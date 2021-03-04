WhatsApp запустил голосовые и видеозвонки в десктопной версии приложения Статьи редакции
Мессенджер тестировал функцию с декабря, теперь она появится у всех пользователей.
WhatsApp сообщила в своём блоге, что в приложениях для Mac и Windows можно будет совершать звонки. Компания обещает, что звонки защищены сквозным шифрованием — WhatsApp и Facebook не могут их подслушать.
Для начала десктопная версия будет поддерживать только индивидуальные вызовы. WhatsApp обещает, что в будущем запустит групповые голосовые и видеозвонки, но не называет сроки.
Чтобы использовать новую функцию необходимо установить приложение WhatsApp на Mac или Windows — в веб-версии они недоступны. Для авторизации в мессенджере нужно отсканировать QR-код с помощью мобильной версии приложения.
В феврале WhatsApp объявил, что с 15 мая ограничит аккаунты, которые не примут его новые правила — они смогут принимать звонки и получать уведомления, но не смогут читать и писать сообщения. Через время мессенджер удалит их аккаунты.
Суть новой политики WhatsApp в том, что мессенджер планирует обмениваться собираемыми данными с Facebook. В WhatsApp объясняли, что правила дадут новые возможности для общения с компаниями, но пользователи критикуют изменения и переходят на другие сервисы.
После появления телеграма эта помойка уже никому не нужна.
к сожалению нужна. приходится держать по работе 2 мессенджера... и ещё вайбер для родителей(
перетягиваю на телегу, но это прям агитацию нужно проводить
Ага-ага
Компания обещает, что звонки защищены сквозным шифрованием
В этом плане они пока изменений не анонсировали.
Спасибо, обязательно будем использовать (нет)
В B2B это до сих пор Скайп, а в жизни это телега или аймеседж
Есть же Slack еще корпоративный. WhatsApp наверное для отдельных контактов норм личных, но точно не по работе
Только вот при всё бабле им тупол лень сделать официальный клиент под линухс, чмошники.
Вотсап
Прикольно, что есть технологии для определенных слоев населения.
Например, снапчат - для американской школоты. Аре точка на - для немецкой дизайнерской тусы. А вотсап - для старых пердунов и родителей.
Пиздец, реально у нас вотсап используют строители, менты, жители Иркутска и все участники родительских собраний.
Там нет ни стикеров, нихуя. Это такое же дно как одноклассники, только еще более тупое. И в нем сидят все 50+.
Боже, сделай, пожалуйста, так, чтобы мне не пришлось пользоваться вотсапом.
Артемий Лебедев
Начал пользоваться десктопной версией Viber.
Никак не нарадуюсь, лично мне в разы удобней и комфортней чем skype(skype для бизнеса еще хуже чем обычный skype), telegram, zoom, webex, и прочее.
Почините для начала обычные аудио-видеозвонки. Проходит хорошо только межгород, внутри города связь никакая и не только у меня.
Как можно в 2021 году пользоваться вацапом? Как вообще можно пользоваться вацапом?
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