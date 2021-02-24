Соцсети
Евгения Евсеева

Telegram разрешил создавать группы с неограниченным количеством участников — но только для голосового общения Статьи редакции

Писать сообщения смогут только администраторы.

12 12 комментариев
1882 просмотров

Telegram обновил мессенджер — в нём появилась возможность автоматически удалять сообщения в любых чатах, создавать временные ссылки для приглашения в группы и каналы, говорится в блоге компании.

Максимальный размер групповых чатов — 200 тысяч участников. Теперь при приближении к лимиту группу можно преобразовать в группу для трансляций. В таком чате количество участников не ограничено, но писать сообщения смогут только администраторы. Участники смогут общаться в голосовом чате.

Telegram добавил возможность автоматически удалять сообщения в любых чатах у всех участников — в этом режиме они исчезнут через 24 часа или семь дней после отправки.

Автоматическое удаление затронет только сообщения, отправленные после установки таймера, а ранняя переписка останется в истории чата. При этом таймер начнёт обратный отсчёт сразу после отправки сообщения, а не после его прочтения, как это было в секретных чатах.

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При включенном таймере в меню действий можно посмотреть, сколько времени осталось до удаления сообщения. В группах и каналах автоматически удалять сообщения могут только администраторы.

Кроме того, Telegram разрешил добавлять виджеты на главный экран телефона для быстрого доступа к чатам. Виджет «Чаты» покажет последние сообщения в выбранных чатах, а «Ярлыки» — фотографии и имена пользователей.

Владельцы групп и каналов смогут создавать дополнительные ссылки для вступления, помимо основной. Для них можно ограничить срок действия, число вступлений или оба параметра сразу. Также можно создать ссылку в виде QR-кода.

#новость #telegram

12 12 комментариев
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No Name

25

Паша ещё с вк понял, как важно первым украсть новую фичу, но в этом не вижу ничего плохого 

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Natalia Kochesheva

No
11

Согласна! Быстро поднятое упавшим не считается!)

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Marow from Neverland

No
2

Клабхаусу уже год исполнился, а Дуров только сейчас додумался что-то украсть

а если серьезно, то это просто канал с подключенным голосовым чатом, и менеджмент спикеров в телеге все ещё сильно уступает кх

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No Name

Marow
1

Его сейчас активно форсить начали. Важно не просто украсть, а украсть в нужное время.

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Для Сохранения

Marow
0

Форсирование кх не прекратится никогда...

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Boris

Marow
0

полагаю, менеджмент - дело наживное, а ряд инструментов полезных в телеге уже есть и обкатан. с любопытством буду смотреть на развитие событий. 

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Игорь Крафт

No
–2

Дуров Огромное Человеческое спасибо тебе ...это был бы не ты если бы так не сделал ... спасибо за инновации

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Ренат Зайдуллин

2

Telegram добавил возможность автоматически удалять сообщения в любых чатах у всех участников — в этом режиме они исчезнут через 24 часа или семь дней после отправки.

Сообщения будут помечаться как удаленные (невидимые для пользователя) и останутся на серваке?

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Sergei Timofeyev

Ренат
5

Конечно. Товарищей майоров не так много и не всегда они быстро могут всё читать.

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Ренат
1

100%

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Александр Кучеряев

1

Clubgram

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Виктор Булов

–1

Своровал у Клубхаус. Как обычно, ничего нового.

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