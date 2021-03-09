Роскомнадзор потребовал у Telegram заблокировать боты, которые распространяют личные данные Статьи редакции
Регулятор обратился в правоохранительные органы, чтобы найти их владельцев.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство. В Роскомнадзоре сказали изданию, что действия владельцев этих ботов нарушают закон о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.
Чтобы установить личности владельцев или администраторов ботов с конфиденциальными данными, регулятор обратился в правоохранительные органы. В Telegram не ответили на запрос издания.
Первые боты с данными появились в Telegram несколько лет назад, сейчас их в мессенджере несколько десятков, отмечает «Коммерсанъ». По сути они собирают в одном месте всю информацию о человеке из различных утекших и открытых баз данных, а потом продают её. Среди этих ботов — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot.
«Коммерсатъ» отмечает, что, например, «Глаз Бога» обычно принимает оплату через агрегаторов платежей — «ЮMoney», Qiwi, FreeKassa и Robokassa, а банком-эквайером выступает ВТБ. В банке заявили изданию, что не могут оценить правомерность Telegram-бота, но готовы провести проверку.
6 марта «Глаз Бога» был отключен от всех агрегаторов платежей, рассказал источник «Коммерсанта». В этот день в боте отключилось пополнение баланса, поэтому до 9 марта он был бесплатным. «В марте вступили в силу новые законы и поправки, но мы уже работаем с юристами над решением этих вопросов»,— уточняется в сообщении владельцев канала.
Управляющий партнёр Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева считает, что штраф в размере 6 тысяч рублей за нарушение правил обработки персональных данных подобные сервисы не испугает. Блокировка тоже может быть неэффективной — её можно обойти, говорит она.
Владельцев ботов могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности, если они получили данные из закрытых источников и без согласия людей, отмечает партнер юридической компании A.T. Legal Александр Павловский. Если опубликованные данные касаются частной жизни, то речь идёт об уголовной ответственности.
Сначала это самое государство собирает с людей все данные, включая биометрию, местонахождение, личные звонки, переписки, а потом борется с «плохими дядями», которые сливают данные. Наше государство стремится к нереальному идеалу.
Потому что законы принимают люди, которым надо принимать таблетки.
Выстрел в пустоту
Роском вот вам идея.
Цифровая тюрьма :))
Посадите туда бота :))
Самое интересное, что тот же самый Глаз Бога собирает только общедоступную информацию, которую пользователи сами выложили в интернет. Он не использует какие-то сливы и пр.
Общедоступную?
А почему нет? Например, я уже знаю про вас что Вы Мария Маршакова. Вижу фото. Делаю запросы по соц сетям, нахожу Ваших тезок. Далее сравниваю фото, нахожу именно вас, копаюсь в профиле. Там могу найти телефон, город проживания. Мало? Бот сделает то же самое, но гораздо быстрее
Я тебе открою один секрет - если какая то информация где то опубликована это не значит что ты ее можешь собирать и агрегировать. Ты можешь найти телефон Марии Маршаковой и можешь на него позвонить но собирать такие данные в базы и парсить напрямую запрещено правилами таких сайтов которые эту информацию публикуют. Ох уж эти диванные парсеры которые думают что раз где то что то лежит то это можно брать.
Бороться надо а первую очередь с чинушами которые как раз и сливают базы, а потом уже с ботами.
Одновременно у комманды дяди вовы получается только народ обирать. Никто не будет бороться с инсайдерами которые сливают базы из органов.
Да хрен они кого найдут
Эмм как бот может собрать мои персональные данные???
В телеге может минимум телефон а дальше (если номер на тебя оформлен) уже просто, адрес регистрации, банковская карта и прочее. Был бы заказ а инфу найдут.
Нельзя через TelegramBotAPI получить номер телефона подписавшегося. Только попросить предоставить.
Ты сейчас серьезно? И в группы нельзя ещё скажи принудительно добавлять.
а можешь ссылку на соответствующую функцию API дать?
Не за компом, с телефона не удобно, да игуглиться все это.
ну так пруф приложи или как?
ну а если ты вдруг об этом
https://qna.habr.com/q/537955
то какое отношение это имеет к
TelegramBotAPI
Бот может получить номер пользователя, чтолько если пользователь сам поделится номером (нажав на соотвествующую кнопку) больше ни как. Прямого доступа к личной информации бот не имеет, максимум псевдоним и ID пользователя (чаще он совпадает с ID диалога)
Глаз бога берет инфу из открытых источников, а бд возможно хранит на территории рф, так что ркн sosatb
Понятно, что речь идёт о ботах-пробивщиках. Так в чем проблема то у тг забанить ботов, которые нарушают российское законодательство? Если бы речь шла о запросе американского или европейских регуляторов, то они уже через пятнадцать минут, роняя тапки, побежали бы блочить всё, что хоть немного похожее...
Ркн создаёт видимость работы, телега создаёт видимость независимости от российских властей. Всем удобно.
Главное, чтобы боты и группы удалялись. А уж видимость оно или нет - какая разница. Педофильские группы и каналы сносят же как-то успешно. В данном случае, я не вижу никаких поводов у Дурова к тому, чтобы вставать в позу с видом:"мы защищаем свободу слова и демократию". Пробивщиков широкая аудитория не любит...
Они не хотят возбудить уголовные дела против сотрудников ведомств? Например, МАДИ. Посмотрел в сети — все парковочные сессии слиты в открытый доступ.
Бомбит видимо насколько легко и изящно Навальный выяснял с кем и когда летал и тд
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