Мировой судья судебного участка №7 в Санкт-Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» за нарушение второй части статьи 13.41 административного кодекса — «нарушение порядка ограничения доступа к информации». Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов города.

Роскомнадзор 22 января предупредил соцсеть, что необходимо удалить «призывы к участию граждан в массовых мероприятиях», но в течение суток с момента получения уведомления «ВКонтакте» не сделала это, поэтому получила штраф.