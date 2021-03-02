Мошенники начали использовать персональные данные, собираемые Telegram-ботами, для шантажа пользователей Статьи редакции
Они вымогают деньги, угрожая взломом.
- Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов безопасности. Мошенники вымогают деньги у жертв, угрожая раскрыть данные друзьям, родственникам и коллегам.
- В пример начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд приводит бот MailSearchBot компании LeakCheck, который мошенники используют как источник информации.
Изначально бот создавался для проверки паролей: он по номеру телефона выясняет, оказались ли логины и пароли в открытом доступе. В бесплатной версии бота часть пароля скрыта, но мошенники всё равно используют их для шантажа.
- В LeakCheck знают о случаях мошенничества через бот. В компании говорят, что часто мошенники пишут жертвам, что на их компьютер попал вирус, все действия в сети записаны, а для подтверждения прикладывают последний использованный пароль. Но LeakCheck не может найти мошенников, потому что бот не хранит историю запросов.
- Как объясняет основатель компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров, мошенники могут представляться службой безопасности сервиса, предложить пользователю сменить пароль, который уже есть в общем доступе. Пользователь переживает за сохранность своих фотографий и переписки, верит мошенникам и даёт им полный доступ к аккаунту.
- Боты в Telegram — это инструмент «разведки по открытым источникам», их используют не только мошенники, но и обычные пользователи, рассказал Дрозд. В числе старейших и самых крупных сервисов, которые собирают данные о пользователях, — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot.
- По прогнозам Игоря Бедерова, что в 2021 году количество поводов для шантажа вырастет — тогда вымогать деньги будут у компаний. Причиной этого — закон о регулировании общедоступных персональных данных, принятый в конце 2020 года.
- По закону бизнесу запрещено собирать информацию о людях из социальных сетей без их прямого согласия, даже если профиль человека открытый. Эксперт ожидает, что мошенники начнут отправлять фейковые письма со штрафами за нарушение новых требований законодательства представителям бизнеса.
Ну и нахрена тогда нужны все эти новые технологии, если через пару лет они же и становятся источником проблем?
Поэтому представители церкви не выпускали навык чтения "в народ" и убивали тех, кто занимался наукой, так как походу знали что все закончится массовым уничтожением))))
А так да, от электричества тоже проблем много, поэтому чтобы не было проблем, нужно жить в землянке и питаться корешками, так как орудия труда и выращивание еды - тоже одно время было "новыми технологиями" )
Ьезотносительно содержания коммента - лови минус. Ты мне просто не нравишься потому что занимаешься риммингом задницы у власти, быдлан.
Ну и нахрена тебе тогда, к примеру, почки или член? Ведь через какое-то время они станут источником проблем
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