Соцсеть будет обжаловать решение.

Мировой судья судебного участка №345 в Москве оштрафовал «Одноклассники» по двум протоколам о неудалении запрещенного контента, пишут «МБХ медиа» с ссылкой на секретаря мирового суда.

Он отметил, что по каждому делу вынесли штраф по 2 млн рублей, но не раскрыл подробности, пишет издание.

Источник, знакомый с материалами суда, сообщил изданию, что соцсеть получила штрафы за «неисполнение требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах 23 января».

В пресс-службе «Одноклассников» рассказали vc.ru, что уже знают о решении суда и планируют его обжаловать.

21 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы несовершеннолетних на массовые акции. Ограничить доступ к материалам также потребовала и Генпрокуратура.

27 января Роскомнадзор сообщил, что штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей грозят Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассникам» и YouTube.



Массовые акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Большинство из них закончились массовыми задержаниями.

