«Левада-центр»: TikTok стал популярнее Facebook в России — аудитория сервиса выросла в семь раз за два года Статьи редакции
По результатам опроса, сервис с короткими видео стал четвёртым по популярности в России.
- «Левада-центр» провела исследование российских социальных сетей, по результатам которого TikTok стал четвёртым по популярности в России.
- Сервисом пользуются 14% опрошенных. На первом месте «ВКонтакте» (43%), на втором YouTube (35%), а третье разделили Instagram и «Одноклассники» (по 31%). За TikTok следует Facebook (9%) и «Мой Мир» (4%). По результатам исследования, Twitter используют лишь 3% респондентов.
- С 2019 года аудитория сервиса с короткими видео увеличилась в семь раз. Тогда только 2% участников опроса пользовались TikTok.
- В январе 2021 года TikTok был вторым по скачиваемости приложением в мире — его обошёл только Telegram. Больше всего сервис скачивали пользователи из Китая (17%) и США (10%).
TikTok стал четвёртым по популярности в России
На картинке он пятый. Или ОК не в счёт?
Данные не верны. Тик Ток намного популярнее того же Вк и Ок.
Что такое «популярность»? Уники? Время в приложении? Трафик? Если уники, сомневаюсь что популярнее ВК
Загугли что ли, я тебе дата центр?
Почему тик-ток популярен?
Видео контент который легко создавать самому, короткие ролики для современного attention span. Попробуйте зайти вечерком и сразу залипните, не забудьте удалить приложение после ознакомительного сеанса.
потому что чем моложе возраст, тем восприимчевее становится народ к короткой инфе, тексты и видео укорачиваются, восприятие их усиливается, а чем человек старше, тем дольше ролики для просмотра и тексты)
Инст+фб ~ 40% ещё про ватсап не забываем. Итого: империя Цукерберга #1 в РФ
Хорошо, что в Леваде умеют считать цифры — это, скорее всего, пересекающаяся аудитория, их нельзя складывать.
Тик ток очень легко крутится. Сам видел как мать дала ребенку телефон и он гонял ролики один за другим, лишь бы не орал
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