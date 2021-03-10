Соцсети
Рая Хачатрян

Роскомнадзор пообещал замедлить скорость работы Twitter с 10 марта Статьи редакции

На всех мобильных телефонах и на половине ПК.

Регулятор принял такое решение из-за того, что соцсеть не удаляла противоправный контент, «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств», говорится в сообщении.

Всего Роскомнадзор отправил в Twitter более 28 тысяч требований удалить такие публикации, но на 10 марта в соцсети есть ещё 3168 записей с запрещенной информацией, сообщает ведомство.

«В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз», — заявил Роскомнадзор.

Работу Twitter замедлят на всех мобильных телефонах и на половине ПК. Если соцсеть и дальше будет игнорировать требования Роскомнадзора, то регулятор может принять меры «вплоть до блокировки» до тех пор, пока Twitter не удалит весь противоправный контент.

#новость #twitter #роскомнадзор

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67 комментариев
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Дмитрий Оверчук

71

как хорошо, что наши налоги идут на нужные вещи

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Яна Яна

Дмитрий
20

Плохо, что это стало просто циничным мемасиком. Это дискредитирует проблему (особенно в глазах подростков, например, для которых "налоги идут на говно" - это норма). Ха-ха, наши налоги идут на ограничения, лол кек, пляшем дальше(

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Gavroche

Дмитрий
2

Замедлять - это такой технологический прорыв из будущего, из XXII века)) Остальные страны завидовать будут (нет)

Ответить

Ivan Pogoreloff

35

Ну, без интернета самоубийств станет явно меньше. Выйдут несовершеннолетние на улицы и прям воодушевятся окружающей их действительностью. 

Ответить

Алексей Афанасьев

Ivan
3

И убьются на открытом воздухе от безысходности

Ответить

РосСпам

11

Что это за мера воздействия? "Замедление скорости работы"? Это в каком-то законе такое право у РКН закреплено?

Ответить

Paavo Ulmanis

РосСпам
31

Забыли, где живёте? Кому эти законы нужны?!

Ответить

Энергетический Даниль

11

У меня на стене дома написана реклама спайсов всяких уже года полтора.
Думаю, дом стоит снести 

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Павел

Энергетический
10

Замедлить скорость лифта, дверей и лестниц. Снести может не получится.

Ответить

Ivan Pogoreloff

Энергетический
3

Не, если реклама спайсов, то еще норм. Вот если бы слово на букву Н написали, тогда да, однозначно под снос.

Ответить

Алексей Штейн

–37

Быстрей бы забанили бы это логово сжв

Ответить

Sam Beckett

Алексей
10

А вот и любителей черенков от лопаты подвезли

Ответить

Алексей Штейн

Sam
–14

только блинов с лопаты, не путай, говноед

Ответить

Беспилотник

Алексей
4

не, все верно, черенков 

Ответить

Denis

Алексей
1

Быстрее бы тебя забанили

Ответить

Наиль

Denis
2

Будем надеяться, надеюсь все кто видит оскорбительный комментарий - нажмут на него и отправят жалобу) я так и сделал)

Ответить

Pavel Zhirnov

Алексей
0

И оставили только Православный чебурнет! 

Ответить

Егор Какой-то

Алексей
0

Кто ж вас заставляет туда ходить?

Ответить

Mike Kosulin

9

Анус пусть себе замедлят.

Ответить

Michael Stepanov

5

А как они это сделают? И будет ли оно работать?

Ответить

Dmitry Proudnikov

Michael
0

Видимо, «заблокируют», как телегу, язык не поворачивается сказать. Она как раз по началу «блокировки» тормозить начала (читаем замедлилась).

Ответить

Сергей Герасимов

Dmitry
1

Думаю как Линкидин скорее. Телегу заблокировать не получилось и не получится.

У айфонов есть VPN, так что и тут не сработает опять

Ответить

Tonny Gun

5

Правильно! У нас ведь телевизор есть.

Ответить

Путачок

Tonny
0

Он нам нафиг не нужон, этот важ Твиттор

Ответить

Семён Загайнов

3

Читал там только крутых предпринимателей и инвесторов, ну спасибо "надзор".

Ответить

Ivan Pogoreloff

Семён
4

Вот и несовершеннолетние насмотрятся на инвесторов и предпринимателей и идут выпиливаться, потому что понимают, что им это все не светит. Так что все правильно сделали!

Ответить

Семён Загайнов

Ivan
0

хахах

Ответить

Bublikov Anton

Семён
0

Роскомнадзор уже до Шанхая добрался?

Ответить

Семён Загайнов

Bublikov
0

Предвкушаю "радость" от скорости, когда домой в РФ приеду в гости)

Ответить

Bublikov Anton

Семён
0

В смысле, в 2035?
С анальными(в прямом смысле) китайскими ограничениями ещё не скоро решитесь выбраться, а там уж много воды утечёт

Ответить

Семён Загайнов

Bublikov
0

Да уж, что-то Китай сильно закрылся =(

Ответить

Philip Poteryahin

4

Это только начало, скоро для несознательных граждан они начнут замедлять время!

Ответить

Pavel Zhirnov

Philip
0

А вот это неплохая инициатива. Даёшь 48 часов в сутках!

Ответить

Максим Бурашников

Pavel
1

Уххх! По 40 часов в день работать можно будет!)))

