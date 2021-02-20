Если пользователь не примет правила и после 15 мая, через время его аккаунт удалят.

В электронном письме одному из своих торговых партнёров WhatsApp сообщил, что будет «медленно просить» пользователей соблюдать новые условия, чтобы иметь полный доступ к WhatsApp, пишет TechCrunch. В мессенджере подтвердили подлинность письма, об этом говорится и на его сайте.

Суть новой политики WhatsApp в том, что мессенджер планирует обмениваться собираемыми данными с Facebook. В компании объясняли, что правила дадут новые возможности для общения с компаниями в WhatsApp. О политике сообщили в январе — она должна была вступить в силу 8 февраля. Но из-за критики пользователей мессенджер отложил введение новых правил на три месяца — до 15 мая.

Если пользователи не будут принимать условия после 15 мая, «в течение короткого времени» они смогут принимать звонки и получать уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения из приложения, говорится в письме компании. Под «коротким временем» компания подразумевает несколько недель.

Аккаунты пользователей, которые так и не примут новые условия WhatsApp, будут считаться неактивными и удалятся после 120 дней бездействия, следует из страницы часто задаваемых вопросов мессенджера.