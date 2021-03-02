Оно продержалось чуть больше недели.

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Григорий Клюшников выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse в феврале и предупредил об отсутствии гарантий, что соцсеть не забанит пользователей нестандартного приложения.

Гришка @grishka11 Кажется, клабхаус начал банить аккаунты, созданные через моё приложение для андроида 🙈



Но не то что бы я сильно удивлён.

В комментариях пользователи поделились, что в соцсети действительно начали блокировать тех, кто пользуется неофициальной версией приложения.

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Приложение присылает уведомление, что аккаунт заблокировали «за нарушение политики в отношении спама». Сам Клюшников рассказал vc.ru, что не знает причину блокировок, но предполагает, что они затронули только пользователей, которые регистрировались на Android, а не iOS.

По его словам, исправить эту ситуацию не получится, поэтому развивать приложение или выпускать новую версию разработчик не планирует.