Соцсети
Евгения Евсеева

Clubhouse наняла разработчицу для создания Android-приложения соцсети Статьи редакции

В феврале неофициальную Android-версию Clubhouse выпустил петербургский разработчик.

  • Созданием платформы займётся Мопева Огундипе (Mopewa Ogundipe), которая занимается разработкой с 2014 года, в том числе для Instagram, Khan Academy и Medium, сообщает CNBC.
  • «Сегодня мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, вы, вероятно, знаете, что у меня есть *мнения* о приложениях только для iOS, поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы начать вечеринку на Android», — написала Огундипе в Twitter.
  • Clubhouse доступна только для пользователей iOS, зарегистрироваться можно по ссылке-приглашению. Несмотря на это, по собственным данным компании, количество пользователей достигло 10 млн в неделю, пишет CNBC.
  • Компания занялась разработкой приложения для Android после того, как привлекла $100 млн в январе 2021 года от венчурной компании Andreessen Horowitz, пишет CNBC. По данным Axios, инвесторы оценили Clubhouse в $1 млрд.
  • В России приложение загрузили 137 тысяч человек, писало РБК со ссылкой на закрытые данные AppAnnie.
  • В феврале петербургский разработчик Григорий Клюшников, которому «надоело ждать», выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse.
«Надоело ждать»: петербургский разработчик…
Написал за один день, работает почти всё — нет уведомлений, модерации и создания комнат.
vc.ru

#новость #clubhouse

4957 просмотров
73 73 комментария
10
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Антон Курочкин

15

Одну ?

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Andrey Vladimirsky

Антон
38

Для Андроид сойдёт)

Ответить

Николай Пермяков

Антон
5

А больше и не надо! Григорий Клюшников бывший разработчик Android-приложения «ВКонтакте» сверстал его всего за 1 день. Версия соцсети опубликована на GitHub с открытым кодом.

Ответить

Artemy

Николай
19

Ну да, теперь форкнуть - и готово!

Ответить

Airat Kafman

Николай
7

Ну вот сейчас Мопева зайдет на ГитХаб и все скачает. Профит.

Ответить

Сергей

Airat
5

Да проще с нуля на Флаттере накидать, чем разбираться в чужой помойке.

Ответить

Сергей Подгорный

Сергей
0

Посмотрел код - норм.

Ответить

Sergei Timofeyev

Николай
2

Что-то мне подсказывает, что этому дню предшествовали многие, связанные с изучением API и прочего.

Ответить

Ann Lukashenko

Антон
0

Кто заявил, того и вычислили).
Остальные наверное просто разрабатывают, в смысле, не минорити по какому-либо признаку.

Ответить

Юрий Голенищев

Антон
0

Одной хватит)

Ответить

Алексис Второй

Юрий
0

Нуууууууу, может быть.
https://github.com/mopewa

Ответить

Анна Григорьева

3

Разработчица

Ответить

Denis G

Анна
34

Напомнило: "Лучшие повара – мужчины, лучшие поварихи – женщины"

Ответить

Nikki Alex

Denis
0

А лучшие доярки кто?)

Ответить

Victor Nosov

Анна
16

developeress

Ответить

Ann Lukashenko

Анна
1

Хорошо хоть не девелоперка. У неё в твиттере developer. She/her. 

Ответить

Andrey Kulakov

Анна
0

Это вы ее еще не погуглили))

Ответить

Ann Lukashenko

Andrey
3

А что там не так? 

Ответить

Anton Reut

Анна
0

Teamlead
Senior-developer
Middle-developer
Junior-developer
...
...
...
Ойвсё-developer

И да, это оголтелый сексизм ))

Ответить

Повелитель Ондатр

12

А можно каждый день еще постить новости о том, как разработчики КХ покушали и сколько раз сходили покакать?

Ответить

Джон Крайтон

Повелитель
4

Будет исполнено

Ответить

Александр Дубенский

Джон
3

Жизнь за Нерзула 

Ответить

Александр Дубенский

Повелитель
0

Зачем вы идеи новые подкидываете? 

Ответить

Повелитель Ондатр

Александр
–1

Потому что всем очень хочется знать все-все-все новости про КХ!

