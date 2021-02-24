Clubhouse наняла разработчицу для создания Android-приложения соцсети Статьи редакции
В феврале неофициальную Android-версию Clubhouse выпустил петербургский разработчик.
- Созданием платформы займётся Мопева Огундипе (Mopewa Ogundipe), которая занимается разработкой с 2014 года, в том числе для Instagram, Khan Academy и Medium, сообщает CNBC.
- «Сегодня мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, вы, вероятно, знаете, что у меня есть *мнения* о приложениях только для iOS, поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы начать вечеринку на Android», — написала Огундипе в Twitter.
- Clubhouse доступна только для пользователей iOS, зарегистрироваться можно по ссылке-приглашению. Несмотря на это, по собственным данным компании, количество пользователей достигло 10 млн в неделю, пишет CNBC.
- Компания занялась разработкой приложения для Android после того, как привлекла $100 млн в январе 2021 года от венчурной компании Andreessen Horowitz, пишет CNBC. По данным Axios, инвесторы оценили Clubhouse в $1 млрд.
- В России приложение загрузили 137 тысяч человек, писало РБК со ссылкой на закрытые данные AppAnnie.
- В феврале петербургский разработчик Григорий Клюшников, которому «надоело ждать», выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse.
Одну ?
А больше и не надо! Григорий Клюшников бывший разработчик Android-приложения «ВКонтакте» сверстал его всего за 1 день. Версия соцсети опубликована на GitHub с открытым кодом.
Ну вот сейчас Мопева зайдет на ГитХаб и все скачает. Профит.
Что-то мне подсказывает, что этому дню предшествовали многие, связанные с изучением API и прочего.
Кто заявил, того и вычислили).
Остальные наверное просто разрабатывают, в смысле, не минорити по какому-либо признаку.
Одной хватит)
Разработчица
Это вы ее еще не погуглили))
Teamlead
Senior-developer
Middle-developer
Junior-developer
...
...
...
Ойвсё-developer
И да, это оголтелый сексизм ))
А можно каждый день еще постить новости о том, как разработчики КХ покушали и сколько раз сходили покакать?
Будет исполнено
Зачем вы идеи новые подкидываете?
Потому что всем очень хочется знать все-все-все новости про КХ!
Чот новости про этот клабхаус одна смешнее другой:
1. У них нет своей «платформы», всё полностью реализовано на мощностях стороннего сервиса голосовых сообщений
2. Они наняли аж целого одного разработчика для андроида
3. Они решили нанять целого одного разработчика лишь после того, как получили 100 миллионов инвестиций
С другой стороны это хорошо показывает, что иногда не нужно никакой технической экспертизы и достаточно лишь удачной идеи и некоторого маркетинга, чтобы добиться успеха :))) Но смогут ли они полученными деньгами залить свои недостатки — непонятно, как и непонятно, сколько они продержутся вообще
Да там весь сервис один сплошной недостаток, что именно предлагается заливать?
Знаешь, сколько сегодня стоит целый один андроид разработчик?
Да
Комментарий удален
Комментарий удален
1. Зачем создавать свою платформу, когда уже всё готово? Они проверили идею, она взлетела, возможно и придумают что-то своё. Опять же, вспомни сколько кацап и телега делали свои звонки.
2. Хороший разраб, с релевантным опытом задаст основу, а там уже можно и других нанимать.
3. Какая разница сколько они денег получили и откуда тебе знать куда они их потратят? Там же куча ртов, которых надо кормить. Ну и этой платформе платить надо. Возможно они будут свою платформу пилить с датасайнтистами и нейронками.
Ничего это не показывает. Техническая экспертиза там лучше, по крайней мере, чем твоя. В отличие от тебя они решили не изобретать велосипед, чтобы всё провалилось, а сопоставили требования и смогли найти инструменты, чтобы идея заработала и работала сносно в кратчайшее время. Про какие недостатки идет речь?
Быстрее бы уже феменизм победил, что бы нормальны белый мужчина мог ничего не делать. Что бы за него работали черные женщины как в старь
Привет всем ребятам из 19 века, которые обсуждают имя разработчицы, то что она женщина и какого цвета у неё кожа. У нас тут в 2020 был вирус, локдаун, расчленёнка, готовьтесь, пацаны
расчленёнка
Из Петербурга пишу ж
Понятно, старухи-процентщицы и все такое. Классика Питера
Вы и правда из 19 века пишете :) У нас тут сейчас свои герои: https://tjournal.ru/internet/218448
Медный танк88
Сказал бы кто пару лет назад, что будем гоготать над расчленением людей, вряд ли поверил бы в такую дичь. Но Питер шансов не оставил.
Гогочем лишь потому, что радуемся, что нас пока не расчленили. Вот когда расчленят, тогда и будем грустить
А когда вы гогочете над расчленением свинины или морковки - ничего? Привыкли?
Если для Вас никакой разницы, сразу понятно - питерец.
Видимо, питерцы часто в стольный град понаезжают и чихают, заражая всех. Не так опасен ковид, как бактерии питерского мясничества.
Но ведь в вашем Питере 21 века ничего не изменилось. Все та же расчлененка, что и 100+ лет назад
Комментарий удален
Комментарий удален
Оценка в 1 млрд. - 1 разработчик под Android
Оценка в 2 млрд. - 2 разработчика под Android
Это будет так работать?))
[x] Проснуться
[x] Почистить зубы
[x] Позавтракать
[x] Прочитать новость про clubhouse на vc.ru
[ ] Погулять с псом
...
Кажется, уже поздно:) кривая сборка уже есть от русских ребят
Кто-то же должен от имени компании пушнуть апк-шку в магазин приложений.
Нанимать самого Григория неполиткорректно, он белый, русский, ещё и гетеросексуальный наверняка.
ещё и гетеросексуальный наверняка
Ну как бы это сказать...
Новость о чернокожей разработчице: *существует*
Угнетенные белые мужчины: мы живём в обществе...
Очевидно же: Иванова - Смирнова - Мопева
Примерно между Мозамбиком и Бангладешем, судя по имени.
Ти бачь как форсируют и нагнетают. Я устала от российского сегмента, где инфоцыган на инфоцыгане инфоцыгана имеет, на четвертый день не самого активного пользования. Одна радость - английские и немецкие комнаты, вроде
тоже мне новость, я это неделю назад знал как у них вакансия андроид разработчика пропала
Комментарий удален
Комментарий удален
которая занимается разработкой с 2014 года, в том числе для Instagram, Khan Academy и Medium
Если за шесть лет человек успевает столько всего, то тут или конкуренция среди.жеещмн в айти совсем грустная, или же разраб она талантливый
Клара украла у Карла кларнет?
😏
У слубхауса настолько открытая апишка что любой может собрать приложение?
Комментарий удален
Комментарий удален
Да тут целая игра с виральностью и техникой закрытого клуба. Я писал, что им нужно с учётом быстрого роста - быстро работать над индексом удовлетворенности и retention. Сначала один запилил приложение(знал api, протоколы и подключился к их серверам), потом один разработчик android - очень странно звучит )
У меня ощущение, что это всё случайность и поэтому есть опасения, что долго оно не протянет. С другой стороны, когда всё полетело, то в компанию могут прийти правильные люди и всё пойдёт как надо. Мне кажется с Фейсбуком, например, было примерно то же самое
Привлекли 100 миллионов долларов, наняли одного фрилансера. Круто
для создания Android-приложения Clubhouse
Где-то сейчас загрустил один Олег - скурвился илитный клуб..
Но есть ещё вариант требовать Apple only комнаты для выступлений - минимальный технический райдер, так сказать.
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще