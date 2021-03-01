Соцсети
Таня Боброва

AppMagic: число загрузок Clubhouse во всём мире начало снижаться в конце февраля Статьи редакции

В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го, посчитали в компании.

Количество загрузок приложения голосовой соцсети Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля, следует из данных аналитической компании AppMagic. На это обратил внимание в Twitter основатель vc.ru Андрей Загоруйко.

Гендиректор AppMagic Макс Саморуков уточнил в разговоре с vc.ru, что на 1 января количество загрузок в мире составляло 38 тысяч, на пике 14 февраля — 446 тысяч, а уже 27 февраля — лишь 335 тысяч. В России было менее 1000 загрузок на начало года, 63 тысячи на пике 11 февраля и 18 тысяч на 27 февраля. По ежедневным пользователям у компании данных нет.

App Magic

Загоруйко отмечает, что шумиха вокруг Clubhouse может быстро закончиться, если команда приложения в ближайшее время не выпустит версию для Android или не придумает другие способы общения с аудиторией.

По данным AppAnnie на 17 февраля, которые приводило РБК, аудитория Clubhouse в России выросла в 17 раз за неделю — до 137 тысяч человек.

#clubhouse #новость

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17 комментариев
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Игорь Крафт

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В общем, дело было так ...зарегистрировался ...пошарахался из комнаты в комнату ...люди такую ахинею несут...в каждой комнате часа 2 надо минимум быть...в итоге просто сдирает время на прослушивание ахинеи. В итоге в конце вечера голова забита информационным срачем. Итог. Удалил и забыл.

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Silanser

Игорь
2

Информвционный «шум» бич нашего времени

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Alexander Mitryashkin

Игорь
2

Согласен. Висишечка лучше. Тут хоть есть нормальные такие срачики

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Ilya Tsarhart

Игорь
2

Почти тоже самое у меня было, правда пара-тройка комнат показалась нормальными, но в целом сложилось впечатление, что там очень много саморекламы

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Andrey Kulakov

Игорь
0

Возможно, любители орального общения теперь будут чуть больше ценить и свое время и время своих собеседников)

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Евгений Бв

7

О, давно не было новостей про этот дно-сервис с ярмаркой тщеславия. Такой пиар устроили, а на выходе пшик.

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Andrey Vasilev

5

Меня хватило на неделю. Держу в курсе.

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Андрей Рудин

5

вбухали миллиарды в рекламу, вот и была "популярность"

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Андрей Суслов

4

Отлично просматривается популярность через цены на инвайт, если в середине февраля они стоили 500, то сейчас чуть больше 100, я вообще предлагал 2 бесплатно, они никому не нужны)

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Sab Buribaev

Андрей
0

Та же маза

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Zakri Tsurov

1

Соцсеть повторит путь Перископа, когда акулы рынка просто запустят этот формат на своих платформах и Клубняк захлопнется.

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Дмитрий Кораблёв

1

В любом случае не вымрет, будет использоваться инфоцыганами 100%. В целом он изначально под них и построен, нормальным людям там делать нечего) 
Может ещё быть как замена стримов, конечно, или подкастов, но всё же думаю, это штучные акции будут, все-таки контент удобнее поглощать на ютубе/твиче. 

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Alexander Vashurin

0

Дак, пацаны на андроидах всё ещё ждут. Можно конечно было воспользоваться неофициальным палёным клиентом, но зачем?

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Игорь Крафт

Alexander
2

Уже видимо не ждут !!!

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Максим Лазарев

0

А как кол-во загрузок в день влияет на популярность?) Кому надо скачали и все, сидят)

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Юрий Белоножкин

Максим
0

На популярность влияет не количество загрузок, исходя из логики.

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Руслан Газизов

Юрий
0

полагаю, на популярность влияет количество сеансов в день ;))

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