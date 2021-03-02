Clubhouse начала блокировать пользователей Android-приложения от петербургского разработчика Статьи редакции
Оно продержалось чуть больше недели.
Григорий Клюшников выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse в феврале и предупредил об отсутствии гарантий, что соцсеть не забанит пользователей нестандартного приложения.
В комментариях пользователи поделились, что в соцсети действительно начали блокировать тех, кто пользуется неофициальной версией приложения.
Приложение присылает уведомление, что аккаунт заблокировали «за нарушение политики в отношении спама». Сам Клюшников рассказал vc.ru, что не знает причину блокировок, но предполагает, что они затронули только пользователей, которые регистрировались на Android, а не iOS.
По его словам, исправить эту ситуацию не получится, поэтому развивать приложение или выпускать новую версию разработчик не планирует.
24 февраля Clubhouse наняла разработчицу для создания Android-приложения соцсети. Один из создателей Clubhouse Пол Дэвисон во время разговора с Биллом Гейтсом рассказал, что версия приложения для Android — это главное, над чем они сейчас работают.
Все правильно. Нищеброды в клубе элитариев не нужны!
Иди и уже купи себе айфон!
В недавней новости о скидках на телефоны в РФ увидел цену на топовый телефон Самсунг и ахуел)) Яблодрочеры теперь сосут по всем параметрам, в том числе и по охреневшести цены на аппараты))
Они вам спокойно сообщат, мол завидуй молча, типа ты нищеброд и мол я себе позволить могу, идите покупайте свои сяоми.
Просто не понимаю таких, покупать телефон за 100 с хером тис каждый год.
Стоят в очереди за новой моделью как секта или наркоманы.
Потом оказывается берут в кредит, мозгов = 0.
Да пох, кто и что покупает - это касается только того, кто покупает, просто всегда веселит эта история противостояния ведродрочеров и ябложрочеров))
Обладание техникой apple в целом выгодно ввиду ее высокой ликвидности и сохранения стоимости. Я в декабре продал свой 11 pro за 65000 и взял 12 pro за 100 000. И так делаю постоянно. Год владения выходит в районе 30-35 к. Андроид черед год обычно уже либо вообще не продать, либо с большей потерей стоимости.
Смотри смотри, danger! Заклюют минусиками, как на одном из моих последних комментов на подобную тему 😂😂
Мажоры с айфонами, которые кидают понты и переходят на личности тоже не нужны, идите в тикток! В клабхаусе умные сидят, а не богатые дебилы
Если для покупки самого мейнстримного телефона нужно быть богатым и мажором, то похоже проблема нищеты в мире решена успешно
Гриша ещё может спасти ситуацию, если открыто заявит что он гей.
Пользователей на Android нужно банить не за спам, а за расизм и сексизм - они предпочли неофициальное приложение белого разработчика несуществующему официальному приложению от афроамериканской девелоперки.
Вот, вот! Белые думают, что они такие крутые, мол за сутки могут сделать приложение! Нужно уровнять сроки и допустить работу от белых только после того, как будет готово приложение от афроамериканцев
Заголовок у новости должен быть "Билл Гейтса заблокировали в Clubhouse"
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Сначала бы выкатили версию для андроид, а потом банили. А то глупо получается
Я считаю, что Clubhouse был пригласить именно Гришу для разработки своей Android версии.
Грядёт война
Молодец Гришка!!!! Наконец то они поняли какое их приложение гавнище ...уберегают пользователей Андроида от разочарования !!!
За капу
За какой спам? там же нельзя переписываться? 🙂
Интересно, ещё не появились боты, которые встают в очередь что-то сказать во всех комнатах подряд, а, дождавшись очереди, дают совет, как решить проблемы с доступом к джойказино?
Свидетели Иеговы и представители Орифлейм ждут инвайтов! Иногда это одни и те же люди
Самсунг — Бывал я в этом Clubhouse. Одни самовлюблённые пидары.
Айфон — Не пидары, а геи.
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