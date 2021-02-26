Соцсети
Евгения Евсеева

Основатель Badoo запустил в России сервис для аудиоэфиров Stereo с записью и возможностью собирать донаты Статьи редакции

Stereo запустили в августе 2020 года в Лос-Анджелесе, а затем в Великобритании и Европе.

64 64 комментария
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Об официальном запуске Stereo в России основатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев рассказал в интервью Forbes.

По функциям Stereo похож на Clubhouse и также позволяет пользователям проводить аудиоэфиры. Но в отличие от Clubhouse, эфиры доступны в записи, а пользователи могут получать за них донаты от слушателей.

Андреев оценивает Stereo как «проект, который может вырасти в несколько раз больше предыдущего бизнеса».

«Я подумал, что аудио спейс — это, пожалуй, единственный рынок, где сегодня никто ничего не попробовал, где никакой конкуренции и абсолютно безлимитные масштабы. Я понимал, что на этом рынке я не лезу конкурировать с кем-то, и кого-то двигать с уже насиженных позиций», — рассказал Андреев в интервью Forbes.

Андреев работал над проектом после продажи контрольной доли в компании MagicLab (владеет приложениями для знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen) инвестгруппе Blackstone Group.

По словам Андреева, у него нет партнёров, а разработка Stereo заняла более шести месяцев — в декабре 2019 года команда начала тестировать маркетинг, а само приложение начали делать в феврале 2020 года. Сервис запустили в августе 2020 года в Лос-Анджелесе, а затем в Великобритании и Европе.

Сервис будет предоставлять создателям возможность монетизировать контент в виде платных стримов или донатов, рассказал Андреев. А в ближайшие пару месяцев Stereo начнет удерживать комиссию в качестве платы за инфраструктуру, которую предоставляет создателям контента для зарабатывания денег.

По словам Андреева, у Stereo более миллиона пользователей на iOS и столько же на Android. Ежедневно на сервисе регистрируются более 50 тысяч пользователей.

#новость

64 64 комментария
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Илья Шишкунов

3

Почему каждый пытается сделать свой Клабахус, а не свой Твич? 

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Кирилл Ковалевский

Илья
9

Свой Twitch делал и Microsoft и YouTube. Но не получилось 🤷‍♂️

Ответить

Чит Чат

Кирилл
0

Из описания и картинки не очень понятно в чем суть сервиса. Позвонить другу?

Ответить

Илья Шишкунов

Кирилл
0

Отличный продукт был, всё было бы окей, если бы не закрыли его, он рос, он был лучшей альтернативой Твичу на тех же консолях или телефоне, интерфейс был топовый, встроенная монетизация. 
Единственное слабое место сервиса - там нельзя было заниматься вебкамом, как на Твиче, прикрываясь калифорнийской моралью 

Ответить

Невинный Данила

Илья
0

bigo.tv это и твич и клабхаус он в топах мировых, у него есть несколько аналогов

BIGO LIVE – Live Stream, Live Games &amp; Live…
BIGO LIVE is a leading live streaming platform to make people connected in a positive, healthy…
bigo.tv
Ответить

Невинный Данила

–7

Андреев реальный гуру веб бизнеса в россии который вышел на мировой уровень, в отличии от дурова. Успехов.

сразу видно что запускается продукт а не биржевая хайп поделка. монетизация идет из коробки

Ответить

Alexander Mitryashkin

Невинный
15

Дуров не вышел на мировой уровень? Сомнительное утверждение

Ответить

Невинный Данила

Alexander
–7

у него нет прибыльных проектов мирового уровня, убыточнвй месенжер для индусов и руских, и соц сеть клон фб для русских - где тут мировой уровень? а ну еще и скам ИКО с грамом)

почитай кто такой андреев

Ответить

Alexander

Невинный
9

Спорить с вами не буду - и так видно, что вы уже готовы забрызгать клавиатуру слюной

Ответить

Невинный Данила

Alexand…
0

это вы готовы слюнями обожания забрызгать, я просто рад когда вспоминают про реальных бизнесменов а не вымышленных.
меня огорчают обожатели инфо цыган, а не сами инфоцыгане

Ответить

Alexander

Невинный
1

Надеюсь вы обоснуете инфоцыганство Дурова чтоб не быть голословным

Ответить

Невинный Данила

Alexand…
–5

у него опасный месенжер с закрытым исходным кодом который передает пд третьим сторонам, при этом он гнобит вацап 

Ответить

Serghei

Невинный
6

Прецеденты передачи ПД можно? И с чего Вы взяли, что код закрыт?

Ответить

Невинный

Serghei
–6

код сервера закрыт, цена клиента равна нулю, он пишется на qt за пол часа

каков процент передачи пд вацапом? ц вацап есть е2е шифрование а у дурова 100% вашей переписки

Ответить

Serghei

Невинный
3

Если Вы утверждаете о передаче данных, то неплохо бы предоставить пример. С WhatsUp они имеются.
Ну напишите мессенджер уровня Telegram за пол часа, раз так просто.
Исходный код, о котором Вы писали открыт. Какой код сервера Вы ждете не очень понятно.

