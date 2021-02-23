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«Левада-центр»: TikTok стал популярнее Facebook в России — аудитория сервиса выросла в семь раз за два года Статьи редакции

По результатам опроса, сервис с короткими видео стал четвёртым по популярности в России.

  • «Левада-центр» провела исследование российских социальных сетей, по результатам которого TikTok стал четвёртым по популярности в России.
  • Сервисом пользуются 14% опрошенных. На первом месте «ВКонтакте» (43%), на втором YouTube (35%), а третье разделили Instagram и «Одноклассники» (по 31%). За TikTok следует Facebook (9%) и «Мой Мир» (4%). По результатам исследования, Twitter используют лишь 3% респондентов.
  • С 2019 года аудитория сервиса с короткими видео увеличилась в семь раз. Тогда только 2% участников опроса пользовались TikTok.
  • В январе 2021 года TikTok был вторым по скачиваемости приложением в мире — его обошёл только Telegram. Больше всего сервис скачивали пользователи из Китая (17%) и США (10%).

#новость #tiktok

599 просмотров
27 27 комментариев
6
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Valentin Dombrovsky

3

 TikTok стал четвёртым по популярности в России

На картинке он пятый. Или ОК не в счёт? 

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Рая Хачатрян

Valentin
0

ОК с Инстой третье место делят же

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Владислав Бородин

1

Данные не верны. Тик Ток намного популярнее того же Вк и Ок.

Ответить

Vladimir Chyorniy

Владислав
1

Что такое «популярность»? Уники? Время в приложении? Трафик? Если уники, сомневаюсь что популярнее ВК

Ответить

Владислав Бородин

Vladimir
0

Загугли что ли, я тебе дата центр?

Ответить

Vladimir

Владисл…
8

Но раз ты в течение пары минут с публикации статьи сообщаешь что тебе известные более точные данные, я не исключаю что ты дата центр)

Ответить

Владислав

Vladimir
0

Если у вас окружение не пользуется тик током, то увы

Ответить

Valentin

Владисл…
5

Вы оцениваете популярность сервисов по собственному окружению? А Вы точно социолог? 

Ответить

Владислав

Valentin
0

А где я сказал что я социолог?

Ответить

Valentin

Владисл…
5

В том-то и дело, что нигде — Вы просто мимокродил, который решил сделать наброс — это и так понятно. 

Ответить

Vladimir

Владисл…
0

Увы, я обречён)

Ответить

Владислав

Vladimir
0

Наврятли

Ответить

Aleksey

Владисл…
0

А ваше окружение все время на переменах в тиктоке сидит только?

Ответить

Владислав

Aleksey
0

Конечно, ты б в профиль мой перешел для начала. А да, рука твоя скорее коммент набирала)

Ответить

Aleksey

Владисл…
0

Посмотрел профиль, не увидел ничего информативного, перед уроками с утра как раз можно состряпать такой.

Ответить

Владислав

Aleksey
0

Да ты прав

Ответить

Вячеслав Осадчий

Владисл…
0

Увы? 😅

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Виктор Булов

0

Почему тик-ток популярен?

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Aleksey Kozhevnikov

Виктор
1

Видео контент который легко создавать самому, короткие ролики для современного attention span. Попробуйте зайти вечерком и сразу залипните, не забудьте удалить приложение после ознакомительного сеанса.

Ответить

Подземный американец

Aleksey
0

Похоже, вы от дилера тикток пришли)) 

Ответить

Вадим Клюев

Виктор
0

потому что чем моложе возраст, тем восприимчевее становится народ к короткой инфе, тексты и видео укорачиваются, восприятие их усиливается, а чем человек старше, тем дольше ролики для просмотра и тексты)

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Ilya Brin

0
Ответить

Станислав Назаров

Ilya
0

Инст+фб ~ 40% ещё про ватсап не забываем. Итого: империя Цукерберга #1 в РФ 

Ответить

Maxim Patshin

Станислав
0

Хорошо, что в Леваде умеют считать цифры — это, скорее всего, пересекающаяся аудитория, их нельзя складывать.

Ответить

Станислав

Maxim
1

Там стоит ~ Я знаю, что я не корректно посчитал, но уверен, что там доже не 50% пересечения. Но в любом случае, ватсап перекрывает эту неточность. 

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DmitriyB

0

Тик ток очень легко крутится. Сам видел как мать дала ребенку телефон и он гонял ролики один за другим, лишь бы не орал

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Дмитрий Лукиенко

0

Это не Тик Ток стал популярнее, а люди поняли, что фейсбук полное днище

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