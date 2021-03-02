Соцсети
Рая Хачатрян

Мошенники начали использовать персональные данные, собираемые Telegram-ботами, для шантажа пользователей Статьи редакции

Они вымогают деньги, угрожая взломом.

  • Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов безопасности. Мошенники вымогают деньги у жертв, угрожая раскрыть данные друзьям, родственникам и коллегам.
  • В пример начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд приводит бот MailSearchBot компании LeakCheck, который мошенники используют как источник информации.

  • Изначально бот создавался для проверки паролей: он по номеру телефона выясняет, оказались ли логины и пароли в открытом доступе. В бесплатной версии бота часть пароля скрыта, но мошенники всё равно используют их для шантажа.

  • В LeakCheck знают о случаях мошенничества через бот. В компании говорят, что часто мошенники пишут жертвам, что на их компьютер попал вирус, все действия в сети записаны, а для подтверждения прикладывают последний использованный пароль. Но LeakCheck не может найти мошенников, потому что бот не хранит историю запросов.
  • Как объясняет основатель компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров, мошенники могут представляться службой безопасности сервиса, предложить пользователю сменить пароль, который уже есть в общем доступе. Пользователь переживает за сохранность своих фотографий и переписки, верит мошенникам и даёт им полный доступ к аккаунту.
  • Боты в Telegram — это инструмент «разведки по открытым источникам», их используют не только мошенники, но и обычные пользователи, рассказал Дрозд. В числе старейших и самых крупных сервисов, которые собирают данные о пользователях, — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot.
  • По прогнозам Игоря Бедерова, что в 2021 году количество поводов для шантажа вырастет — тогда вымогать деньги будут у компаний. Причиной этого — закон о регулировании общедоступных персональных данных, принятый в конце 2020 года.
  • По закону бизнесу запрещено собирать информацию о людях из социальных сетей без их прямого согласия, даже если профиль человека открытый. Эксперт ожидает, что мошенники начнут отправлять фейковые письма со штрафами за нарушение новых требований законодательства представителям бизнеса.

#новость #мошенничество

1211 просмотров
6 6 комментариев
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6 комментариев
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И это ещё не роботы, с оружием. Дальше будет интереснее...🤓

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Борис Смирнов

–5

Ну и нахрена тогда нужны все эти новые технологии, если через пару лет они же и становятся источником проблем?

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Ренат Зайдуллин

Борис
3

Поэтому представители церкви не выпускали навык чтения "в народ" и убивали тех, кто занимался наукой, так как походу знали что все закончится массовым уничтожением))))
А так да, от электричества тоже проблем много, поэтому чтобы не было проблем, нужно жить в землянке и питаться корешками, так как орудия труда и выращивание еды - тоже одно время было "новыми технологиями" )

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Папа Римский

Ренат
0

Ьезотносительно содержания коммента - лови минус. Ты мне просто не нравишься потому что занимаешься риммингом задницы у власти, быдлан.

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Alexander Mitryashkin

Борис
0

Ну и нахрена тебе тогда, к примеру, почки или член? Ведь через какое-то время они станут источником проблем

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Alexander Vashurin

0

Ждём, когда ВКонтакте обновит соглашение с пользователем

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