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Данила Бычков
Соцсети

Instagram* в США добавил раздел карт, где пользователи могут делиться местоположением с подписчиками

По умолчанию функция отключена.

Источник: Instagram*
Источник: Instagram*
  • Также принадлежащая компании Meta* соцсеть добавила функцию репостов и сделала доступной по всему миру вкладку «Друзья» в Reels, которая позволяет посмотреть, что лайкнули и прокомментировали пользователи, на которых подписан человек, пишет TechCrunch.
  • Репосты позволят пользователям Instagram* делиться понравившимся контентом со своими подписчиками — они увидят его в своей ленте рекомендаций. Instagram* «позаимствовал» эту функцию у TikTok, отмечает издание.
  • «Карта» (Instagram* Map) позволит пользователям делиться своим местоположением. По умолчанию функция отключена, но в настройках можно выбрать, кто увидит геолокацию: подписчики, «близкие друзья», отдельные люди или никто, говорится в заявлении Meta*.
  • Если функция включена, местоположение будет обновляться только при открытии приложения Instagram*. Также на карте будут отображаться посты и «Истории» с отмеченной геолокацией от людей, на которых подписан пользователь.
  • Вкладка «Карта» уже доступна пользователям в США, «скоро» она появится и в других странах, но точные сроки в Instagram* не раскрыли.

*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

#новости #instagram #meta

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