Ответить

Невинный

Serghei
–1

код сервера который я могу поднять у себя и пользовать для проверки безопасности. открыта библиотека протокола, которая показывает его любительский уровень

ну xampp тоже люьительский но там никто не орет про крутизну

Ответить

Невинный

Serghei
–3

какие имеются предоставьте примеры, которых нет, есть взломы

никто не щнает про взломы сервера, или м2м и не узнает. в вацапе вероятность читаить переписку меньше в телеге 100%

Ответить

Serghei

Невинный
0

Каша какая-то? То есть фактов передачи ПД телегой не было?

Ответить

Невинный

Serghei
–1

а факты передачи пд вацапом были? 

дуров под апстор прогнулся , естественно он по суду передавал все что просили

есть факты что дуров врет, например воет откровенно про вацап. значит врет и про пд

Ответить

Serghei

Невинный
0

Так, падажжи. Факт передачи ПД вацапом прописан даже в новых правилах.
Что он врал про Вацап? Конкретику, пожалуйста.
Прогнулся под апстором == передача данных властям, ок.
Короче все с Вами ясно

Ответить

Невинный

Serghei
0

правила телеги 1в1 правила вацапа.

тока у вацапа е2е а у телеги нет.

телеграм передает пд своим материнским компаниям. что материнские компании с ниии делают указано как и у вацапа.

Ответить

Serghei

Невинный
0

Все ясно, до свидания. Ознакомьтесь для начала с матчастью

Ответить

Невинный

Serghei
0

я ознакомился, открой прочти

Ответить

Serghei

Невинный
0

Что ты ознакомился? Новые прочитай, которые если ты не примешь, то тебя ограничат

Ответить

Невинный

Serghei
0

https://telegram.org/privacy

старые правила телеграмма идентичны вацапу

Telegram Privacy Policy
1. Introduction This Privacy Policy sets out how we, Telegram Messenger Inc. (“Telegram”), use and…
telegram.org
Telegram Privacy Policy
1. Introduction This Privacy Policy sets out how we, Telegram Messenger Inc. (“Telegram”), use and…
telegram.org
Ответить

Serghei

Невинный
0

Старые. Чуешь? Ну и пока ты не предоставишь данные о передачи ПД - все это пустой трёп. После общения в ТГ у меня хотя бы контекстная реклама потом не лезет везде

Ответить

Невинный

Serghei
0

она не может лезть и не лезет, чо за басни?

политика новая отличается от старой фактом что вацап принадлежит фейсбук, и фейсбук может работать с твоими пд для целей авторизации и передачи сообщений.

фейсбук не передает и не может передать твои пд никому.

вот ты яркий пример жертв инфоциганства дурова

Ответить

Serghei

Невинный
2

Серьёзно? Не может? Ахахах. Я не на чьей стороне, но ты просто клоун, который не понимает о чем говорит и выдает желаемое за действительное.

Ответить

Невинный

Serghei
0

ты клоун который повторяет чужие слова.

открой политику вацап и телеги и просто сравни

удели внимание секретным чатам в телеге и е2е в вацапе. в вацапе в 10 местах упоминается что у них нет доступа к чатам они не хранят их и не используют. у них доступ к номеру телефона и онлайну. в телеге данные чатов хранятся на сервере и обрабатываются для нужд дурова

слышал что те кто сохраняют чаты на гугл диск чото жаловались - тут не знаю не сохраняю. может гугл навострился читать диск для рекламмы

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Невинный

Serghei
0

у вацапа нет твоих пд, у дурова есть вот в чем разница. в телеге е2е выключен и в политике даже нигде не говорится что он делает с пд из нешифрованных чатов

Ответить

Alex K

Невинный
0

про клиент на qt за полчаса. участвовал в нескольких тредах у Signal мессенджера по теме: нафига юзать прожорливый электрон для десктоп клиента, проигрывая у Telegram в работоспособности и общем ux. с той стороны позиция - это очень затратно (при том, что они зафандены были как следует уже на тот момент времени). какой-то деятель пытался сделать клиента на qt, но бросил эту затею, не доведя до конца.

Ответить

Невинный

Alex
0

я работал на qt 7 лет и не вижу сложности. 

уровень квалификации веб разработчиков просто низковат для схх. 

месенжер по сложности гдето рядом с хелловорлд

про сигнал - возьмите код телеги замените апи выложите на допил, что мешает?

Ответить

Alex K

Невинный
0

тоже не вижу сложности с позиции разработчика. но вот по факту выходит, что разработка клиента на qt - какая-то прям сверх задача. основан создателем WhatsApp, собрано $60m+ инвестиций. но при всех ресурсах пилят десктоп-клиента на самом неподходящем для конкуренции с телеграм-клиентом стэке. если причина - отсутствие разработчиков с необходимой квалификацией на qt, то это равнозначно тому, что заказчик не может так просто купить разработку клиента на qt, и это не про "цена клиента равна нулю, он пишется на qt за пол часа"

Ответить

Alexander

Невинный
0

Вы знакомы с термином инфоцыганство?

