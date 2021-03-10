На всех мобильных телефонах и на половине ПК.

Регулятор принял такое решение из-за того, что соцсеть не удаляла противоправный контент, «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств», говорится в сообщении.

Всего Роскомнадзор отправил в Twitter более 28 тысяч требований удалить такие публикации, но на 10 марта в соцсети есть ещё 3168 записей с запрещенной информацией, сообщает ведомство.

«В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз», — заявил Роскомнадзор.

Работу Twitter замедлят на всех мобильных телефонах и на половине ПК. Если соцсеть и дальше будет игнорировать требования Роскомнадзора, то регулятор может принять меры «вплоть до блокировки» до тех пор, пока Twitter не удалит весь противоправный контент.