WhatsApp ограничит аккаунты, которые не примут новые правила мессенджера — они не смогут читать и писать сообщения Статьи редакции
Если пользователь не примет правила и после 15 мая, через время его аккаунт удалят.
В электронном письме одному из своих торговых партнёров WhatsApp сообщил, что будет «медленно просить» пользователей соблюдать новые условия, чтобы иметь полный доступ к WhatsApp, пишет TechCrunch. В мессенджере подтвердили подлинность письма, об этом говорится и на его сайте.
Суть новой политики WhatsApp в том, что мессенджер планирует обмениваться собираемыми данными с Facebook. В компании объясняли, что правила дадут новые возможности для общения с компаниями в WhatsApp. О политике сообщили в январе — она должна была вступить в силу 8 февраля. Но из-за критики пользователей мессенджер отложил введение новых правил на три месяца — до 15 мая.
Если пользователи не будут принимать условия после 15 мая, «в течение короткого времени» они смогут принимать звонки и получать уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения из приложения, говорится в письме компании. Под «коротким временем» компания подразумевает несколько недель.
Аккаунты пользователей, которые так и не примут новые условия WhatsApp, будут считаться неактивными и удалятся после 120 дней бездействия, следует из страницы часто задаваемых вопросов мессенджера.
Лучшая реклама Телеграма.
Ощущение что Дуров заслал человека в вотсап, чтобы тот продвигала бредовые предложения
Получается убогий дизайн фейсбука обоснован вербовкой Цукерберга Дуровым?
Моя борьба
Жрущее память приложение, которое даже на декстопе работает через Ж, многие будут скучать по этому. Надеюсь многие знакомые свалят оттуда и можно его будет удалить уже окончательно. Ждем 15 мая.
Вообще не понимаю как можно добровольно пользоваться этим мессенджером.. когда есть телега. Исключительно есть в воцапе потому что там родственники. Воцап это «одноклассники» среди мессенджеров с его открытками и чатами родителей школьников.
Иностранцы все поголовно в воцапе и фб. Хочешь, не хочешь но придется, если с ними надо общаться.
Польский Макс
Адекватные иностранцы уже давно начали плавно перетекать в Telegram и Discord.
Дискорд? Жручая поделка на электроне, где твой "сервер" могут прикрыть, если ты трампа поддерживаешь/геймстоп скупаешь?
3 года учился в e-commerce компании в Германии - шеф, и программисты в телеграме.
По рабочим вопросам - RocketChat, личное общение - в телеге
Сколько было программистов?
Backend - 6, frontend - 4
Когда заблочат наконец то будет настоящее ,"Сквозное шифрование" и спец службы не смогут проверить 😃😃😃
А если у юзера нет фейсбука, что они будут делать с собранными данными? Продавать третьим лицам?
Предлагать их выкупить владельцу или отдадут бесплатно третьим лицам! )))
Уже давным давно они этими данными обмениваются. Рекомендации в друзья на файсбуке, как раз появляются по номерам из ватсапп.
Поправлю текст:
Если пользователь не примет правила и после 15 мая, через время это приложение будет нахуй удалено пользователем с аппарата навсегда.
А что за правила они там принять просят? Вызываю пояснительную бригаду
О том, что вы соглашаетесь на то, что бы ватсап передавал ваши данные третьим лицам, в частности -фейсбук
Абсолютно все
Может, но не спрашивал вас об этом
Вся гениальность Дурова в том, что в новости про Вотсап все обсуждают Телеграм.
Заблокировать их надо. И пусть нахуй идет этот ватсап
Да уж. Если они планируют убить мессенджер рекламой - 👏👏👏
Иначе зачем это фб и компаниям?
Фейсбук уже не знает как деньги стричь, даже не боится в своей тяге терять пользователей.
Я правильно понимаю, что после 15 мая само приложение становится тыквой?
Зато таргет не так сильно пострадает из-за ограничений эпл
Хули ноете? Сами потом будете жаловаться, что такой пиздец на вас таргетируется
Если честно, Whatsapp таким ходом сам предложил прекрасный вариант переходить в телеграм. Ура😄
Давно думаю на аву поставить значек телеграмма, что бы контакты видели куда писать. Сегодня этот день настал!!
Надо, чтобы РКН заблокировал его и вопрос с переходом на телегу старшего поколения и тех, кто привык, решится за один день.
Люди перебегающие в телегу через два года:
"Дуров, ты нас предал!"
Ничему народ не учится. Средства коммуникации не могут быть проприетарными и коммерческими. Иначе эта песня будет вечной.
Единственное, меня смущает то, что например в Москве, многие бизнеса и граждане пользуюсь исключительно WhatsApp. Надеюсь это начнёт меняться.
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