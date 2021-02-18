Если Telegram в течение пяти лет проведёт IPO, владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, говорят источники.

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Облигации будут конвертируемыми, бумаги не станут размещать на бирже, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на финансовом рынке и источник, знакомый с ситуацией.

Облигации выпустят на срок пять лет, инвесторам предварительно обещают доход в размере 7–8% от суммы долга, рассказал один из источников. Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

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Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей, пишет издание.

Особенность предстоящего размещения облигаций — оно проходит среди узкого круга инвесторов. Минимальная сумма инвестиций для покупки облигаций составляет $50 млн, но её могут снизить до $10 млн, говорят собеседники «Ъ».

Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. По словам одного из источников, принять участие не смогут американские инвесторы, а право отбирать право отбирать инвесторов остаётся за Telegram.

В январе источники The Information сообщали, что Telegram хочет привлечь $1 млрд в виде конвертируемого долга. Павел Дуров заявил, что не встречался с потенциальными инвесторами, но его команда действительно получала от финансовых организаций предложения предоставить Telegram ссуду.