Telegram разрешил создавать группы с неограниченным количеством участников — но только для голосового общения Статьи редакции
Писать сообщения смогут только администраторы.
Telegram обновил мессенджер — в нём появилась возможность автоматически удалять сообщения в любых чатах, создавать временные ссылки для приглашения в группы и каналы, говорится в блоге компании.
Максимальный размер групповых чатов — 200 тысяч участников. Теперь при приближении к лимиту группу можно преобразовать в группу для трансляций. В таком чате количество участников не ограничено, но писать сообщения смогут только администраторы. Участники смогут общаться в голосовом чате.
Telegram добавил возможность автоматически удалять сообщения в любых чатах у всех участников — в этом режиме они исчезнут через 24 часа или семь дней после отправки.
Автоматическое удаление затронет только сообщения, отправленные после установки таймера, а ранняя переписка останется в истории чата. При этом таймер начнёт обратный отсчёт сразу после отправки сообщения, а не после его прочтения, как это было в секретных чатах.
При включенном таймере в меню действий можно посмотреть, сколько времени осталось до удаления сообщения. В группах и каналах автоматически удалять сообщения могут только администраторы.
Кроме того, Telegram разрешил добавлять виджеты на главный экран телефона для быстрого доступа к чатам. Виджет «Чаты» покажет последние сообщения в выбранных чатах, а «Ярлыки» — фотографии и имена пользователей.
Владельцы групп и каналов смогут создавать дополнительные ссылки для вступления, помимо основной. Для них можно ограничить срок действия, число вступлений или оба параметра сразу. Также можно создать ссылку в виде QR-кода.
Паша ещё с вк понял, как важно первым украсть новую фичу, но в этом не вижу ничего плохого
Клабхаусу уже год исполнился, а Дуров только сейчас додумался что-то украсть
а если серьезно, то это просто канал с подключенным голосовым чатом, и менеджмент спикеров в телеге все ещё сильно уступает кх
Дуров Огромное Человеческое спасибо тебе ...это был бы не ты если бы так не сделал ... спасибо за инновации
Telegram добавил возможность автоматически удалять сообщения в любых чатах у всех участников — в этом режиме они исчезнут через 24 часа или семь дней после отправки.
Сообщения будут помечаться как удаленные (невидимые для пользователя) и останутся на серваке?
Конечно. Товарищей майоров не так много и не всегда они быстро могут всё читать.
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