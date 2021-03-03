Twitter добавил пользователей Android к тестированию аудиоплатформы Spaces — аналога Clubhouse Статьи редакции
Соцсеть продолжает развивать голосовые функции.
Пользователи Android, попавшие в группу бета-теста, могут присоединиться к любому доступному им чату и поговорить там. В ближайшее время они также смогут создавать комнаты. Об этом сообщили представители сервиса.
Пресс-служба Twitter рассказала The Verge, что пользователи iOS и Android смогут запускать комнаты «скоро». Там тоже не назвали примерных дат запуска всех функций.
Представители Spaces в анонсе не рассказали, как владельцы устройств на Android могут попасть в группу бета-теста, но пользователи твиттера поделились инструкцией.
Twitter начал тестировать Spaces в декабре 2020 года. Уже тогда аудиоплатформу называли аналогом Clubhouse, которая пока доступна только для пользователей iOS. В феврале петербургский разработчик выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse, но соцсеть уже начала блокировать её пользователей.
По-моему больше ажиотажа вокруг этого клабхауса, чем какая-то польза от него.
Мда, тратят столько времени, сил и средств, на приложение, которое нах никому не вперлось. Неужели идеи нормальные закончились?
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