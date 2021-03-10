Роскомнадзор пообещал замедлить скорость работы Twitter с 10 марта Статьи редакции
На всех мобильных телефонах и на половине ПК.
Регулятор принял такое решение из-за того, что соцсеть не удаляла противоправный контент, «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств», говорится в сообщении.
Всего Роскомнадзор отправил в Twitter более 28 тысяч требований удалить такие публикации, но на 10 марта в соцсети есть ещё 3168 записей с запрещенной информацией, сообщает ведомство.
«В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз», — заявил Роскомнадзор.
Работу Twitter замедлят на всех мобильных телефонах и на половине ПК. Если соцсеть и дальше будет игнорировать требования Роскомнадзора, то регулятор может принять меры «вплоть до блокировки» до тех пор, пока Twitter не удалит весь противоправный контент.
как хорошо, что наши налоги идут на нужные вещи
Ну, без интернета самоубийств станет явно меньше. Выйдут несовершеннолетние на улицы и прям воодушевятся окружающей их действительностью.
Что это за мера воздействия? "Замедление скорости работы"? Это в каком-то законе такое право у РКН закреплено?
Замедлить скорость лифта, дверей и лестниц. Снести может не получится.
Не, если реклама спайсов, то еще норм. Вот если бы слово на букву Н написали, тогда да, однозначно под снос.
Быстрей бы забанили бы это логово сжв
А вот и любителей черенков от лопаты подвезли
только блинов с лопаты, не путай, говноед
А как они это сделают? И будет ли оно работать?
Видимо, «заблокируют», как телегу, язык не поворачивается сказать. Она как раз по началу «блокировки» тормозить начала (читаем замедлилась).
Думаю как Линкидин скорее. Телегу заблокировать не получилось и не получится.
У айфонов есть VPN, так что и тут не сработает опять
Правильно! У нас ведь телевизор есть.
Читал там только крутых предпринимателей и инвесторов, ну спасибо "надзор".
Вот и несовершеннолетние насмотрятся на инвесторов и предпринимателей и идут выпиливаться, потому что понимают, что им это все не светит. Так что все правильно сделали!
Роскомнадзор уже до Шанхая добрался?
Предвкушаю "радость" от скорости, когда домой в РФ приеду в гости)
В смысле, в 2035?
С анальными(в прямом смысле) китайскими ограничениями ещё не скоро решитесь выбраться, а там уж много воды утечёт
Это только начало, скоро для несознательных граждан они начнут замедлять время!
А вот это неплохая инициатива. Даёшь 48 часов в сутках!
Уххх! По 40 часов в день работать можно будет!)))
Шикарно:) А еще можно замедлить года, чтобы до пенсии никто не доживал.
чтобы до пенсии никто не доживал
Эта задача сейчас в процессе решения другими методами
Мда, когда ускорить уже ничего не получается, то давайте будем получать ачивки за замедление...
С одной стороны, Твиттер - помойка дикая, конечно, но с другой - ограничение свобод недопустимо.
Автор не в курсе про ЧС в Твиттере. Вижу токсичный коммент или ретвит - вношу в ЧС и Твиттер становится белым, и пушистым.
А есть какой-то закон, который позволяет им это сделать?
(Я знаю, что я живу в РФ, но всё же)
В последнее время в законах всё чаще встречается формулировка "..в порядке, определяемом Правительством" (или иным органом). Под это дело можно что угодно подогнать.
Есть мнение, интересанты в курсе. Если вдруг нет, - подадут в суд, разберутся.
Даже не знаю почему, но я смеялся с этой новости в голосину минут 5 без перерыва 😂
У кого нет детей, тот не поймёт правильность такого решения. Недосоцсеть.
У меня есть сын и он не сидит в твиттере. Ему он не нужен. Пока он развлекается. А вот в твиттере сидят взрослые люди, которые уже по-умолчанию не любят ситуацию в стране и РКН стал для них клоунами.
У РКН есть паук который тригерится на всякое по самоубийствам и который они запускают на Твиттер. Можно переписать заголовок с новостного сайта и вам месяца через три прилетит уведомление с РКН. Грубо говоря РКН тупо спамит Твиттер и тот согласился играть в эту игру, но Твиттер не был бы Твиттером если бы всё работало. У них там что-то накрылось, РКН их спамит, а ничего не происходит
Закроют доступ ко всем соц сетям и откроют свои) Я бы устроил конкурс на актуальные (абсурдные) названия. Это видимо самый острый вопрос, который срочно надо решать. 🤷🏼♂️ Идиотизм
такое ощущение что челики вообще не вкурсе где сидит сейчас молодежь. за всю свою жизнь ни разу не фиксила того кто сидит в твиторе. мне кажется это ресурс для вхрослых публичных людей, так же как и фейсбук.наша молодежь виснет в контактиге( у 100 процентов там акки есть), в тиктоке и васапе. телега для более взрослого народа, студаков и 25-30 летних бумеров.
Проигрывают пропаганду по всем фронтам психанули и решили скинуть шахматы с доски.
А в чем суть? Та порнография и противоправный контент все-равно будут доступны, но теперь будут загружаться медленнее? Збс логика.
Блоги компаний
Показать еще