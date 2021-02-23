После дальнейших обсуждений мы удовлетворены тем, что правительство Австралии согласилось с рядом изменений и гарантий, которые снимают наши основные опасения по поводу разрешения коммерческих сделок. В изменениях признается ценность нашей платформы для издателей по сравнению с ценностью, которую мы получаем от них.