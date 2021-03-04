Соцсети
Рая Хачатрян

WhatsApp запустил голосовые и видеозвонки в десктопной версии приложения Статьи редакции

Мессенджер тестировал функцию с декабря, теперь она появится у всех пользователей.

19 19 комментариев
1142 просмотров

WhatsApp сообщила в своём блоге, что в приложениях для Mac и Windows можно будет совершать звонки. Компания обещает, что звонки защищены сквозным шифрованием — WhatsApp и Facebook не могут их подслушать.

Для начала десктопная версия будет поддерживать только индивидуальные вызовы. WhatsApp обещает, что в будущем запустит групповые голосовые и видеозвонки, но не называет сроки.

Чтобы использовать новую функцию необходимо установить приложение WhatsApp на Mac или Windows — в веб-версии они недоступны. Для авторизации в мессенджере нужно отсканировать QR-код с помощью мобильной версии приложения.

В феврале WhatsApp объявил, что с 15 мая ограничит аккаунты, которые не примут его новые правила — они смогут принимать звонки и получать уведомления, но не смогут читать и писать сообщения. Через время мессенджер удалит их аккаунты.

Суть новой политики WhatsApp в том, что мессенджер планирует обмениваться собираемыми данными с Facebook. В WhatsApp объясняли, что правила дадут новые возможности для общения с компаниями, но пользователи критикуют изменения и переходят на другие сервисы.

#новость #whatsapp

19 19 комментариев
4
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19 комментариев
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Ahsen Fayrushin

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После появления телеграма эта помойка уже никому не нужна.

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Олег Коржанов

Ahsen
0

к сожалению нужна. приходится держать по работе 2 мессенджера... и ещё вайбер для родителей( 
перетягиваю на телегу, но это прям агитацию нужно проводить

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Александр Хруслов

2

Ага-ага

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Олег Коржанов

Александр
2

Благодаря этой фигне я перевожу всех на телегу

Ответить

Dear Moscow,

Александр
0

 Компания обещает, что звонки защищены сквозным шифрованием

В этом плане они пока изменений не анонсировали.

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Денис Кравцов

2

Ни разу не поздно

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Даниил Поляков

0

Спасибо, обязательно будем использовать (нет)
В B2B это до сих пор Скайп, а в жизни это телега или аймеседж

Ответить

Ker Jen

Даниил
5

А казалось, что Zoom сейчас на коне в бизнесе🤔

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Даниил Поляков

Ker
0

Не, по сей день многие используют скайп

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Stanislav Milykh

Даниил
0

Есть же Slack еще корпоративный. WhatsApp наверное для отдельных контактов норм личных, но точно не по работе 

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ЯжПрограммист

1

Только вот при всё бабле им тупол лень сделать официальный клиент под линухс, чмошники.

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Евгений Казанников

1

Вотсап

Прикольно, что есть технологии для определенных слоев населения.

Например, снапчат - для американской школоты. Аре точка на - для немецкой дизайнерской тусы. А вотсап - для старых пердунов и родителей.

Пиздец, реально у нас вотсап используют строители, менты, жители Иркутска и все участники родительских собраний.

Там нет ни стикеров, нихуя. Это такое же дно как одноклассники, только еще более тупое. И в нем сидят все 50+.

Боже, сделай, пожалуйста, так, чтобы мне не пришлось пользоваться вотсапом.

Артемий Лебедев

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Mike Tat

–1

Начал пользоваться десктопной версией Viber.
Никак не нарадуюсь, лично мне в разы удобней и комфортней чем skype(skype для бизнеса еще хуже чем обычный skype), telegram, zoom, webex, и прочее.

Ответить

Максим Горький

Mike
2

спасибо, очень нативно.

Ответить

Dear Moscow,

0

Рая, нужен ваш номер, чтобы протестировать видеозвонки.

Ответить

Mary laTierra

0

Почините для начала обычные аудио-видеозвонки. Проходит хорошо только межгород, внутри города связь никакая и не только у меня.

Ответить

Alex D

0

у меня не появилось пока чето

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Андрей Титов

0

Через Карты Google или Яндекс когда можно будет звонить, никто не знает?

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Дмитрий Лукиенко

0

Как можно в 2021 году пользоваться вацапом? Как вообще можно пользоваться вацапом? 

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