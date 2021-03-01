Instagram представил «комнаты» для прямых эфиров до четырёх человек Статьи редакции
Соцсеть разрешает проводить совместные стримы с 2017 года.
Instagram решил удвоить лимит участников совместных эфиров до четырёх человек, чтобы дать пользователям больше способов строить бизнес и зарабатывать деньги.
Чтобы запустить «комнату», нужно создать прямой эфир и пригласить участников. Создатель эфира будет отображаться в верхней части экрана. Гостей можно добавить одновременно или по очереди по мере необходимости.
Instagram надеется, что эта функция позволит пользователям раскрыть свой творческий потенциал — начать «ток-шоу или подкаст», провести «джем-сейшн» или подтолкнёт к сотрудничеству с другими авторами.
Соцсеть заявляет, что это обновление даст авторам дополнительные возможности для охвата аудитории и взаимодействия с ней. Функция будет доступна в Instagram для пользователей по всему миру.
Instagram запустил тестирование совместных прямых трансляций в 2017 году. В октябре 2020 года Instagram увеличил время прямых эфиров с одного до четырёх часов.
Надо как можно скорее скопировать Клабхаус, иначе не будет стильно и молодежно
Тот самый случай, когда не успел установить ааа уже пора удалять так как ФБ уже все копирнул 😅
То ли смеяться, то ли плакать ...все идеи пизд@т как могут и кто может ....
Только у моих экспертов-блогеров время эфира по-прежнему 1 час?) Я что-то упустила? 😁
чтобы дать пользователям больше способов строить бизнес и зарабатывать деньги
От того, что раньше негде было потрындеть у нас и госдолг вырос походу. Ну теперь бызнес наладится...
Андрюше надоело, что мальчишки во дворе называли его "лох", и он записался в секцию стрельбы. Теперь его называют "косой лох".
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