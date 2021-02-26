Stereo запустили в августе 2020 года в Лос-Анджелесе, а затем в Великобритании и Европе.

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Об официальном запуске Stereo в России основатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев рассказал в интервью Forbes.

По функциям Stereo похож на Clubhouse и также позволяет пользователям проводить аудиоэфиры. Но в отличие от Clubhouse, эфиры доступны в записи, а пользователи могут получать за них донаты от слушателей.

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Андреев оценивает Stereo как «проект, который может вырасти в несколько раз больше предыдущего бизнеса».

«Я подумал, что аудио спейс — это, пожалуй, единственный рынок, где сегодня никто ничего не попробовал, где никакой конкуренции и абсолютно безлимитные масштабы. Я понимал, что на этом рынке я не лезу конкурировать с кем-то, и кого-то двигать с уже насиженных позиций», — рассказал Андреев в интервью Forbes.

Андреев работал над проектом после продажи контрольной доли в компании MagicLab (владеет приложениями для знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen) инвестгруппе Blackstone Group.

По словам Андреева, у него нет партнёров, а разработка Stereo заняла более шести месяцев — в декабре 2019 года команда начала тестировать маркетинг, а само приложение начали делать в феврале 2020 года. Сервис запустили в августе 2020 года в Лос-Анджелесе, а затем в Великобритании и Европе.

Сервис будет предоставлять создателям возможность монетизировать контент в виде платных стримов или донатов, рассказал Андреев. А в ближайшие пару месяцев Stereo начнет удерживать комиссию в качестве платы за инфраструктуру, которую предоставляет создателям контента для зарабатывания денег.