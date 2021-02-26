Основатель Badoo запустил в России сервис для аудиоэфиров Stereo с записью и возможностью собирать донаты Статьи редакции
Stereo запустили в августе 2020 года в Лос-Анджелесе, а затем в Великобритании и Европе.
Об официальном запуске Stereo в России основатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев рассказал в интервью Forbes.
По функциям Stereo похож на Clubhouse и также позволяет пользователям проводить аудиоэфиры. Но в отличие от Clubhouse, эфиры доступны в записи, а пользователи могут получать за них донаты от слушателей.
Андреев оценивает Stereo как «проект, который может вырасти в несколько раз больше предыдущего бизнеса».
«Я подумал, что аудио спейс — это, пожалуй, единственный рынок, где сегодня никто ничего не попробовал, где никакой конкуренции и абсолютно безлимитные масштабы. Я понимал, что на этом рынке я не лезу конкурировать с кем-то, и кого-то двигать с уже насиженных позиций», — рассказал Андреев в интервью Forbes.
Андреев работал над проектом после продажи контрольной доли в компании MagicLab (владеет приложениями для знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen) инвестгруппе Blackstone Group.
По словам Андреева, у него нет партнёров, а разработка Stereo заняла более шести месяцев — в декабре 2019 года команда начала тестировать маркетинг, а само приложение начали делать в феврале 2020 года. Сервис запустили в августе 2020 года в Лос-Анджелесе, а затем в Великобритании и Европе.
Сервис будет предоставлять создателям возможность монетизировать контент в виде платных стримов или донатов, рассказал Андреев. А в ближайшие пару месяцев Stereo начнет удерживать комиссию в качестве платы за инфраструктуру, которую предоставляет создателям контента для зарабатывания денег.
По словам Андреева, у Stereo более миллиона пользователей на iOS и столько же на Android. Ежедневно на сервисе регистрируются более 50 тысяч пользователей.
Почему каждый пытается сделать свой Клабахус, а не свой Твич?
Свой Twitch делал и Microsoft и YouTube. Но не получилось 🤷♂️
Отличный продукт был, всё было бы окей, если бы не закрыли его, он рос, он был лучшей альтернативой Твичу на тех же консолях или телефоне, интерфейс был топовый, встроенная монетизация.
Единственное слабое место сервиса - там нельзя было заниматься вебкамом, как на Твиче, прикрываясь калифорнийской моралью
Невинный Данила
bigo.tv это и твич и клабхаус он в топах мировых, у него есть несколько аналогов
Дуров не вышел на мировой уровень? Сомнительное утверждение
Невинный Данила
у него нет прибыльных проектов мирового уровня, убыточнвй месенжер для индусов и руских, и соц сеть клон фб для русских - где тут мировой уровень? а ну еще и скам ИКО с грамом)
почитай кто такой андреев
это вы готовы слюнями обожания забрызгать, я просто рад когда вспоминают про реальных бизнесменов а не вымышленных.
меня огорчают обожатели инфо цыган, а не сами инфоцыгане
у него опасный месенжер с закрытым исходным кодом который передает пд третьим сторонам, при этом он гнобит вацап
код сервера закрыт, цена клиента равна нулю, он пишется на qt за пол часа
каков процент передачи пд вацапом? ц вацап есть е2е шифрование а у дурова 100% вашей переписки
код сервера который я могу поднять у себя и пользовать для проверки безопасности. открыта библиотека протокола, которая показывает его любительский уровень
ну xampp тоже люьительский но там никто не орет про крутизну
какие имеются предоставьте примеры, которых нет, есть взломы
никто не щнает про взломы сервера, или м2м и не узнает. в вацапе вероятность читаить переписку меньше в телеге 100%
а факты передачи пд вацапом были?
дуров под апстор прогнулся , естественно он по суду передавал все что просили
есть факты что дуров врет, например воет откровенно про вацап. значит врет и про пд
правила телеги 1в1 правила вацапа.
тока у вацапа е2е а у телеги нет.
телеграм передает пд своим материнским компаниям. что материнские компании с ниии делают указано как и у вацапа.
я ознакомился, открой прочти
старые правила телеграмма идентичны вацапу
она не может лезть и не лезет, чо за басни?
политика новая отличается от старой фактом что вацап принадлежит фейсбук, и фейсбук может работать с твоими пд для целей авторизации и передачи сообщений.
фейсбук не передает и не может передать твои пд никому.
вот ты яркий пример жертв инфоциганства дурова
ты клоун который повторяет чужие слова.
