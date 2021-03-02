Сервис заработал в Индии в сентябре 2020 года, по данным компании, на него приходится более 3,5 млрд просмотров в день.

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Раздел Shorts появился у пользователей в США в мобильном приложении YouTube на главном экране и отмечен ярлыком «бета», заметил XDA Developers. Сервис работает так же, как и TikTok, и позволяет просматривать видео в вертикальном формате. Им можно поставить оценку «нравится» или «не нравится», как и любому видео на YouTube, прокомментировать или поделиться, пишет ArsTechnica.

Также раздел «Короткие видео» работает и в русскоязычной версии приложения.

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Максимальная длительность видео — одна минута, чтобы переключаться между роликами, достаточно смахнуть его вверх, как в TikTok. Короткие видео также отображаются в обычных каналах и могут быть неотличимы от обычных видеороликов.

Впервые YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео YouTube Shorts в Индии в сентябре 2020 года. Летом того же года власти Индии заблокировали TikTok, который мог бы стать основным конкурентом YouTube Shorts.

Пользователи Shorts могли загрузить короткое видео и редактировать его, а максимальная длительность составляла 15 секунд. По данным YouTube, в январе 2021 года на Shorts в Индии приходилось более 3,5 млрд просмотров в день.