Соцсети
Евгений Делюкин

Роскомнадзор замедляет Twitter — в чем это проявляется и как работает Статьи редакции

Объясняют эксперты.

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10 марта Роскомнадзор пообещал замедлить скорость работы Twitter, объяснив это тем, что соцсеть не удаляет противоправный контент.

Ограничения коснутся всех смартфонов и половину «стационарных устройств». Если соцсеть и дальше не будет выполнять требования регулятора, РКН может принять меры «вплоть до блокировки».

Что делает РКН и как с этим связаны операторы связи

Для замедления РКН использует ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленные операторами связи по 90 ФЗ «О суверенном интернете», объяснили в разговоре с vc.ru эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв и глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

ТСПУ работают по технологии DPI (deep packet inspection) — они проверяют интернет-трафик (пакеты) пользователя по ряду параметров, свойственных конкретным сайтам, и решают, пропустить его, ограничить скорость или заблокировать.

Это автономная система, которая не зависит от операторов — Роскомнадзор самостоятельно решает, какой трафик пропускать, а какой ограничивать.

Установка ТСПУ дорогая, поэтому они есть у «большой четвёрки» мобильных операторов и как минимум у крупных операторов связи — «Дом.Ру», «Ростелеком» и других, говорит Козлюк.

У региональных интернет-провайдеров могут отсутствовать ТСПУ, говорят эксперты, поэтому в заявлении РКН было указано о замедлении работы Twitter лишь на 50% стационарных устройств.

Роскомнадзор заявляет, что замедление работы Twitter коснётся только фото и видео, передача текста «ограничена не будет». Это объясняется тем, что текстовые сообщения небольшие по размеру и даже с учетом их проверки ТСПУ скорость публикации и загрузки изменится с «одной микросекунды до двух», говорит Климарёв.

Как проверить, коснулось ли замедление

Пользователи мобильных операторов отмечают замедление работы Twitter — оно проявляется в долгой (дольше 10–15 секунд) загрузке ленты, картинок и видео.

  • Можно проверить работу других сайтов, если проблемы наблюдаются только у Twitter — причина в действиях Роскомнадзора. Если другие интернет-сервисы также работают медленнее, лучше обратиться к провайдеру.
  • Можно подключить VPN и проверить, будет ли Twitter (или другой сервис) работать быстрее. Если нет — это общая проблема соцсети.

Интернет-пользователи также сообщают о сбоях в работе сайтов госорганов, «Ростелекома» и других. Роскомнадзор говорит, что сбой не связан с замедлением Twitter, а «Ростелеком» заявил о «сбое в функционировании оборудования».

По заявлению Минцифры, проблемы с доступом к государственным сайтам связаны со сбоями в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома».

Что могут сделать операторы связи и пользователи

По словам Климарёва, в подзаконных актах указано — если ТСПУ начинают влиять на качество оказания услуг и ограничения Роскомнадзора затрудняют работу других сервисов, операторы могут перевести их в режим байпасс и пускать трафик напрямую.

То есть оператор имеет право отключить ТСПУ по обращениям пользователей, если кроме замедления работы Twitter, замедлится работа Facebook, «ВКонтакте» или любого другого сервиса. И объяснить это возможными финансовыми и репутационными потерями — уходом клиентов, негативом в соцсетях, дополнительной нагрузкой на техподдержку.

Пользователи же могут воспользоваться VPN-сервисами, как и в случае с прошлой блокировкой Telegram, — это «must have, как и мыть руки перед едой», считают эксперты.

Как может поступить Twitter

Представители соцсети пока не отреагировали на заявления и действия Роскомнадзора. Артём Козлюк называет несколько вариантов, что может сделать Twitter:

  • Проигнорировать предупреждения из-за небольшой аудитории в России.
  • Выполнить требования и удалить контент, который Роскомнадзор считает противоправным.
  • Объявить «цифровое сопротивление», как это делал Павел Дуров во время блокировки Telegram, и маскировать трафик в мобильных приложениях.
  • Использовать альтернативные пути доступа к сервису, в том числе через Tor.
  • Взаимодействовать с пользователями и просвещать, как обойти замедление и блокировки соцсети.

#новость #twitter #роскомнадзор #блокировки

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Denis Kulish

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Мне кажется просто решили протестировать систему. Ну а Twitter, тупо не повезло.

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Влад Борщ

Denis
9

Аналогичная мысль была, когда прочёл новость. Какое детское порно в твиттере они нашли не понятно конечно, тупо "притянули за уши" какой нибудь хентай, как, собственно, и вся деятельность РКН - тупо "притягивание за уши" и гиперболизация какой то проблемы для конечного лоббирования какой то очередной хуйни.

P.S. При использовании интернета в России хорошим тоном считается использование VPN, дабы блокираторы анусов не мешали.

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Михаил Качалов

Влад
0

в твиттере они нашли не понятно конечно, тупо "притянули за уши"

- не все граждане РФ работают в IT, им надо как то понятно объяснить почему Twitter плохой

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Vladislav Stan

Denis
5

Это первые шаги к железному занавесу в интернете. Убогая гэбня все никак не уймется, очень жаль, что в 90-е их полностью не разгромили. 

