Суд оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за несвоевременное удаление призывов участвовать в протестах Статьи редакции
Компания планирует обжаловать штраф.
Мировой судья судебного участка №7 в Санкт-Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» за нарушение второй части статьи 13.41 административного кодекса — «нарушение порядка ограничения доступа к информации». Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов города.
Роскомнадзор 22 января предупредил соцсеть, что необходимо удалить «призывы к участию граждан в массовых мероприятиях», но в течение суток с момента получения уведомления «ВКонтакте» не сделала это, поэтому получила штраф.
В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что компания планирует обжаловать штраф.
- Массовые акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы несовершеннолетних участвовать в них. Ограничить доступ к материалам также потребовала и Генпрокуратура.
- 27 января Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассникам» и YouTube грозят штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.
- 1 февраля вступил в силу закон, по которому соцсети с суточной аудиторией в России более 500 тысяч пользователей обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент — на это у них есть сутки.
- 5 марта суд оштрафовал «Одноклассники» на 4 млн рублей за отказ удалять призывы идти на митинги. Соцсеть планирует обжаловать решение.
- 9 марта в отношении других соцсетей в мировой суд Москвы поступило ещё 12 административных протоколов: два из них касаются Telegram, один — TikTok и по три протокола — Facebook, Twitter, и Google, сообщил «Интерфакс»
Люди терпилы, когда всё что происходит в России уже закончится?
Вам это не надоело или вам просто насрать?
Ты че в интернетике сидишь,а не на пикет выходишь?
Одиночный пикет у зданий правительства.
Или ты терпила и тебе нравится что происходит?Тебе это не надоело или просто насрать?
А остальные за тобой подтянутся. Или все же в кресле с ноутом посидим, напишем еще раз, что это таки не выходят люди?
Почему штрафофать компании? А не людей, призывающих на протесты? Допустим, мы пропустим историю с митингами/протестами, т.к. своьода слова в несанкционированных митингах - спорная тема. Но почему ответственность за участников соц.сетей должны нести ее владельцы? Разве в условиях пользования не прописано, что ответственность за СВОИ посты несут пользователи ЭТОГО аккаунта?
Это называется делегирование ответственности. Для юрлиц штрафы выше. Вот штрафовали бы владельцев аккаунтов на 40к и потом ещё найти этих владельцев. А тут владельца соцсети штрафанул на полтора ляма и все, в следующий раз будут побыстрее блокировать аккаунты
Например потому, что я могу сидеть в условной Уганде вместе с командой (и под гос.защитой, потому что законы других стран на нас не распространяются) и через 500 аккаунтов опубликовать эти призывы, бегайте потом за нами и штрафуйте.
Предложите работающий механизм/закон по которому можно не привлекая к ответственности соц.сети оперативно решать этот вопрос, и если это будет здравый механизм, а не бред сумасшедшего - то соц.сети быстро протолкнут этот закон, вместо действующего.
А здесь насколько я понял - РКН сам ведет мониторинг, отправляет требование удалить инфу (со ссылками на эту инфу) в соц.сети - а они забили болт и удалять не стали. Поэтому и получают по действующему законодательству.
Нуууу, я думаю что аргументы примерно заключаются в том, что мол все эти призывы происходили на их площадке, а если на их площадке, то значит они и отвечать должны. Наверное как-то так.
Нет. Просто искать конкретных людей хлопотно, гораздо проще нагнуть площадку.
свобода слова? не, не слышал
Расскажи о свободе Фейсбуку или Твиттеру который сразу удаляет любые упоминания протестов на капитолии или Трампа.
Если я назову тебя пердиком, это будет свобода слова. Но оно тебе надо?
Мне кажется это не самый главный вопрос, который волнует его в этой жизни)
Речь о свободе слова и о том, какая свобода слова уместна, а какая нет.
Мало. Я бы пару нулей приписал, а так ВК заработает такую сумму за пару часов и вообще не заметит.
Блин думал тут щас начнётся вой про клятых кгфсб, притеснение свободы слова и прочая хрень. А нет. Вц не перестаёт удивлять) а по теме один чувак правильную аналогию с фб и твитером провел. На западе и менты не сусюкают а сразу бьют а иногда и убивают и соц сети контролируются не слабо. Хорошо это или плохо каждый сам решит.
Бей своих что бы чужие боялись.
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