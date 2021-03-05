Суд оштрафовал «Одноклассники» на 4 млн рублей за отказ удалять призывы идти на митинги Статьи редакции
Соцсеть будет обжаловать решение.
Мировой судья судебного участка №345 в Москве оштрафовал «Одноклассники» по двум протоколам о неудалении запрещенного контента, пишут «МБХ медиа» с ссылкой на секретаря мирового суда.
Он отметил, что по каждому делу вынесли штраф по 2 млн рублей, но не раскрыл подробности, пишет издание.
Источник, знакомый с материалами суда, сообщил изданию, что соцсеть получила штрафы за «неисполнение требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах 23 января».
В пресс-службе «Одноклассников» рассказали vc.ru, что уже знают о решении суда и планируют его обжаловать.
- 21 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы несовершеннолетних на массовые акции. Ограничить доступ к материалам также потребовала и Генпрокуратура.
- 27 января Роскомнадзор сообщил, что штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей грозят Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассникам» и YouTube.
- Массовые акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Большинство из них закончились массовыми задержаниями.
Даже аудитория одноклассников уже ходит на митинги?😑
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Зауважал Одноклассники 🙃
Я вообще за штрафы. Тюрьмы и лагеря закрыть. УК перенести в АК. За все правонарушения штрафовать. Таким образом и госказна пополнится, и народ научится работать и зарабатывать, и АУЕ исчезнет как явление. Профит!
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Это если предположить, что у тебя бесконечные деньги. А если нет, то один взятый штраф, это уже кем то не купленный товар, т.е. не полученная прибыль у производства, т.е. кто-то не получит зарплату. По итогу все закроется и единственный заказчик будет - казна. У нас что то было такое несколько десятков лет назад.
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