Ответить

Pavel Zhirnov

Максим
0

Шикарно:) А еще можно замедлить года, чтобы до пенсии никто не доживал.

Ответить

Поджог Сараев

Pavel
2

чтобы до пенсии никто не доживал

Эта задача сейчас в процессе решения другими методами

Ответить

Pavel Zhirnov

Поджог
0

У нашего правительства большие амбиции, есть к чему стремиться.

Ответить

Mark Rudov

2

Мда, когда ускорить уже ничего не получается, то давайте будем получать ачивки за замедление...

Ответить

Андрей Иванов

0

С одной стороны, Твиттер - помойка дикая, конечно, но с другой - ограничение свобод недопустимо.

Ответить

Степан И.

Андрей
3

Твиттер - помойка дикая

Если подписываться на всех подряд, то да...

Ответить

Иван Иванович

Степан
1

Автор не в курсе про ЧС в Твиттере. Вижу токсичный коммент или ретвит - вношу в ЧС и Твиттер становится белым, и пушистым.  

Ответить

Fumar mata

Андрей
2

Говоря про ограничение свобод, вы про бессрочный бан трампа? 

Ответить

greg chudnoff

Андрей
0

Недопустимо ограничение свобод рыться по помойкам.

Ответить

Andrew Kostin

1

А есть какой-то закон, который позволяет им это сделать?
(Я знаю, что я живу в РФ, но всё же)

Ответить

Путачок

Andrew
0

Да любой закон можно подогнать, вот например про оскорбления ветеранов. Насчёт замедления нам скажут что это один из видов блокировки 

Ответить

Konstantin

Andrew
0

В последнее время в законах всё чаще встречается формулировка "..в порядке, определяемом Правительством" (или иным органом). Под это дело можно что угодно подогнать.

Ответить

Bublikov Anton

Andrew
0

Есть мнение, интересанты в курсе. Если вдруг нет, - подадут в суд, разберутся.

Ответить

Владимир Трегубов

1

Даже не знаю почему, но я смеялся с этой новости в голосину минут 5 без перерыва 😂

Ответить

Наиль

Владимир
0

А я угараю с комментариев)

Ответить

greg chudnoff

Владимир
0

Пора обратиться к специалисту. Это ненормально

Ответить

Иван Иванович

1

Замедление Твиттера нивелируется скоростью моего чтения. 

Ответить

Денис Кравцов

–7

У кого нет детей, тот не поймёт правильность такого решения. Недосоцсеть.

Ответить

Дмитрий Бунаков

Денис
2

У меня есть сын и он не сидит в твиттере. Ему он не нужен. Пока он развлекается. А вот в твиттере сидят взрослые люди, которые уже по-умолчанию не любят ситуацию в стране и РКН стал для них клоунами.

Ответить

Егор Гор

0

Я колхозны, это лучше или хуже сливочного масла?

Ответить

Arthur Zugrov

0

Интересно, в какой момент Роскомнадзор доберется до Ютуба?

Ответить

Sasha Soogle

0

Следующая новость: Роскомнадзор - #яудалил Twitter.  #яудалил только только начинается, тренд времени. А прогнозировали его давно. К чему эти все охи ахи смех.ёчки, удалил и забыл.

Ответить

Ivan Zenkov

0

У РКН есть паук который тригерится на всякое по самоубийствам и который они запускают на Твиттер. Можно переписать заголовок с новостного сайта и вам месяца через три прилетит уведомление с РКН. Грубо говоря РКН тупо спамит Твиттер и тот согласился играть в эту игру, но Твиттер не был бы Твиттером если бы всё работало. У них там что-то накрылось, РКН их спамит, а ничего не происходит

Ответить

Murat Oshroev

0

С другой стороны, ботов в Твитере станет меньше 

Ответить

Анатолий Щербина

0

Закроют доступ ко всем соц сетям и откроют свои) Я бы устроил конкурс на актуальные (абсурдные) названия. Это видимо самый острый вопрос, который срочно надо решать. 🤷🏼‍♂️ Идиотизм

Ответить

An Ar

0

такое ощущение что челики вообще не вкурсе где сидит сейчас молодежь. за всю свою жизнь ни разу не фиксила того кто сидит в твиторе. мне кажется это ресурс для вхрослых публичных людей, так же как и фейсбук.наша молодежь виснет в контактиге( у 100 процентов там акки есть), в тиктоке и васапе. телега для более взрослого народа, студаков и 25-30 летних бумеров.

Ответить

Vitaly

An
0

Нее, молодежь как раз самая активная по тыщи лайков собирают, правда у них тема межличностных отношений восновном.

Ответить

An Ar

An
0

так я про простую школоту и студаков говорю а не про каких нить накачаных чедов и альфачей.

Ответить

Antony Livshits

0

Ахаах, ну какая же ты милаффка :)

Ответить

Vitaly

0

Проигрывают пропаганду по всем фронтам психанули и решили скинуть шахматы с доски.

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Альберт Хабибрахимов

0
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Сергей Милосердов

0

А в чем суть? Та порнография и противоправный контент все-равно будут доступны, но теперь будут загружаться медленнее? Збс логика.

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Alexey Kott

0

Теперь твиторские будут ныть в два раза медленнее, красота.

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