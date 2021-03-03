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Twitter добавил пользователей Android к тестированию аудиоплатформы Spaces — аналога Clubhouse Статьи редакции

Соцсеть продолжает развивать голосовые функции.

4 4 комментария
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Пользователи Android, попавшие в группу бета-теста, могут присоединиться к любому доступному им чату и поговорить там. В ближайшее время они также смогут создавать комнаты. Об этом сообщили представители сервиса.

Пресс-служба Twitter рассказала The Verge, что пользователи iOS и Android смогут запускать комнаты «скоро». Там тоже не назвали примерных дат запуска всех функций.

Изображение @testingcatalog

Представители Spaces в анонсе не рассказали, как владельцы устройств на Android могут попасть в группу бета-теста, но пользователи твиттера поделились инструкцией.

jawss @jawss
How I got android beta working #spaces
1. join this group: https://groups.google.com/forum/#!forum/twitter-for-android-experiment
2. sign up for test program: https://play.google.com/apps/testing/com.twitter.android/join
3. Uninstall twitter & install from the browser listing https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=en-GB&ah=uqnN80DcdDiDHNmc0nh-53er7w4

NOTE: You can only listen even if invited to speak #alpha

Twitter начал тестировать Spaces в декабре 2020 года. Уже тогда аудиоплатформу называли аналогом Clubhouse, которая пока доступна только для пользователей iOS. В феврале петербургский разработчик выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse, но соцсеть уже начала блокировать её пользователей.

#новость #twitter

4 4 комментария
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Михаил Манифест Данилюк

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По-моему больше ажиотажа вокруг этого клабхауса, чем какая-то польза от него.

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Nikolay

Михаил
2

Очевидно, что клубхаус это очередной пузырь для привлечения инвестиций.

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Евгений Бв

2

Мда, тратят столько времени, сил и средств, на приложение, которое нах никому не вперлось. Неужели идеи нормальные закончились?

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/\ec

1

КлабХаус держись я в тебя верю.💯

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