Соцсеть продолжает развивать голосовые функции.

{"id":215879,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/215879-twitter-dobavil-polzovateley-android-k-testirovaniyu-audioplatformy-spaces-analoga-clubhouse","title":"Twitter \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 Android \u043a \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b Spaces \u2014 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430 Clubhouse","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/social\/215879-twitter-dobavil-polzovateley-android-k-testirovaniyu-audioplatformy-spaces-analoga-clubhouse","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/social\/215879-twitter-dobavil-polzovateley-android-k-testirovaniyu-audioplatformy-spaces-analoga-clubhouse&title=Twitter \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 Android \u043a \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b Spaces \u2014 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430 Clubhouse","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/social\/215879-twitter-dobavil-polzovateley-android-k-testirovaniyu-audioplatformy-spaces-analoga-clubhouse&text=Twitter \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 Android \u043a \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b Spaces \u2014 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430 Clubhouse","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/social\/215879-twitter-dobavil-polzovateley-android-k-testirovaniyu-audioplatformy-spaces-analoga-clubhouse&text=Twitter \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 Android \u043a \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b Spaces \u2014 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430 Clubhouse","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/social\/215879-twitter-dobavil-polzovateley-android-k-testirovaniyu-audioplatformy-spaces-analoga-clubhouse","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Twitter \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 Android \u043a \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b Spaces \u2014 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430 Clubhouse&body=https:\/\/vc.ru\/social\/215879-twitter-dobavil-polzovateley-android-k-testirovaniyu-audioplatformy-spaces-analoga-clubhouse","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 635 просмотров

Пользователи Android, попавшие в группу бета-теста, могут присоединиться к любому доступному им чату и поговорить там. В ближайшее время они также смогут создавать комнаты. Об этом сообщили представители сервиса.

{"url":"https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc","place":"between_entry_blocks","site":"vc","settings":{"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}},"isModerator":false}

Пресс-служба Twitter рассказала The Verge, что пользователи iOS и Android смогут запускать комнаты «скоро». Там тоже не назвали примерных дат запуска всех функций.

Изображение @testingcatalog

Представители Spaces в анонсе не рассказали, как владельцы устройств на Android могут попасть в группу бета-теста, но пользователи твиттера поделились инструкцией.

jawss @jawss

1. join this group:

2. sign up for test program:

3. Uninstall twitter & install from the browser listing



NOTE: You can only listen even if invited to speak How I got android beta working #spaces 1. join this group: https://groups.google.com/forum/#!forum/twitter-for-android-experiment 2. sign up for test program: https://play.google.com/apps/testing/com.twitter.android/join 3. Uninstall twitter & install from the browser listing https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=en-GB&ah=uqnN80DcdDiDHNmc0nh-53er7w4 NOTE: You can only listen even if invited to speak #alpha