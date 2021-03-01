Соцсети
Евгения Евсеева

Instagram представил «комнаты» для прямых эфиров до четырёх человек Статьи редакции

Соцсеть разрешает проводить совместные стримы с 2017 года.

13 13 комментариев
1545 просмотров

Instagram решил удвоить лимит участников совместных эфиров до четырёх человек, чтобы дать пользователям больше способов строить бизнес и зарабатывать деньги.

Чтобы запустить «комнату», нужно создать прямой эфир и пригласить участников. Создатель эфира будет отображаться в верхней части экрана. Гостей можно добавить одновременно или по очереди по мере необходимости.

Instagram надеется, что эта функция позволит пользователям раскрыть свой творческий потенциал — начать «ток-шоу или подкаст», провести «джем-сейшн» или подтолкнёт к сотрудничеству с другими авторами.

Соцсеть заявляет, что это обновление даст авторам дополнительные возможности для охвата аудитории и взаимодействия с ней. Функция будет доступна в Instagram для пользователей по всему миру.

Instagram запустил тестирование совместных прямых трансляций в 2017 году. В октябре 2020 года Instagram увеличил время прямых эфиров с одного до четырёх часов.

#новость #instagram

13 13 комментариев
1
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13 комментариев
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Виктор Булов

9

Надо как можно скорее скопировать Клабхаус, иначе не будет стильно и молодежно

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ur spam

Виктор
4

Instagram запустил тестирование совместных прямых трансляций в 2017 году

У тебя КХ головного мозга.

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Денис Седов

Виктор
0

Тот самый случай, когда не успел установить ааа уже пора удалять так как ФБ уже все копирнул 😅

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Игорь Крафт

Виктор
–1

То ли смеяться, то ли плакать ...все идеи пизд@т как могут и кто может ....

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ivan krapivin

4
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Даниил Поляков

1

Наконец можно знать 4 бездельников в лицо)))

Ответить

Timur Gaynetyanov

0

Коллаборации интересные на четверых будут )

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Roman Moskovskiy

0

Страшна вырубай 

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Christine K.

0

Только у моих экспертов-блогеров время эфира по-прежнему 1 час?) Я что-то упустила? 😁

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Юрий Алыпов

0

Что такое клаб хаус и где его скачать?)

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bloger

0

Хайповоз

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Vladimir Batenev

0

чтобы дать пользователям больше способов строить бизнес и зарабатывать деньги

От того, что раньше негде было потрындеть у нас и госдолг вырос походу. Ну теперь бызнес наладится...
Андрюше надоело, что мальчишки во дворе называли его "лох", и он записался в секцию стрельбы. Теперь его называют "косой лох".

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Александр Иванов

–2

Варламов:
Постримим?
Ночь 1900000₽
Час 900000₽

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