Соцсети
Евгения Евсеева

Суд оштрафовал «Одноклассники» на 4 млн рублей за отказ удалять призывы идти на митинги Статьи редакции

Соцсеть будет обжаловать решение.

Мировой судья судебного участка №345 в Москве оштрафовал «Одноклассники» по двум протоколам о неудалении запрещенного контента, пишут «МБХ медиа» с ссылкой на секретаря мирового суда.

Он отметил, что по каждому делу вынесли штраф по 2 млн рублей, но не раскрыл подробности, пишет издание.

Источник, знакомый с материалами суда, сообщил изданию, что соцсеть получила штрафы за «неисполнение требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах 23 января».

В пресс-службе «Одноклассников» рассказали vc.ru, что уже знают о решении суда и планируют его обжаловать.

  • 21 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы несовершеннолетних на массовые акции. Ограничить доступ к материалам также потребовала и Генпрокуратура.
  • 27 января Роскомнадзор сообщил, что штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей грозят Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассникам» и YouTube.
  • Массовые акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Большинство из них закончились массовыми задержаниями.

#новость #одноклассники

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Roman Moskovskiy

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Даже аудитория одноклассников уже ходит на митинги?😑

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Разумный Артем

Roman
1

Ну, тут говорится про призывы, так что не факт, что они ходят)

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Вася Пражкин

Roman
0

Ходит, охраняет.

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Sergei Zotov

4

жалкая попытка загнать молодежь в ОК

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Игорь Васильев

2

Последний оплот восстания

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Азим Баходуров

1

Зауважал Одноклассники 🙃

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greg chudnoff

Азим
1

С чего бы это? 

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greg chudnoff

0

Я вообще за штрафы. Тюрьмы и лагеря закрыть. УК перенести в АК. За все правонарушения штрафовать. Таким образом и госказна пополнится, и народ научится работать и зарабатывать, и АУЕ исчезнет как явление. Профит!

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Angel Vivaldi

greg
0

а если взять нечего? куски мяса срезать по рыночной цене?

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Krem-brule

greg
0

УК не виноват в существовании этих субкультур

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Kirill Sidorov

greg
0

Это если предположить, что у тебя бесконечные деньги. А если нет, то один взятый штраф, это уже кем то не купленный товар, т.е. не полученная прибыль у производства, т.е. кто-то не получит зарплату. По итогу все закроется и единственный заказчик будет - казна. У нас что то было такое несколько десятков лет назад.

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Сергей Данилов

0

Даже старики уже положили с прибором

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Сергей Багрецов

0

Сами себя штрафуют? :D

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