Пользователи Instagram* в США возмутились появлением «карт» с возможностью поделиться местоположением — объясняться пришлось главе соцсети

При запуске функции компания заявила, что по умолчанию она отключена. Но некоторые ошибочно считают, что это не так, заявил Адам Моссери.Instagram* добавил раздел «карт» в США 6 августа 2025 года. Пользователи могут поделиться своим последним местоположением и находить контент, привязанный к определённым местам. По умолчанию передача геоданных в «картах» отключена, говорила компания.Однако некоторые пользователи не оценили функцию: они призывают отключить её в настройках и беспокоятся о проблемах, связанных с конфиденциальностью.На фоне критики главе Instagram* Адаму Моссери пришлось объясняться: он ещё раз отметил, что местоположение будет показываться другим, только если пользователь даст на это согласие и только выбранной группе «друзей». А если поставить отметку места в «Историях» — она будет отображаться на «картах» только 24 часа. Это не передача геопозиции в реальном времени, добавил Моссери.В другом треде в Threads* Моссери отметил, что пользователи, вероятно, просто в замешательстве: когда они открывают «карты» и видят себя, то думают, что их видят и другие. Или когда они отмечают геопозицию на «Истории» или посте, то предполагают, что делятся своим местоположением в реальном времени.Моссери добавил, что соцсеть рассчитывать выпустить обновление, которое сделает настройки прозрачнее, в течение нескольких дней.Скриншот vc.ru*Meta, которая владеет Instagram и Threads, признана экстремистской и запрещена в России.#новости