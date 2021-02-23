Facebook достигла соглашения с властями Австралии и отменит запрет на новости местных СМИ Статьи редакции
Власти изменили законопроект, обязывающий Facebook и Google платить за новости.
О решении отменить ограничения по отношению к австралийским СМИ заявила Facebook. 17 февраля соцсеть запретила делиться новостями из Австралии, из-за чего местные СМИ потеряли 30% трафика из-за рубежа.
Как пишет CNBC, правительство страны в последний момент внесло четыре поправки в предлагаемый закон, обязывающий технологические компании платить за контент СМИ.
- Согласно поправкам, перед тем, как принимать решения, австралийское правительство должно учитывать ценность коммерческих соглашений, которые Google, Facebook и другие уже заключили с местными новостными СМИ.
- Власти обязались уведомить цифровые платформы за месяц до принятия окончательного решения.
- Помимо этого поправки предполагают двухмесячный период, в течение которого платформа и издатели СМИ могут сами заключить соглашения.
- Если обе стороны не могут достичь коммерческой сделки, то это сделают назначенные правительством арбитры в пользу одной из сторон․ Они и решат окончательную стоимость сделки.
А в честь наших друзей-шантажистов из Google и Facebook играет песня "Ну вот и всё"
Последнее время Фейсбук и Твиттер банят буквально за малейшие расхождения с политикой компании. Недаром многие переходят на Телеграм, а также создаются альтернативные соцсети, менее ориентированные на политику.
Тем не менее динамики особого снижения по активным клиентам нет.
А это их KPI основной, активный клиент.
А банят, да банят. Я с Твиттера сам ушел
То есть бан Трампа за призыв крушить Капитолий - это «малейшее расхождение с политикой компании?»
Ну-ну.
По мне так смелые люди, которые не побоялись лишить информационной площадки очень влиятельного и очень безумного человека.
О банах просто пользователей за просто так, тем более массовых банов я не слышала.
берем, походу на американской сессии до 270 уйдет, азия ща уже выкупили на 1,83%
262,66 на данный момент, так то за год потенциал до 300 даже но хз.
В моменте щас просто казначейки шатают американские бумаги
Но в целом, я буду ща закупаться, до 270 стрельнет все равно до марта еще не раз
держите нас в курсе, нам всем интересно
Хотя не знаю, самому интересно, как эта новость вообще скоррелирует с динамикой.
Пока другие пласты двигают ценником. Но в целом, в годовом отрезке это позитивно должно отразится
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