Соцсети
Рая Хачатрян

WhatsApp ограничит аккаунты, которые не примут новые правила мессенджера — они не смогут читать и писать сообщения Статьи редакции

Если пользователь не примет правила и после 15 мая, через время его аккаунт удалят.

В электронном письме одному из своих торговых партнёров WhatsApp сообщил, что будет «медленно просить» пользователей соблюдать новые условия, чтобы иметь полный доступ к WhatsApp, пишет TechCrunch. В мессенджере подтвердили подлинность письма, об этом говорится и на его сайте.

Суть новой политики WhatsApp в том, что мессенджер планирует обмениваться собираемыми данными с Facebook. В компании объясняли, что правила дадут новые возможности для общения с компаниями в WhatsApp. О политике сообщили в январе — она должна была вступить в силу 8 февраля. Но из-за критики пользователей мессенджер отложил введение новых правил на три месяца — до 15 мая.

Если пользователи не будут принимать условия после 15 мая, «в течение короткого времени» они смогут принимать звонки и получать уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения из приложения, говорится в письме компании. Под «коротким временем» компания подразумевает несколько недель.

Аккаунты пользователей, которые так и не примут новые условия WhatsApp, будут считаться неактивными и удалятся после 120 дней бездействия, следует из страницы часто задаваемых вопросов мессенджера.

#новость #whatsapp

2827 просмотров
56 56 комментариев
9
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","whatsapp"], "comments": 56, "likes": 9, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 211596, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 20 Feb 2021 18:05:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
56 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrew Alexeyev

69

Лучшая реклама Телеграма.

Ответить

Andrey Sobolev

Andrew
9

Ощущение что Дуров заслал человека в вотсап, чтобы тот продвигала бредовые предложения

Ответить

Артём А.

Andrey
2

Цукерберга? 🤔

Ответить

Andrey Sobolev

Артём
4

Получается убогий дизайн фейсбука обоснован вербовкой Цукерберга Дуровым?

Ответить

Влад Микулов

31
Ответить

Дэни Трэхо

Влад
2

Моя борьба

Ответить

Алёна Погребняк

Дэни
1

она мне принадлежит и таким же как и я

Ответить

Denis Denis

15

Жрущее память приложение, которое даже на декстопе работает через Ж, многие будут скучать по этому. Надеюсь многие знакомые свалят оттуда и можно его будет удалить уже окончательно. Ждем 15 мая.

Ответить

Mikhail Che

Denis
1

а я и не ставил никогда) просто хвастаюсь

Ответить

Временной кофе

13

Ну и прекрасно. Как раз уже почти все коллеги скачали телеграм

Ответить

Ян Орлов

8

Вообще не понимаю как можно добровольно пользоваться этим мессенджером.. когда есть телега. Исключительно есть в воцапе потому что там родственники. Воцап это «одноклассники» среди мессенджеров с его открытками и чатами родителей школьников.

Ответить

Михаил М

Ян
0

Им можно пользоваться как минимуму из-за приятного зелёного цвета. Синие мессенджеры и соц. сети на помойку.

Ответить

Artem Kravchenko

Михаил
6

Внезапно, в телеге можно настроить тему под вотсап

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

а фиолетовый вам как? )

Ответить

Sergei Timofeyev

Ян
1

Viber - это ок реальный )

Ответить

Mark Borisov

Ян
0

Иностранцы все поголовно в воцапе и фб. Хочешь, не хочешь но придется, если с ними надо общаться.

Ответить

Польский Макс

Mark
2

Адекватные иностранцы уже давно начали плавно перетекать в Telegram и Discord.

Ответить

Mark Borisov

Польский
2

Люди пользуются тем, что им удобно или к чему привыкли.

Ответить

Дэни Трэхо

Польский
0

Дискорд? Жручая поделка на электроне, где твой "сервер" могут прикрыть, если ты трампа поддерживаешь/геймстоп скупаешь?

Ответить

Nikita Shmidt

Mark
0

3 года учился в e-commerce компании в Германии - шеф, и программисты в телеграме.
По рабочим вопросам - RocketChat, личное общение - в телеге

Ответить

Mark Borisov

Nikita
0

Сколько было программистов?

Ответить

Nikita Shmidt

Mark
0

Backend - 6, frontend - 4

Ответить

Mark Borisov

Nikita
0

Маловато для статистики

Ответить

Pavel Ivanov

7
Ответить

Игорь Крафт

3

Когда заблочат наконец то будет настоящее ,"Сквозное шифрование" и спец службы не смогут проверить 😃😃😃

Ответить

Поджог Сараев

3

А если у юзера нет фейсбука, что они будут делать с собранными данными? Продавать третьим лицам?

Ответить

Феттучини с Креветкой

Поджог
0

Предлагать их выкупить владельцу или отдадут бесплатно третьим лицам! )))

Ответить

badResistor

2

сквозное шифрование, говорили они)

Ответить

Alik Ganiev

1

- конкурент телеге

Ответить

Василий Пупкин

1

Давай до свидания сапвап! Здравствуй телеграм

Ответить

Иван Фейкович

1

Уже давным давно они этими данными обмениваются. Рекомендации в друзья на файсбуке, как раз появляются по номерам из ватсапп.

