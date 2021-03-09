Соцсети
Рая Хачатрян

Роскомнадзор потребовал у Telegram заблокировать боты, которые распространяют личные данные Статьи редакции

Регулятор обратился в правоохранительные органы, чтобы найти их владельцев.

41 41 комментарий
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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство. В Роскомнадзоре сказали изданию, что действия владельцев этих ботов нарушают закон о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.

Чтобы установить личности владельцев или администраторов ботов с конфиденциальными данными, регулятор обратился в правоохранительные органы. В Telegram не ответили на запрос издания.

Первые боты с данными появились в Telegram несколько лет назад, сейчас их в мессенджере несколько десятков, отмечает «Коммерсанъ». По сути они собирают в одном месте всю информацию о человеке из различных утекших и открытых баз данных, а потом продают её. Среди этих ботов — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot.

«Коммерсатъ» отмечает, что, например, «Глаз Бога» обычно принимает оплату через агрегаторов платежей — «ЮMoney», Qiwi, FreeKassa и Robokassa, а банком-эквайером выступает ВТБ. В банке заявили изданию, что не могут оценить правомерность Telegram-бота, но готовы провести проверку.

6 марта «Глаз Бога» был отключен от всех агрегаторов платежей, рассказал источник «Коммерсанта». В этот день в боте отключилось пополнение баланса, поэтому до 9 марта он был бесплатным. «В марте вступили в силу новые законы и поправки, но мы уже работаем с юристами над решением этих вопросов»,— уточняется в сообщении владельцев канала.

Управляющий партнёр Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева считает, что штраф в размере 6 тысяч рублей за нарушение правил обработки персональных данных подобные сервисы не испугает. Блокировка тоже может быть неэффективной — её можно обойти, говорит она.

Владельцев ботов могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности, если они получили данные из закрытых источников и без согласия людей, отмечает партнер юридической компании A.T. Legal Александр Павловский. Если опубликованные данные касаются частной жизни, то речь идёт об уголовной ответственности.

#новость #telegram #роскомнадзор

41 41 комментарий
11
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41 комментарий
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Anastasia Light

37

Сначала это самое государство собирает с людей все данные, включая биометрию, местонахождение, личные звонки, переписки, а потом борется с «плохими дядями», которые сливают данные. Наше государство стремится к нереальному идеалу.

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Денис Мамаев

Anastasia
3

Потому что законы принимают люди, которым надо принимать таблетки.

Ответить

Andrew Alexeyev

8

Выстрел в пустоту

Ответить

Влад Борщ

Andrew
13

Из жопы. С подливой. Ну РКН как обычно.

Ответить

Nikolay Kenig

11

Роском вот вам идея.
Цифровая тюрьма :))
Посадите туда бота :))

Ответить

Roman Kotov

Nikolay
0

Зачем такие вещи подсказывать?

Ответить

Denis Mokhin

Nikolay
0

"Бот службы поддержки Сбербанка" набирает вам сообщение...

Ответить

Alexander Belikov

3

Самое интересное, что тот же самый Глаз Бога собирает только общедоступную информацию, которую пользователи сами выложили в интернет. Он не использует какие-то сливы и пр.

Ответить

Maria Marshakova

Alexander
–3

Общедоступную?

Ответить

YouSSR

Maria
10

А почему нет? Например, я уже знаю про вас что Вы Мария Маршакова. Вижу фото. Делаю запросы по соц сетям, нахожу Ваших тезок. Далее сравниваю фото, нахожу именно вас, копаюсь в профиле. Там могу найти телефон, город проживания. Мало? Бот сделает то же самое, но гораздо быстрее

Ответить

Anton Reut

YouSSR
3

Я тебе открою один секрет - если какая то информация где то опубликована это не значит что ты ее можешь собирать и агрегировать. Ты можешь найти телефон Марии Маршаковой и можешь на него позвонить но собирать такие данные в базы и парсить напрямую запрещено правилами таких сайтов которые эту информацию публикуют. Ох уж эти диванные парсеры которые думают что раз где то что то лежит то это можно брать.

Ответить

Dmitri Atname

YouSSR
0

Noname Noname вышел(а) из чата

Ответить

Alex Kirilenko

Maria
0

Osint йопта

Ответить

Канищев Максим

4

Бороться надо а первую очередь с чинушами которые как раз и сливают базы, а потом уже с ботами.

