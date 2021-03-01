Соцсети
Таня Боброва

Агентство Out Digital запустило инструмент для аналитики русскоязычной аудитории в комнатах Clubhouse Статьи редакции

Сервис может посчитать охваты, построить графики активности и проанализировать аудиторию по возрасту и географии.

9 9 комментариев
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О запуске сервиса ClubData в Facebook рассказал основатель digital-агентства Out Digital Роман Зарипов, который создал сервис с партнёром Антоном Лобовкиным.

В разговоре с vc.ru Зарипов уточнил, что инструмент позволяет посчитать охват комнаты (количество уникальных пользователей за всё время существования комнаты), сделать оценку аудитории по полу, возрасту и географии на основе анализа открытых данных профилей и привязанных соцсетей.

Также с помощью сервиса модераторы могут проследить, какие популярные блогеры, то есть с наибольшим числом подписчиков, заходят в комнату, и построить графики активности (количество слушателей в пике, приход и отток аудитории).

Сервис тестировали на клиентах Out Digital и «дружественных комнатах», сейчас поступают первые запросы от бизнеса, рассказал Зарипов.

Стоимость услуг зависит от объёма необходимых данных, в среднем отчёт по комнате стоит от 2500 рублей. В будущем партнёры не исключают введение подписки на сервис.

Создатели сервиса также смогли проанализировать русскоязычную аудиторию Clubhouse за февраль и создали графики. В частности, по данным ClubData, ежедневное число пользователей соцсети упало с 214 тысяч 22 февраля до 120 тысяч 28 февраля. Еженедельную аналитику они обещают выгружать на сайт.

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vc.ru

#новость #clubhouse

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"В будущем партнёры не исключают введение подписки на сервис."

Это огонь просто)) Т.е. эта прога на... никому не сдалась бесплатно, а они еще хотят и подписку. Тони Роббинса тоже обещал всех лохов сделать миллионерами, по итогу он со своего концерта заработал 20 млн евро и стал миллионером, а те, кто пришли на его концерт, просто потратили 8 часов своего выходного и еще и заплатили за это, так и не стали миллионерами.
Гениально!

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Игорь Крафт

0

Я просто промолчу ....

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ivan krapivin

Игорь
3

А в какой комнате клабхауса планируете помолчать?

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Valentin Dombrovsky

1

Ну молодцы, поймали хайп. В долгосрочной перспективе, конечно, сервис нафиг не нужен... как и сам Клабхаус. 

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ave ego

0

хайп уже сходит на нет ) много спаммерских комнат появилось, всякие спикеры просто заходят в комнаты и молчат, их аудитория которая пришла видя что они молчат тут же уходят, всякие рекламные интеграции без записи слушать такое себе, в рабочее время особенно..

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Andrey Arsentyev

0

Када я был пиздюком в 90х, в моей комнате стоял стационарный телефон с которого постоянно трындела мамка и меня выгоняла из комнаты в которой я играл в сегу, пришлось из квартиры спускаться к пацанам во двор.

 Если бы Агентство Out Digital запустило в тот период инструмент для аналитики русскоязычной аудитории в комнатах, они бы охуели! Када бы они посчитали охваты и построили графики активности, то поняли, что в одномоментно по телефону между собой пиздят все мамки района, которые выгнали пиздюков на улицу подышать свежим воздухом

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greg chudnoff

Andrey
0

 Када я был пиздюком в 90х

Похоже, в 20-х все по-прежнему

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Виктор Булов

0

отчёт по комнате стоит от 2500 рублей

Кто за это платит 😵

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greg chudnoff

0
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