открой политику вацап и телеги и просто сравни
удели внимание секретным чатам в телеге и е2е в вацапе. в вацапе в 10 местах упоминается что у них нет доступа к чатам они не хранят их и не используют. у них доступ к номеру телефона и онлайну. в телеге данные чатов хранятся на сервере и обрабатываются для нужд дурова
слышал что те кто сохраняют чаты на гугл диск чото жаловались - тут не знаю не сохраняю. может гугл навострился читать диск для рекламмы
у вацапа нет твоих пд, у дурова есть вот в чем разница. в телеге е2е выключен и в политике даже нигде не говорится что он делает с пд из нешифрованных чатов
про клиент на qt за полчаса. участвовал в нескольких тредах у Signal мессенджера по теме: нафига юзать прожорливый электрон для десктоп клиента, проигрывая у Telegram в работоспособности и общем ux. с той стороны позиция - это очень затратно (при том, что они зафандены были как следует уже на тот момент времени). какой-то деятель пытался сделать клиента на qt, но бросил эту затею, не доведя до конца.
Невинный
я работал на qt 7 лет и не вижу сложности.
уровень квалификации веб разработчиков просто низковат для схх.
месенжер по сложности гдето рядом с хелловорлд
про сигнал - возьмите код телеги замените апи выложите на допил, что мешает?
тоже не вижу сложности с позиции разработчика. но вот по факту выходит, что разработка клиента на qt - какая-то прям сверх задача. основан создателем WhatsApp, собрано $60m+ инвестиций. но при всех ресурсах пилят десктоп-клиента на самом неподходящем для конкуренции с телеграм-клиентом стэке. если причина - отсутствие разработчиков с необходимой квалификацией на qt, то это равнозначно тому, что заказчик не может так просто купить разработку клиента на qt, и это не про "цена клиента равна нулю, он пишется на qt за пол часа"
да продажа ложных сведений о своей исключительности, тут дуров первый инфоциган россии
одна книга код дурова чего стоит, этож клюква века
Невинный
он ее не опроверг никак
значит с его подачи книженка
по вкладу в мировое ит дуров стоит чуть выше чем болгенос, это факт, чо его обсуждать
Займусь немного ликбезом:
https://ffad.ru/blog/10-priznakov-professionalnogo-infotsygan-2002191042
ну дык дуров наемный менеджер который должен был отвечать за пиратскую музыку с мизерной долей вк, который везде выставлялся как автор и создатель, чем не иефоцыган? то что он урвал там пару датацентров как ньюман офисы у виворк так чо лицо бренда
да дуров неплохой менеджер, да он хороший пиаршик. но на данный момент он занимается откровенной ложью против вацап, и пиарит выдуманные достижения
Логика у фас фантастическая.
По вашей логике: Маск, только в 2020 вышел на мировой уровень. Ибо Тесла показала прибыль в 2020 г.
Невинный Данила
мелкий американский автопроизводитель, так и есть и все это знают, с небольшой прибылью и мищерной долей рынка. чистой воды инфоциган но инфоциган мирового уровня
это все строится на гепотизе что тесла это эпл автомобилей, тоесть они выпустят аналог фокуса которфй будет у всех - ок тока фокус итак у всех а форд стоит дешевле теслы
"гепотиза", после этого ваши комментарии можно и нужно просто пропускать и не уделять им никакого внимания
Невинный Данила
любые комментарии можно игнорировать, не нравится моя точка зрения, оспорь или пройди мимо, зачем эти пустые бла бла заявления?
андреев это чел, который снимал со своих пользователей по 100$ если совершишь покупку на 1-2.
Человек с репутацией, так сказать.
Напишите в гугле "Баду снял с меня 5800"
А хорошо пошла тема: теперь и новое приложение с расширенными функциями. Понимаю скептиков клабхауса, устали от хайпа. Но воплощение идеи радио в таком виде - классное. Давайте подождем , что из этого выйдет ;)
Выйдет тоже что и вышло с Покемон Го или спиннерами :-)
Выйдет то же, что с Покемон Го
То есть долгосрочный высокодоходный проект?)
Про спиннеры тоже есть граффик? А с перископом что? В зените?
Перископ закрыт, а вот его идея (видеостримы) действительно в зените, их явно всё больше с каждым годом.
Спасибо, хорошая аналогия: думаю, что Stereo и Clubhouse могут закрыться, но при этом их идея (о которой и говорили в начале треда) будет расти.
Это подкасты?
В связи с ближайшим(возможным) отключением Россеи от мирового Интернета, стоит посмотреть в сторону создания аналогов сервисов которые станут не доступны
Ну хоть сразу под андроид есть, только вот большинство людей знает о clubhouse от Илона Маска, а о stereo я например узнал только на vc.
Но в отличие от Clubhouse, эфиры доступны в записи, а пользователи могут получать за них донаты от слушателей
вот, то что реально надо.
И там как в Баду, если засветишь номер карты, то с тебя будут списывать по 100$ ?
Р - репутация
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