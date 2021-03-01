Сервис может посчитать охваты, построить графики активности и проанализировать аудиторию по возрасту и географии.

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О запуске сервиса ClubData в Facebook рассказал основатель digital-агентства Out Digital Роман Зарипов, который создал сервис с партнёром Антоном Лобовкиным.

В разговоре с vc.ru Зарипов уточнил, что инструмент позволяет посчитать охват комнаты (количество уникальных пользователей за всё время существования комнаты), сделать оценку аудитории по полу, возрасту и географии на основе анализа открытых данных профилей и привязанных соцсетей.

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Также с помощью сервиса модераторы могут проследить, какие популярные блогеры, то есть с наибольшим числом подписчиков, заходят в комнату, и построить графики активности (количество слушателей в пике, приход и отток аудитории).

Сервис тестировали на клиентах Out Digital и «дружественных комнатах», сейчас поступают первые запросы от бизнеса, рассказал Зарипов.

Стоимость услуг зависит от объёма необходимых данных, в среднем отчёт по комнате стоит от 2500 рублей. В будущем партнёры не исключают введение подписки на сервис.

Создатели сервиса также смогли проанализировать русскоязычную аудиторию Clubhouse за февраль и создали графики. В частности, по данным ClubData, ежедневное число пользователей соцсети упало с 214 тысяч 22 февраля до 120 тысяч 28 февраля. Еженедельную аналитику они обещают выгружать на сайт.