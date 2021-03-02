Соцсети
Евгения Евсеева

YouTube начал тестировать конкурирующий с TikTok сервис Shorts Статьи редакции

Сервис заработал в Индии в сентябре 2020 года, по данным компании, на него приходится более 3,5 млрд просмотров в день.

11 11 комментариев
943 просмотров

Раздел Shorts появился у пользователей в США в мобильном приложении YouTube на главном экране и отмечен ярлыком «бета», заметил XDA Developers. Сервис работает так же, как и TikTok, и позволяет просматривать видео в вертикальном формате. Им можно поставить оценку «нравится» или «не нравится», как и любому видео на YouTube, прокомментировать или поделиться, пишет ArsTechnica.

Также раздел «Короткие видео» работает и в русскоязычной версии приложения.

Максимальная длительность видео — одна минута, чтобы переключаться между роликами, достаточно смахнуть его вверх, как в TikTok. Короткие видео также отображаются в обычных каналах и могут быть неотличимы от обычных видеороликов.

Впервые YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео YouTube Shorts в Индии в сентябре 2020 года. Летом того же года власти Индии заблокировали TikTok, который мог бы стать основным конкурентом YouTube Shorts.

Пользователи Shorts могли загрузить короткое видео и редактировать его, а максимальная длительность составляла 15 секунд. По данным YouTube, в январе 2021 года на Shorts в Индии приходилось более 3,5 млрд просмотров в день.

YouTube планирует запустить функцию и в других странах, но детали пока не раскрывает.

#новость #youtube

11 11 комментариев
7
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Андрей Суслов

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Давненько уже, нет?

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Tik Top

2

Вроде как уже везде он есть этот ютуб шорты

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Basil

2

Google +  попытка номер два?

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Павел Гражданский

1

Уже видел в приложении парочку подобных видео, мне такой формат неинтересен.

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Alexey QuQu

Павел
2

Спасибо, что держите в курсе

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Alexey Likhunchay

1

Как я понимаю это превьюшки каналов

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Максим Попов

Alexey
1

Смотря что ты смотришь тебе подбирается своя лента

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Andrey Koval

0

Ребят есть кто ищет работу Laravel developer рейт от 10$\15$ удаленка на фулл тайм?

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Виктор Булов

0

Ну тут хоть сервера будут американские, придраться не к чему Трампу

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Алексей Фомин

0

Может какую-то часть рынка они себе и откусят, но маловероятно, чтобы это было что-то значимое. Скорее всего, очередной мертворожденный проект

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Dmitry Podolsky

0

Такая же, простите параша, как и тик ток: малолетние (часто клёвые, что говорить) жопы, сиськи и прочие губы.

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