Ответить

Alexandr Leibowitz

1

Поправлю текст:

Если пользователь не примет правила и после 15 мая, через время это приложение будет нахуй удалено пользователем с аппарата навсегда.  

Ответить

Дмитрий

1

А что за правила они там принять просят? Вызываю пояснительную бригаду

Ответить

Yusif Nasirli

Дмитрий
0

О том, что вы соглашаетесь на то, что бы ватсап передавал ваши данные третьим лицам, в частности -фейсбук

Ответить

Дмитрий

Yusif
0

Переписку или что?

Ответить

Yusif Nasirli

Дмитрий
0

Абсолютно все

Ответить

Дмитрий

Yusif
0

Эээ, а сейчас он типа не может?

Ответить

Yusif Nasirli

Дмитрий
0

Может, но не спрашивал вас об этом

Ответить

Дмитрий

Yusif
0

Я думал они вместе с инстой уже давно обмениваются. Ладно, буду знать

Ответить

Nikita Shmidt

Дмитрий
0

Может, хочет, и просит разрешить

Ответить

Богдан Водолазский

1

Вся гениальность Дурова в том, что в новости про Вотсап все обсуждают Телеграм.

Ответить

Антон

0

Заблокировать их надо. И пусть нахуй идет этот ватсап 

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
1
Ответить

Александра Тимошенко

0

Интересное время наступит после 15 мая

Ответить

Александр Никулин

0

👋🏻

Ответить

Vladimir Frolov

0

Да уж. Если они планируют убить мессенджер рекламой - 👏👏👏
Иначе зачем это фб и компаниям?

Ответить

Андрей Воробьев

0

Какая прекрасна новость, телеграмм вперёд!!!

Ответить

Виталий Промовский

0

невелика потеря в принципе, а почти вездесущая связь с ФБ уже достала

Ответить

Виктор Булов

0

Фейсбук уже не знает как деньги стричь, даже не боится в своей тяге терять пользователей.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Я правильно понимаю, что после 15 мая само приложение становится тыквой?

Ответить

Рамиль Валеев

0

Зато таргет не так сильно пострадает из-за ограничений эпл 
Хули ноете? Сами потом будете жаловаться, что такой  пиздец на вас таргетируется 

Ответить

Кирилл Крайнов

0

Если честно, Whatsapp таким ходом сам предложил прекрасный вариант переходить в телеграм. Ура😄

Ответить

Даниил Славин

0

Давно думаю на аву поставить значек телеграмма, что бы контакты видели куда писать. Сегодня этот день настал!!

Ответить

Феттучини с Креветкой

0

Надо, чтобы РКН заблокировал его и вопрос с переходом на телегу старшего поколения и тех, кто привык, решится за один день.

Ответить

Ivan Zenkov

0

Люди перебегающие в телегу через два года:
"Дуров, ты нас предал!"

Ничему народ не учится. Средства коммуникации не могут быть проприетарными и коммерческими. Иначе эта песня будет вечной.

Ответить

Святослав Гусев

0

Единственное, меня смущает то, что например в Москве, многие бизнеса и граждане пользуюсь исключительно WhatsApp. Надеюсь это начнёт меняться.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Делимобиль
Подписан
Отписаться
В Делимобиле пройдет первый офлайновый митап для IT-специалистов
Когда
0
Selectel
Подписан
Отписаться
«Настойчивость» на Марсе: где марсоход находится сейчас и что будет делать дальше
Представители НАСА и JPL сразу после успешного прибытия ровера на Марс поделились информацией о дальнейшей судьбе марсо…
1
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
День защитника инвестиций. Как оборонять портфель от рисков
Инвестиции — это история не только про доходность, но и про риск. Вся суть риска в том, что до момента реализации он не…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Роман Александров
за день
Яндекс: Мы верим, что они исправились Амнистированные:
«Яндекс.Драйв» разблокирует аккаунты, ограниченные в сервисе за нарушения скорости
Алмаз Хамидуллин
за неделю
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты

Комментарии

Антон

ФАС проверит «Яндекс.Такси…

Святослав Гусев

WhatsApp ограничит аккаунты…

Alexey Remizov

Uber, Lyft и другие подняли…

Светлана Завацкая

Ровер Perseverance прислал…

Alexey Remizov

Uber, Lyft и другие подняли…

Святослав Гусев

ФАС проверит «Яндекс.Такси…

AlekseiPetroff

А как вы подбираете junior…

Nikolay Werner

ФАС проверит «Яндекс.Такси…

Гала Перидоловна

Uber, Lyft и другие подняли…

Светлана Завацкая

«Надоело ждать»: петербургский…

Вадим Григорьев

ФАС проверит «Яндекс.Такси…

Илья Фирсов

Продажи российских аптек за год…

Алёна Погребняк

WhatsApp ограничит аккаунты…

Anton Kuchumov

Покупать акции сейчас или ждать…

Alexandr Titovskiy

На vc.ru засилие ботов?

AlekseiPetroff

FT: истцы против Facebook…

Алёна Погребняк

Новая айдентика для…

Светлана Завацкая

Почему работа без ТЗ — это…

Илья Фирсов

Продажи российских аптек за год…

Alexey Akimychev

«Надоело ждать»: петербургский…
null