Ответить

Михаил М

Канищев
2

В твоей голове не укладывается, что это можно делать одновременно?

Ответить

Канищев Максим

Михаил
6

Одновременно у комманды дяди вовы получается только народ обирать. Никто не будет бороться с инсайдерами которые сливают базы из органов.

Ответить

Михаил М

Канищев
0

Ну да, конечно

Ответить

Денис Бурков

1

Да хрен они кого найдут

Ответить

Kot Wild

Денис
1

Просто деньги похоже с последнего попила кончились,будут снова блокировать телеграмм,ничего не выйдет,оставят до следующего года)

Ответить

Перспективный рубин

–1

Все боты собирают данные или имеют потенциальную возможность.

Ответить

Kot Wild

Перспективный
3

Эмм как бот может собрать мои персональные данные???

Ответить

Den Denovich

Kot
1

В телеге может минимум телефон а дальше (если номер на тебя оформлен) уже просто, адрес регистрации, банковская карта и прочее. Был бы заказ а инфу найдут. 

Ответить

Severi Tikson

Den
4

Нельзя через TelegramBotAPI  получить номер телефона подписавшегося. Только попросить предоставить.

Ответить

Den Denovich

Severi
0

Ты сейчас серьезно? И в группы нельзя ещё скажи принудительно добавлять. 

Ответить

Severi Tikson

Den
1

а можешь ссылку на соответствующую функцию API дать?

Ответить

Den Denovich

Severi
0

Не за компом, с телефона не удобно, да игуглиться все это. 

Ответить

Severi

Den
0

https://stackoverflow.com/questions/33035709/can-i-get-a-phone-number-by-user-id-via-telegram-bot-api

Can I get a phone number by user id via Telegram…
I am using Telegram Bot API for sending instant messages to users. I have installed nuget package…
stackoverflow.com
Ответить

Den

Severi
0

Ну считай и дальше так. 

Ответить

Severi

Den
0

ну так пруф приложи или как?

ну а если ты вдруг об этом
https://qna.habr.com/q/537955

то какое отношение это имеет к
TelegramBotAPI

Ответить

Иван Орлов

Severi
2

Бот может получить номер пользователя, чтолько если пользователь сам поделится номером (нажав на соотвествующую кнопку) больше ни как. Прямого доступа к личной информации бот не имеет, максимум псевдоним и ID пользователя (чаще он совпадает с ID диалога) 

Ответить

Всеволод

Den
0

можно разрешить всем или ограничить контактами + исключения в обоих случаях

Ответить

Шадид Беноевский

0

Чтож...

Ответить

Kot Wild

0

РКН так и не понял как это работает??? Распустить!!!!!!

Ответить

Kot Wild

0

Там ещё наркоту в ботах продают,только не говорите РКН а то их удар хватит!!!

Ответить

Константин Глядяев

0

А могут ли боты платить налоги??

Ответить

hakhagmon

0

Глаз бога берет инфу из открытых источников, а бд возможно хранит на территории рф, так что ркн sosatb

Ответить

Антон piter

0

Понятно, что речь идёт о ботах-пробивщиках. Так в чем проблема то у тг забанить ботов, которые нарушают российское законодательство? Если бы речь шла о запросе американского или европейских регуляторов, то они уже через пятнадцать минут, роняя тапки, побежали бы блочить всё, что хоть немного похожее...

Ответить

Канищев Максим

Антон
0

Ркн создаёт видимость работы,  телега создаёт видимость независимости от российских властей. Всем удобно.

Ответить

Антон piter

Канищев
0

Главное, чтобы боты и группы удалялись. А уж видимость оно или нет - какая разница. Педофильские группы и каналы сносят же как-то успешно. В данном случае, я не вижу никаких поводов у Дурова к тому, чтобы вставать в позу с видом:"мы защищаем свободу слова и демократию". Пробивщиков широкая аудитория не любит...

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Арсений Петрович

0

Они не хотят возбудить уголовные дела против сотрудников ведомств? Например, МАДИ. Посмотрел в сети — все парковочные сессии слиты в открытый доступ.

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Николай Савчук

–2

Бомбит видимо насколько легко и изящно Навальный выяснял с кем и когда летал и тд

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