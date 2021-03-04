Мессенджер тестировал функцию с декабря, теперь она появится у всех пользователей.

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WhatsApp сообщила в своём блоге, что в приложениях для Mac и Windows можно будет совершать звонки. Компания обещает, что звонки защищены сквозным шифрованием — WhatsApp и Facebook не могут их подслушать.

Для начала десктопная версия будет поддерживать только индивидуальные вызовы. WhatsApp обещает, что в будущем запустит групповые голосовые и видеозвонки, но не называет сроки.

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Чтобы использовать новую функцию необходимо установить приложение WhatsApp на Mac или Windows — в веб-версии они недоступны. Для авторизации в мессенджере нужно отсканировать QR-код с помощью мобильной версии приложения.

В феврале WhatsApp объявил, что с 15 мая ограничит аккаунты, которые не примут его новые правила — они смогут принимать звонки и получать уведомления, но не смогут читать и писать сообщения. Через время мессенджер удалит их аккаунты.