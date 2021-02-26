Соцсети
Таня Боброва

«Одноклассники» сняли свой первый сериал для развития оригинального контента в видеосервисе Статьи редакции

Собственные фильмы и сериалы обычно снимают онлайн-кинотеатры, в том числе ivi и «Кинопоиск HD».

  • Соцсеть выпустит комедийный сериал «Пять с плюсом» 25 марта 2021 года, рассказали vc.ru в компании. Всего будет десять серий — по одной в неделю. Производством занималась студия AVK production, режиссёр Дина Штурманова («Интерны»).
  • Сериал стал новым шагом компании в работе с собственным профессиональным контентом после успеха нескольких шоу, говорят в соцсети. Инвестиции в проект «Одноклассники» не раскрывают.
  • Пока сериал покажут только в видеосервисе «Одноклассников», решения о показе на других площадках, в том числе вне Mail.ru Group, пока нет.
  • В будущем видеосервис соцсети станет частью единой стратегии Mail.ru Group по работе с видеоконтентом в разных вертикалях, добавили в «Одноклассниках». Планы на собственный контент также есть, но детали компания пока не раскрывает.
  • «Одноклассники» рассказали о планах снять собственный сериал в 2018 году. Тогда же соцсеть обновила свой видеосервис: у сериалов и шоу появились карточки с описанием и списком эпизодов. Также соцсеть запустила студию для авторов. Например, с её помощью к видео можно добавлять голосования и викторины.
Трейлер «Пять с плюсом»

#новость #одноклассники

1184 просмотров
12 12 комментариев
5
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Константин Полухтин

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Могли просто купить сериал «Сваты».

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Павел Иванов

Константин
1

Сериал добротный все равно, зря ты

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Константин Полухтин

Павел
6

Да я ж шучу. Это коммент, чтобы собрать классы. А Сериал классный.

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Alexandr Simonov

Павел
0

Но это не повод идти в одноклассники.

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Михаил Качалов

Константин
0

Заодно бы вопрос с разблокировкой на Украине порешали

Ответить

Андрей Арсенович

4

Скоро YouTube закроют походу

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Andrei Smirnovsky

3

Ну, трейлер выглядит не так уж плохо)

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ЯжПрограммист

Andrei
1

Да, как ни странно могло быть и хуже. В целом же нет смысла снимать говно если не получаешь деньги от фонда кино.

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ilia

2

Пока все проекты этих Кинопоисков, Иви  "сделали сами для своей площадки" - просто отстой. Если судить по отзывам, то только у Старта что-то там куда ни шло...

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Alexandr Simonov

ilia
0

Ну хз. Мне последний министр понравился - жизненно и смешно.
И мертвое озеро - ничотак.

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Михаил Качалов

0

Бесперспективно - контент с сексом и насилием (на чем вылазит Нетфликс) морализаторы размещать не дадут, а комедийных сериалов и на СТС хватает

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Smirnov

0

Интересно посмотреть, Интерны был вполне хорошим легким сериалом

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