Ответить

Александр

Повелит…
0

Ну хотят да, но теперь я не удивлюсь если увижу подобную статью в своей фидленте. 

Ответить

Медный танк88

Повелитель
0

Хоум-видео или офис-видео с Мопевой.

Ответить

Vasya Aksyonov

11

Чот новости про этот клабхаус одна смешнее другой:
1. У них нет своей «платформы», всё полностью реализовано на мощностях стороннего сервиса голосовых сообщений
2. Они наняли аж целого одного разработчика для андроида
3. Они решили нанять целого одного разработчика лишь после того, как получили 100 миллионов инвестиций

С другой стороны это хорошо показывает, что иногда не нужно никакой технической экспертизы и достаточно лишь удачной идеи и некоторого маркетинга, чтобы добиться успеха :))) Но смогут ли они полученными деньгами залить свои недостатки — непонятно, как и непонятно, сколько они продержутся вообще

Ответить

Sam Beckett

Vasya
1

Да там весь сервис один сплошной недостаток, что именно предлагается заливать?

Ответить

greg chudnoff

Vasya
0

Знаешь, сколько сегодня стоит целый один андроид разработчик?

Ответить

Vasya Aksyonov

greg
0

Да

Ответить

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greg chudnoff

Vasya
0

Такому и 100 млн инвестиций - на один зуб.

Ответить

Anton Reut

Vasya
0

А где здесь удачная идея? Тупо подкасты "с комментами".

Ответить

Сергей Подгорный

Vasya
0

1. Зачем создавать свою платформу, когда уже всё готово? Они проверили идею, она взлетела, возможно и придумают что-то своё. Опять же, вспомни сколько кацап и телега делали свои звонки.
2. Хороший разраб, с релевантным опытом задаст основу, а там уже можно и других нанимать.
3. Какая разница сколько они денег получили и откуда тебе знать куда они их потратят? Там же куча ртов, которых надо кормить. Ну и этой платформе платить надо. Возможно они будут свою платформу пилить с датасайнтистами и нейронками.

Ничего это не показывает. Техническая экспертиза там лучше, по крайней мере, чем твоя. В отличие от тебя они решили не изобретать велосипед, чтобы всё провалилось, а сопоставили требования и смогли найти инструменты, чтобы идея заработала и работала сносно в кратчайшее время. Про какие недостатки идет речь?

Ответить

Серьезная Структура

7

Быстрее бы уже феменизм победил, что бы нормальны белый мужчина мог ничего не делать. Что бы за него работали черные женщины как в старь

Ответить

Vasya Aksyonov

3

Привет всем ребятам из 19 века, которые обсуждают имя разработчицы, то что она женщина и какого цвета у неё кожа. У нас тут в 2020 был вирус, локдаун, расчленёнка, готовьтесь, пацаны

Ответить

greg chudnoff

Vasya
2

 расчленёнка

Ответить

Vasya Aksyonov

greg
3

Из Петербурга пишу ж

Ответить

greg chudnoff

Vasya
0

Понятно, старухи-процентщицы и все такое. Классика Питера

Ответить

Vasya Aksyonov

greg
0

Вы и правда из 19 века пишете :) У нас тут сейчас свои герои: https://tjournal.ru/internet/218448

«Расчленинград»: частые жестокие убийства в…
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Ответить

Медный танк88

Vasya
1

Сказал бы кто пару лет назад, что будем гоготать над расчленением людей, вряд ли поверил бы в такую дичь. Но Питер шансов не оставил.

Ответить

Vasya Aksyonov

Медный
1

Гогочем лишь потому, что радуемся, что нас пока не расчленили. Вот когда расчленят, тогда и будем грустить

Ответить

greg chudnoff

Медный
0

А когда вы гогочете над расчленением свинины или морковки - ничего? Привыкли?

Ответить

Медный

greg
2

Если для Вас никакой разницы, сразу понятно - питерец.

Ответить

greg

Медный
0

Москвич, если что. Мы, москвичи, прекрасно понимаем, что все рассуждения про жизнь за МКАДом и про всякие там Питеры - это байки.

Ответить

Медный

greg
0

Видимо, питерцы часто в стольный град понаезжают и чихают, заражая всех. Не так опасен ковид, как бактерии питерского мясничества.

