AppMagic: число загрузок Clubhouse во всём мире начало снижаться в конце февраля Статьи редакции
В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го, посчитали в компании.
Количество загрузок приложения голосовой соцсети Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля, следует из данных аналитической компании AppMagic. На это обратил внимание в Twitter основатель vc.ru Андрей Загоруйко.
Гендиректор AppMagic Макс Саморуков уточнил в разговоре с vc.ru, что на 1 января количество загрузок в мире составляло 38 тысяч, на пике 14 февраля — 446 тысяч, а уже 27 февраля — лишь 335 тысяч. В России было менее 1000 загрузок на начало года, 63 тысячи на пике 11 февраля и 18 тысяч на 27 февраля. По ежедневным пользователям у компании данных нет.
Загоруйко отмечает, что шумиха вокруг Clubhouse может быстро закончиться, если команда приложения в ближайшее время не выпустит версию для Android или не придумает другие способы общения с аудиторией.
По данным AppAnnie на 17 февраля, которые приводило РБК, аудитория Clubhouse в России выросла в 17 раз за неделю — до 137 тысяч человек.
В общем, дело было так ...зарегистрировался ...пошарахался из комнаты в комнату ...люди такую ахинею несут...в каждой комнате часа 2 надо минимум быть...в итоге просто сдирает время на прослушивание ахинеи. В итоге в конце вечера голова забита информационным срачем. Итог. Удалил и забыл.
Согласен. Висишечка лучше. Тут хоть есть нормальные такие срачики
Почти тоже самое у меня было, правда пара-тройка комнат показалась нормальными, но в целом сложилось впечатление, что там очень много саморекламы
Возможно, любители орального общения теперь будут чуть больше ценить и свое время и время своих собеседников)
О, давно не было новостей про этот дно-сервис с ярмаркой тщеславия. Такой пиар устроили, а на выходе пшик.
Отлично просматривается популярность через цены на инвайт, если в середине февраля они стоили 500, то сейчас чуть больше 100, я вообще предлагал 2 бесплатно, они никому не нужны)
Соцсеть повторит путь Перископа, когда акулы рынка просто запустят этот формат на своих платформах и Клубняк захлопнется.
В любом случае не вымрет, будет использоваться инфоцыганами 100%. В целом он изначально под них и построен, нормальным людям там делать нечего)
Может ещё быть как замена стримов, конечно, или подкастов, но всё же думаю, это штучные акции будут, все-таки контент удобнее поглощать на ютубе/твиче.
Дак, пацаны на андроидах всё ещё ждут. Можно конечно было воспользоваться неофициальным палёным клиентом, но зачем?
А как кол-во загрузок в день влияет на популярность?) Кому надо скачали и все, сидят)
На популярность влияет не количество загрузок, исходя из логики.
Блоги компаний
Показать еще