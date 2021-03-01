Соцсеть разрешает проводить совместные стримы с 2017 года.

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Instagram решил удвоить лимит участников совместных эфиров до четырёх человек, чтобы дать пользователям больше способов строить бизнес и зарабатывать деньги.

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Чтобы запустить «комнату», нужно создать прямой эфир и пригласить участников. Создатель эфира будет отображаться в верхней части экрана. Гостей можно добавить одновременно или по очереди по мере необходимости.

Instagram надеется, что эта функция позволит пользователям раскрыть свой творческий потенциал — начать «ток-шоу или подкаст», провести «джем-сейшн» или подтолкнёт к сотрудничеству с другими авторами.

Соцсеть заявляет, что это обновление даст авторам дополнительные возможности для охвата аудитории и взаимодействия с ней. Функция будет доступна в Instagram для пользователей по всему миру.