Агентство Out Digital запустило инструмент для аналитики русскоязычной аудитории в комнатах Clubhouse Статьи редакции
Сервис может посчитать охваты, построить графики активности и проанализировать аудиторию по возрасту и географии.
О запуске сервиса ClubData в Facebook рассказал основатель digital-агентства Out Digital Роман Зарипов, который создал сервис с партнёром Антоном Лобовкиным.
В разговоре с vc.ru Зарипов уточнил, что инструмент позволяет посчитать охват комнаты (количество уникальных пользователей за всё время существования комнаты), сделать оценку аудитории по полу, возрасту и географии на основе анализа открытых данных профилей и привязанных соцсетей.
Также с помощью сервиса модераторы могут проследить, какие популярные блогеры, то есть с наибольшим числом подписчиков, заходят в комнату, и построить графики активности (количество слушателей в пике, приход и отток аудитории).
Сервис тестировали на клиентах Out Digital и «дружественных комнатах», сейчас поступают первые запросы от бизнеса, рассказал Зарипов.
Стоимость услуг зависит от объёма необходимых данных, в среднем отчёт по комнате стоит от 2500 рублей. В будущем партнёры не исключают введение подписки на сервис.
Создатели сервиса также смогли проанализировать русскоязычную аудиторию Clubhouse за февраль и создали графики. В частности, по данным ClubData, ежедневное число пользователей соцсети упало с 214 тысяч 22 февраля до 120 тысяч 28 февраля. Еженедельную аналитику они обещают выгружать на сайт.
- Рост популярности голосовой соцсети Clubhouse в рунете начался в начале февраля. Пока официально есть только версия для iOS, но Android-приложение неофициально выпустил петербургский разработчик Григорий Клюшников.
- По данным аналитической компании AppMagic, число загрузок Clubhouse в России начало снижаться: оно упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.
"В будущем партнёры не исключают введение подписки на сервис."
Это огонь просто)) Т.е. эта прога на... никому не сдалась бесплатно, а они еще хотят и подписку. Тони Роббинса тоже обещал всех лохов сделать миллионерами, по итогу он со своего концерта заработал 20 млн евро и стал миллионером, а те, кто пришли на его концерт, просто потратили 8 часов своего выходного и еще и заплатили за это, так и не стали миллионерами.
Гениально!
Я просто промолчу ....
Ну молодцы, поймали хайп. В долгосрочной перспективе, конечно, сервис нафиг не нужен... как и сам Клабхаус.
хайп уже сходит на нет ) много спаммерских комнат появилось, всякие спикеры просто заходят в комнаты и молчат, их аудитория которая пришла видя что они молчат тут же уходят, всякие рекламные интеграции без записи слушать такое себе, в рабочее время особенно..
Када я был пиздюком в 90х, в моей комнате стоял стационарный телефон с которого постоянно трындела мамка и меня выгоняла из комнаты в которой я играл в сегу, пришлось из квартиры спускаться к пацанам во двор.
Если бы Агентство Out Digital запустило в тот период инструмент для аналитики русскоязычной аудитории в комнатах, они бы охуели! Када бы они посчитали охваты и построили графики активности, то поняли, что в одномоментно по телефону между собой пиздят все мамки района, которые выгнали пиздюков на улицу подышать свежим воздухом
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