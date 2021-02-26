Компания должна рассчитаться по долгам с инвесторами, которые вложились в провалившуюся блокчейн-платформу TON.

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В феврале «Коммерсантъ» рассказал о планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Инвесторам предварительно обещают доход в размере 7–8% от суммы долга, писало издание.

В декабре 2020 года мессенджер отправил потенциальным покупателям облигаций отчётность, в которой рассказал о проблемах, планах и финансовых показателях за 2018-2020 годы. С документами ознакомилось издание VTimes, их подлинность изданию подтвердил один из получателей рассылки.

Финансовые показатели

Telegram поделился с потенциальными инвесторами аудированной консолидированной отчетностью за 2018 и 2019 годы и неаудированной за первые шесть месяцев 2020 года.

В 2019 году убыток компании составил $150,9 млн, в 2018 году — $172,7 млн, говорится в документе. Мессенджер не получал выручку от операционной деятельности, но в первом полугодии 2020 года получила прибыль в $151,3 млн.

Компания получила разовых доход в $303 млн и стала прибыльной благодаря переоценке задолженностей перед инвесторами, объясняет Telegram. Из полученных денег на разработку и поддержку проектов компания потратила $87,7 млн, а на административные и финансовые цели — $50,2 млн.

Все 2,5 года у компании был отрицательный капитал: дефицит в $172 млн в первой половине 2020 года, $323,5 млн в 2019 году, $172,7 млн в 2018 году. Обязательства превышали активы — на $418 млн и $245 млн соответственно.

Аудиторы из российского офиса PwC отметили финансовые риски, а также высокую неопределенность — непонятно, сможет ли компания при таких показателях продолжать непрерывную деятельность, пишет VTimes.

VTimes

Долги Telegram

Часть денег, привлечённых от размещения облигаций, компания направит на быстрое покрытие долгов перед инвесторами. Остальные деньги Telegram будет использовать для продолжения своей деятельности.

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К середине 2020 года $625,7 млн составили долги группы по открытым кредитным линиям — их Telegram должен погасить до 30 апреля 2021 года. Согласно документу, на погашение долгов может пойти $684 млн из привлекаемого $1 млрд.

У компании образовались долги перед инвесторами из-за срыва запуска блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram: в 2018 году для проекта привлекли $1,75 млрд, но из-за претензий Комиссии по ценным бумагам США проект был сорван.

Telegram должен был вернуть обратно 72% инвестиций, говорится в документах. К декабрю компания вернула $770 млн, около $443 млн рефинансировала в кредиты, а по $6 млн не рассчиталась, пишет VTimes.

С мая 2020 года Telegram заключил с 65 инвесторами кредитные соглашения на $448 млн примерно под 52,77% годовых. Получается, что инвесторы должны получить 110% суммы, которую они вложили в 2018 году — около $626 млн на середину декабрь 2020 года.

На что пойдут оставшиеся деньги

У группы есть постоянные существенные расходы, на которые направят деньги, оставшиеся после погашения долгов. Большая часть — 35% — пойдут на оборудование и серверы — компания не хочет зависеть от сторонних поставщиков.

На технологию по верификации пользователей — SMS при регистрации — пойдёт 25% денег. По 15% направят на вознаграждения сотрудникам и аренду места в центрах обработки данных, а по 5% — на провайдеров интернет-трафика и техподдержку.

Облигации со сроком погашения в 2026 году компания разместит на международном рынке Лондонской фондовой биржи. Их выпустит головная Telegram Group Inc., у которой на момент выпуска документов всего одна акция, которая принадлежит Павлу Дурову, пишет VTimes. Из документов следует, что у компании также есть максимум 50 000 объявленных акций (без обозначения номинала и класса акций).

Монетизация

Компания уже объявила часть планов по монетизации мессенджера, например, о рекламной платформе. До 2023 года Telegram планирует:

Внедрять рекламные посты в каналы Telegram — к 2025 году каждый десятый пост в мессенджере может быть рекламой.

Продавать премиальные стикеры на отдельном маркетплейсе.



Интегрировать игры в чаты — выручку разделить со сторонними разработчиками игр.

Создать дополнительные сервисы для корпоративных клиентов. В 2021-2022 годах компания планирует инвестировать в организацию отдельного рабочего пространства внутри мессенджера.



Делить выручку с администраторами групп.



Добавить короткие видео формата «Истории».



Запустить платформу для продаж — маркетплейс внутри соцсети, в котором Telegram предложит продавцам размещать каталоги товаров с возможностью оплаты. За продажи компания пока не планирует брать комиссии.



Компания предупреждает инвесторов, что у Telegram короткая бизнес-история и новая бизнес-модель, из-за чего предсказать его будущие результаты сложно, а стратегии монетизации могут и не сработать.

Telegram рассматривает IPO на крупной международной бирже — тогда держатели облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, следует из документа.