegram в течение пяти лет проведёт IPO, владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, говорят источники.

15 15 комментариев
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Облигации будут конвертируемыми, бумаги не станут размещать на бирже, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на финансовом рынке и источник, знакомый с ситуацией.

Облигации выпустят на срок пять лет, инвесторам предварительно обещают доход в размере 7–8% от суммы долга, рассказал один из источников. Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей, пишет издание.

Особенность предстоящего размещения облигаций — оно проходит среди узкого круга инвесторов. Минимальная сумма инвестиций для покупки облигаций составляет $50 млн, но её могут снизить до $10 млн, говорят собеседники «Ъ».

Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. По словам одного из источников, принять участие не смогут американские инвесторы, а право отбирать право отбирать инвесторов остаётся за Telegram.

В январе источники The Information сообщали, что Telegram хочет привлечь $1 млрд в виде конвертируемого долга. Павел Дуров заявил, что не встречался с потенциальными инвесторами, но его команда действительно получала от финансовых организаций предложения предоставить Telegram ссуду.

Дуров анонсировал платные функции в Telegram и собственную рекламную платформу в декабре 2020 года. Она появится в 2021 году. В январе аудитория мессенджера достигла 500 млн пользователей в месяц. В феврале Дуров рассказал о работе Telegram над подписками и донатами для авторов каналов.

#новость #telegram

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Игорь Крафт

12

Узкий круг инвесторов. Инвайт надо получить...как в клубхаусе

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Игорь Крафт

Игорь
0

Да и ещё ...нет гарантий что вас в конце не кинут 🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить

Позитивный американец

6

Отомстил американцам.

Ответить

Elijah Garrison

4

Лохотрон какой-то, посоны, не советую вам вкладываться 

Ответить

Виталий Гололобов

Elijah
1

Ой да брось. Кто здесь будет переживать из-за каких-то жалких $50 млн?

Ответить

Роман Прокофьев

4

Бабло нужно на возврат долга за крипту 

Ответить

Трейдер мамкин

3

Вот не первый раз такое оно типа для узкого круга инвесторов, а трубят почти все СМИ. Походу и не такой уж и узкий круг, а больше вообще похоже на поиск лохов с доходом выше среднего.

Ответить

Павел

Трейдер
–1

Лохов с возможностью войти на 50 миллионов долларов? Такие бывают? 

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Трейдер мамкин

Павел
0

Если вы не видели лоха с 50 лямами это не значит что его нет. Яркий пример инвесторы островного строительства в Дубае.

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Kirill Kemenev

1

Становишься одним из отобранных инвесторов и ищешь возможность продать свое место подороже

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Игорь Белкин

0

Владельцы бондов. Джеймсов Бондов?

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Даниил Поляков

0

Площадку такого рода сложно как-то продать рекламодателям. Так что Дуров молодец, но сомнительно.

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Kirill Sokolov

0

Если Telegram в течение пяти лет проведёт IPO

))))))))))

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Artemy

0

Успели бы только до конца дня бесплатной торговли в Тинькофф!

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Денис Середов

–7

Данат донат огромный донат ... не знаю к чему это написал но первое что сразу пришло в голову )

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