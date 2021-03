How I got android beta working #spaces 1. join this group: https://groups.google.com/forum/#!forum/twitter-for-android-experiment 2. sign up for test program: https://play.google.com/apps/testing/com.twitter.android/join 3. Uninstall twitter & install from the browser listing https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=en-GB&ah=uqnN80DcdDiDHNmc0nh-53er7w4 NOTE: You can only listen even if invited to speak #alpha