Ответить

greg chudnoff

Vasya
0

Но ведь в вашем Питере 21 века ничего не изменилось. Все та же расчлененка, что и 100+ лет назад

Ответить

greg chudnoff

Vasya
0
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Эдуард Чистяков

4

Оценка в 1 млрд. - 1 разработчик под Android
Оценка в 2 млрд. - 2 разработчика под Android
Это будет так работать?))

Ответить

Nikita Shmidt

3

[x] Проснуться
[x] Почистить зубы
[x] Позавтракать
[x] Прочитать новость про clubhouse на vc.ru
[  ] Погулять с псом
...

Ответить

Андрей Якушин

0

Кажется, уже поздно:) кривая сборка уже есть от русских ребят

Ответить

Рекорд Надоев

Андрей
5

Кто-то же должен от имени компании пушнуть апк-шку в магазин приложений.
Нанимать самого Григория неполиткорректно, он белый, русский, ещё и гетеросексуальный наверняка.

Ответить

Григорий Клюшников

Рекорд
4

 ещё и гетеросексуальный наверняка

Ну как бы это сказать...

Ответить

Рекорд Надоев

Григорий
0
Ответить

Timur Timerkhanov

2

Новость о чернокожей разработчице: *существует*

Угнетенные белые мужчины: мы живём в обществе... 

Ответить

Медный танк88

1

Не понятно, где имя, где фамилия.

Ответить

Sergey Pozhilov

Медный
3

Очевидно же: Иванова - Смирнова - Мопева

Ответить

Медный танк88

Sergey
1

Мопеева тогда. А то как нехристь какая-то.

Ответить

Anton Reut

Медный
0

Примерно между Мозамбиком и Бангладешем, судя по имени.

Ответить

Alexey Nazaroff

Anton
0

Нигерийское скорее

Ответить

Фрау Мюллер

0

Ти бачь как форсируют и нагнетают. Я устала от российского сегмента, где инфоцыган на инфоцыгане инфоцыгана имеет, на четвертый день не самого активного пользования.  Одна радость - английские и немецкие комнаты,  вроде

Ответить

Олег

0

тоже мне новость, я это неделю назад знал как у них вакансия андроид разработчика пропала

Ответить

new_comment

Олег
0

Ну ты крут!

Ответить

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Илья Шишкунов

0

которая занимается разработкой с 2014 года, в том числе для Instagram, Khan Academy и Medium

Если за шесть лет человек успевает столько всего, то тут или конкуренция среди.жеещмн в айти совсем грустная, или же разраб она талантливый 

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Для Сохранения

Илья
1

Трудно найти чёрных программисток.

Ответить

Ilya Brin

0

Клара украла у Карла кларнет?

😏

«Надоело ждать»: петербургский разработчик…
Написал за один день, работает почти всё — нет уведомлений, модерации и создания комнат.
vc.ru
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Anton Reut

Ilya
0

У слубхауса настолько открытая апишка что любой может собрать приложение?

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Дмитрий Савостиков

0

Да тут целая игра с виральностью и техникой закрытого клуба. Я писал, что им нужно с учётом быстрого роста - быстро работать над индексом удовлетворенности и retention. Сначала один запилил приложение(знал api, протоколы и подключился к их серверам), потом один разработчик android - очень странно звучит )

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Vasya Aksyonov

Дмитрий
0

У меня ощущение, что это всё случайность и поэтому есть опасения, что долго оно не протянет. С другой стороны, когда всё полетело, то в компанию могут прийти правильные люди и всё пойдёт как надо. Мне кажется с Фейсбуком, например, было примерно то же самое

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Николай Петров

0

Привлекли 100 миллионов долларов, наняли одного фрилансера. Круто 

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Николай
0

Зато будет пахать как негр.

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Поджог Сараев

0

для создания Android-приложения Clubhouse

Где-то сейчас загрустил один Олег - скурвился илитный клуб..
Но есть ещё вариант требовать Apple only комнаты для выступлений - минимальный технический райдер, так сказать.

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Alexey Nazaroff

0
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Murat Oshroev

0

Зачем? Есть же уже?

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