Соцсети
Евгения Евсеева

Clubhouse начала блокировать пользователей Android-приложения от петербургского разработчика Статьи редакции

Оно продержалось чуть больше недели.

39 39 комментариев
3097 просмотров

Григорий Клюшников выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse в феврале и предупредил об отсутствии гарантий, что соцсеть не забанит пользователей нестандартного приложения.

Гришка @grishka11
Кажется, клабхаус начал банить аккаунты, созданные через моё приложение для андроида 🙈

Но не то что бы я сильно удивлён.

В комментариях пользователи поделились, что в соцсети действительно начали блокировать тех, кто пользуется неофициальной версией приложения.

Приложение присылает уведомление, что аккаунт заблокировали «за нарушение политики в отношении спама». Сам Клюшников рассказал vc.ru, что не знает причину блокировок, но предполагает, что они затронули только пользователей, которые регистрировались на Android, а не iOS.

По его словам, исправить эту ситуацию не получится, поэтому развивать приложение или выпускать новую версию разработчик не планирует.

24 февраля Clubhouse наняла разработчицу для создания Android-приложения соцсети. Один из создателей Clubhouse Пол Дэвисон во время разговора с Биллом Гейтсом рассказал, что версия приложения для Android — это главное, над чем они сейчас работают.

#новость #clubhouse

39 39 комментариев
8
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39 комментариев
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Алексей Любимов

26

Все правильно. Нищеброды в клубе элитариев не нужны!
Иди и уже купи себе айфон!

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Dmitry Yashin

Алексей
6

В недавней новости о скидках на телефоны в РФ увидел цену на топовый телефон Самсунг и ахуел)) Яблодрочеры теперь сосут по всем параметрам, в том числе и по охреневшести цены на аппараты))

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Юрий Герук

Dmitry
5

Они вам спокойно сообщат, мол завидуй молча, типа ты нищеброд и мол я себе позволить могу, идите покупайте свои сяоми.

Просто не понимаю таких, покупать телефон за 100 с хером тис каждый год.

Стоят в очереди за новой моделью как секта или наркоманы.

Потом оказывается берут в кредит, мозгов = 0.

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Dmitry Yashin

Юрий
6

Да пох, кто и что покупает - это касается только того, кто покупает, просто всегда веселит эта история противостояния ведродрочеров и ябложрочеров))

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Ilya Slutskin

Юрий
3

Обладание техникой apple в целом выгодно ввиду ее высокой ликвидности и сохранения стоимости. Я в декабре продал свой 11 pro за 65000 и взял 12 pro за 100 000. И так делаю постоянно. Год владения выходит в районе 30-35 к. Андроид черед год обычно уже либо вообще не продать, либо с большей потерей стоимости.

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Maria Marshakova

Dmitry
0

Ну как бы самс самый топовый всегда и стоил дороже яблока))

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Данила Данилов

Алексей
0

За 5000р.

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Mik Foxi

Алексей
0

Кто больше всех всего заплатил за телефон тот больше всех не лох? )))

Ответить

Роман Анищенко

Алексей
0

💪💪💪

Ответить

Артур Мкртчян

Алексей
0

Смотри смотри, danger! Заклюют минусиками, как на одном из моих последних комментов на подобную тему 😂😂

Ответить

Robert Heorh

Алексей
0

Мажоры с айфонами, которые кидают понты и переходят на личности тоже не нужны, идите в тикток! В клабхаусе умные сидят, а не богатые дебилы

Ответить

Oleg Sayberbulin

Robert
0

Если для покупки самого мейнстримного телефона нужно быть богатым и мажором, то похоже проблема нищеты в мире решена успешно

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Елизавета Дроздова

Алексей
0

Уже 2021 год, какие нахрен элитарии с айфонами?!1)))

Ответить

Для Сохранения

17

Гриша ещё может спасти ситуацию, если открыто заявит что он гей.

Ответить

Владислав Недзвецкий

Для
–1

Действовать на опережение, пока не назвали пидором.

Ответить

Сергей Мазур

8

Android lives matter!)

Ответить

Поджог Сараев

5

Пользователей на Android нужно банить не за спам, а за расизм и сексизм - они предпочли неофициальное приложение белого разработчика несуществующему официальному приложению от афроамериканской девелоперки.

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Павел Логинов

Поджог
1

Вот, вот! Белые думают, что они такие крутые, мол за сутки могут сделать приложение! Нужно уровнять сроки и допустить работу от белых только после того, как будет готово приложение от афроамериканцев

Ответить

Denis Kolodin

3

Заголовок у новости должен быть "Билл Гейтса заблокировали в Clubhouse"

Ответить

Елизавета Дроздова

Denis
0

Было бы мощно, актив выше. 

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Alexander Vashurin

2

Я знал, что они не потерпят самодел. Сейчас ещё сильнее отток будет

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Виктор Булов

2

Сначала бы выкатили версию для андроид, а потом банили. А то глупо получается

Ответить

Чит Чат

2

Я считаю, что Clubhouse был пригласить именно Гришу для разработки своей Android версии.

Ответить

Холден Колфилд

1

Грядёт война

Ответить

Игорь Крафт

Холден
–1

Молодец Гришка!!!! Наконец то они поняли какое их приложение гавнище ...уберегают пользователей Андроида от разочарования !!!

Ответить

Sergei Timofeyev

Холден
0

За капу

Ответить

Елизавета Дроздова

Sergei
0

За папу

Ответить

Sergey Kit

–1

За какой спам? там же нельзя переписываться? 🙂

Ответить

Andrey Vladimirsky

Sergey
5

Интересно, ещё не появились боты, которые встают в очередь что-то сказать во всех комнатах подряд, а, дождавшись очереди, дают совет, как решить проблемы с доступом к джойказино?

Ответить

Alex

Sergey
4

там можно переругиваться... 

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Stepan Popov

Sergey
2

Свидетели Иеговы и представители Орифлейм ждут инвайтов! Иногда это одни и те же люди

Ответить

Story App

Stepan
0

Вы думаете у них нет айфонов?

Ответить

Stepan Popov

Story
0

Я уверен, что есть, потому они и ждут)

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Идеологический Илья

0

Спасение грядёт 

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INTEXINC

0

Надо было на react native делать приложение 🤪

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Zypar Akhmat

0

Не долго музыка играла...

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Юрий Другач

0

Вмешательство в экономику РФ, уже и поспамить нельзя

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Vitaly Tolstykh

0
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S8dAS

0

Самсунг — Бывал я в этом Clubhouse. Одни самовлюблённые пидары.
Айфон — Не пидары, а геи. 

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