Писать сообщения смогут только администраторы.

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Telegram обновил мессенджер — в нём появилась возможность автоматически удалять сообщения в любых чатах, создавать временные ссылки для приглашения в группы и каналы, говорится в блоге компании.

Максимальный размер групповых чатов — 200 тысяч участников. Теперь при приближении к лимиту группу можно преобразовать в группу для трансляций. В таком чате количество участников не ограничено, но писать сообщения смогут только администраторы. Участники смогут общаться в голосовом чате.

Telegram добавил возможность автоматически удалять сообщения в любых чатах у всех участников — в этом режиме они исчезнут через 24 часа или семь дней после отправки.

Автоматическое удаление затронет только сообщения, отправленные после установки таймера, а ранняя переписка останется в истории чата. При этом таймер начнёт обратный отсчёт сразу после отправки сообщения, а не после его прочтения, как это было в секретных чатах.

Создать объявление Отключить рекламу Metro Единая программа лояльности для b2b- и b2c-клиентов. Показываем результаты Программы лояльности отдельно для каждого клиентского сегмента долгое время существовали в METRO параллельно друг с…

При включенном таймере в меню действий можно посмотреть, сколько времени осталось до удаления сообщения. В группах и каналах автоматически удалять сообщения могут только администраторы.

Кроме того, Telegram разрешил добавлять виджеты на главный экран телефона для быстрого доступа к чатам. Виджет «Чаты» покажет последние сообщения в выбранных чатах, а «Ярлыки» — фотографии и имена пользователей.