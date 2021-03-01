В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го, посчитали в компании.

Количество загрузок приложения голосовой соцсети Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля, следует из данных аналитической компании AppMagic. На это обратил внимание в Twitter основатель vc.ru Андрей Загоруйко.

Гендиректор AppMagic Макс Саморуков уточнил в разговоре с vc.ru, что на 1 января количество загрузок в мире составляло 38 тысяч, на пике 14 февраля — 446 тысяч, а уже 27 февраля — лишь 335 тысяч. В России было менее 1000 загрузок на начало года, 63 тысячи на пике 11 февраля и 18 тысяч на 27 февраля. По ежедневным пользователям у компании данных нет.

App Magic

Загоруйко отмечает, что шумиха вокруг Clubhouse может быстро закончиться, если команда приложения в ближайшее время не выпустит версию для Android или не придумает другие способы общения с аудиторией.

По данным AppAnnie на 17 февраля, которые приводило РБК, аудитория Clubhouse в России выросла в 17 раз за неделю — до 137 тысяч человек.