Ответить

Невинный

Alexand…
–2

да продажа ложных сведений о своей исключительности, тут дуров первый инфоциган россии

одна книга код дурова чего стоит, этож клюква века

Ответить

Женя

Невинный
0

и её дуров написал ?)))

Ответить

Невинный

Женя
–2

он ее не опроверг никак

значит с его подачи книженка

по вкладу в мировое ит дуров стоит чуть выше чем болгенос, это факт, чо его обсуждать

Ответить

Alexander

Невинный
0

Займусь немного ликбезом:
https://ffad.ru/blog/10-priznakov-professionalnogo-infotsygan-2002191042

Ответить

Невинный

Alexand…
–1

ну дык дуров наемный менеджер который должен был отвечать за пиратскую музыку с мизерной долей вк, который везде выставлялся как автор и создатель, чем не иефоцыган? то что он урвал там пару датацентров как ньюман офисы у виворк так чо лицо бренда

да дуров неплохой менеджер, да он хороший пиаршик. но на данный момент он занимается откровенной ложью против вацап, и пиарит выдуманные достижения

Ответить

Павел Воронов

Невинный
2

Логика у фас фантастическая.
По вашей логике: Маск, только в 2020 вышел на мировой уровень. Ибо Тесла показала прибыль в 2020 г.

Ответить

Невинный Данила

Павел
–3

мелкий американский автопроизводитель, так и есть и все это знают, с небольшой прибылью и мищерной долей рынка. чистой воды инфоциган но инфоциган мирового уровня

это все строится на гепотизе что тесла это эпл автомобилей, тоесть они выпустят аналог фокуса которфй будет у всех - ок тока фокус итак у всех а форд стоит дешевле теслы

Ответить

Edgard Gomez

Невинный
1

"гепотиза", после этого ваши комментарии можно и нужно просто пропускать и не уделять им никакого внимания

Ответить

Невинный Данила

Edgard
0

любые комментарии можно игнорировать, не нравится моя точка зрения, оспорь или пройди мимо, зачем эти пустые бла бла заявления? 

Ответить

Женя Гагарин

Невинный
0

,

Ответить

Женя Гагарин

Невинный
1

андреев это чел, который снимал со своих пользователей по 100$ если совершишь покупку на 1-2.
Человек с репутацией, так сказать.

Напишите в гугле "Баду снял с меня 5800"

Ответить

Невинный Данила

Женя
0

ну хоть не пд продавал  и не выдумывал что он гуру программирования

Ответить

ЯжПрограммист

5

Просто вспомнилось чё-то, не знаю...

Ответить

Krem-brule

1

А хорошо пошла тема: теперь и новое приложение с расширенными функциями. Понимаю скептиков клабхауса, устали от хайпа. Но воплощение идеи радио в таком виде - классное. Давайте подождем , что из этого выйдет ;)

Ответить

Anton Chigaev

Krem-brule
6

Выйдет тоже что и вышло с Покемон Го или спиннерами :-)

Ответить

Евгений Трифонов

Anton
3

Выйдет то же, что с Покемон Го

То есть долгосрочный высокодоходный проект?)

Ответить

ЯжПрограммист

Евгений
1

Про спиннеры тоже есть граффик? А с перископом что? В зените?

Ответить

Евгений Трифонов

ЯжПрогр…
0

Перископ закрыт, а вот его идея (видеостримы) действительно в зените, их явно всё больше с каждым годом.

Спасибо, хорошая аналогия: думаю, что Stereo и Clubhouse могут закрыться, но при этом их идея (о которой и говорили в начале треда) будет расти.

Ответить

Alexey Ivanov

0

Это подкасты?

Ответить

Z K

Alexey
1

Это подкаты

Ответить

Nikolay Kenig

0

В связи с ближайшим(возможным) отключением Россеи от мирового Интернета, стоит посмотреть в сторону создания аналогов сервисов которые станут не доступны 

Ответить

Василий Быков

0

охи ахи слушать?))

Ответить

Иван Петров

0

чем бы дитя не тешилось лижбы не курило 

Ответить

Anderson Silva

0

Ну хоть сразу под андроид есть, только вот большинство людей знает о clubhouse от Илона Маска, а о stereo я например узнал только на vc.

Ответить

Dennis Gerasimov

0

Но в отличие от Clubhouse, эфиры доступны в записи, а пользователи могут получать за них донаты от слушателей

вот, то что реально надо.

Ответить

Женя Гагарин

0

И там как в Баду, если засветишь номер карты, то с тебя будут списывать по 100$ ? 

Р - репутация 

Ответить

МэрГэлэкси

0

Ба чо ?

Ответить

Балкон.Ру

–2

аудио спейс

Аудио Спайс

Ответить

Балкон.Ру

–2

Так себе идея, уже даже в клабзауз заходить не хочется, а всего неделя прошла.

Ответить

Невинный Данила

Балкон.Ру
0

стерео не клон клабхауса, аудиостримы были до и будут после

статья вводит в заблуждение

клабхаус клон уже известных сервисов

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