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Alex D

Vladislav
–10

ну да... конечно же лучше когда информационную повестку у нас определяют в Белом доме на другом континенте

Ответить

Vladislav Stan

Alex
4

Да, да, а еще это рабочие из Белого дома построили царю дворец, чтобы его подставить. Лично Батрак Обама работал после ухода с поста

Ответить

Alex D

Vladisl…
–6

О!... секта свидетелей дворца :)))

Ответить

Vladislav Stan

Alex
0

Что про Навального думаете? 

Ответить

Alex D

Vladisl…
–4

Вообще о нём не думаю. Блогер уголовник с непогашенной судимостью. Ближайшие пару лет о нём можно не думать. Возможно за это время по другим делам получит реальные сроки и уже забудем про него.

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Vladislav

Alex
0

А как к большому Госдолгу США относитесь?

Ответить

Alex D

Vladisl…
0

Я не таксист, чтобы иметь мнение по всем вопросам. 
Тут только респект парням, что заедкларировали у себя печатный станок на весь мир и крутят теперь всех как хотят

Ответить

Стальной Гоша

Alex
0

Вам-то хорошо, вы на аквадискотеке за барной стойкой работали и подметали потом танцпол. А нам хоть глазком бы одним((

Ответить

Влад Борщ

Alex
1

Надеюсь вы забыли тег <sarcasm></sarcasm>

Ответить

Артем Воронков

Влад
0

Скорее всего у него в подъезде реально американцы насрали

Ответить

Alex D

Артем
–2

В подъезде в основном срут соседи как ни странно, в прямом и переносном смысле... не зависимо от локации... 

Ответить

Vladislav Stan

Alex
–1

Блин, так много последнее время комментариев тут про подъезды. Кажется, пропаганда и боты исчерпали весь ресурс режима. Последняя колонна - аргументы про подъезды)

Ответить

Kirill Kulagin

Alex
0

Ну если Россия сама туда несёт свои деньги и хранит, то конечно будут определять))) а ты как думал?? В сказку попал?)

Ответить

Aleksey Murashko

Vladislav
1

Их вообще то и не грамили, а совок именно они порушили, так как не могли получить то что имеют сейчас

Ответить

Aleks Fox

Vladislav
0

Не хватит на железный занавес. Ни денег ни спецов. Попилят как обычно, а деду доложат что все работает 

Ответить

Vladislav Stan

Aleks
0

ох, скорее бы уже доложили деду) 

Ответить

Михаил Анюков

Denis
0

Плюс один. Первая мысль, которая появилась – как раз такая

Ответить

Егор Вяткин

Denis
0

Настолько у вас хорошее мнение о Роскомнадзоре? Хотя, учитывая случая с Телеграм...

Ответить

Эдуард Гладышев

Denis
0

Идея о борьбе с ютубом методом замедления витала очень давно. Очевидно, что решили потестировать на твиттере.

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alex twit

7
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Airat Kafman

4

в чем это проявляется и как работает

В том, что не работают сайты госорганов. Как всегда, хотели обосрать, но забыли снять штаны.

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Евгений Делюкин

Airat
0

У меня на Йоте ощутимо хуже стал работать Twitter — загрузка картинки теперь занимает ~15 секунд

Ответить

Danila

Евгений
0

йота замаралась уже во второй раз, спешат исполнять поручения, не вдаваясь и не думая

Ответить

Евгений Делюкин

Danila
0

Йота на сетях Мегафона, у Мегафона замедление тоже подтверждено

Ответить

Anton Reut

2

Предлагаю новый логотип твиттеру, Лебедев подвинься!

Ответить

Владислав Муравьёв

Anton
0

Надпись пиксельной тогда нада

Ответить

Павел Евграфович

1

А мне вот подумалось, что “замедление работы” – это такой эвфемизм к “это блокировка, но мы не можем её реализовать”. После позорного провала попыток заблокировать телеграмм, они сделали выводы, что с точки зрения PR выгоднее называть это «замедлением работы» — меньше будет улюлюкания и типа так и задумывали. И перед руководством им проще отчитаться – технической возможности заблокировать у нас нет, но можно сделать жизнь невыносимой.

Как в том анекдоте про двух украинцев, которые травили в поле долгоносика – может он и не помер, но былого здоровья у него теперь нет.

Ответить

Anton Reut

Павел
1

Ты реально до сих пор думаешь что телеграм это не проект российских спецслужб?

Ответить

Ivi Miklas

1

Они же наверно в правовом поле должны действовать.Если нас как пользователей ограничивают в получении информации,на кого иск на Роскомнадзор или на провайдера,так как он не выполняет условия договора по предоставлению надледащей услуги, умышленно замедляет скорость.

Ответить

Хозяин Никоновой

1

Говорил же блин...
Это все из-за аниме и кейпопа.

Ответить

Хозяин Никоновой

Хозяин
0

посоны, я догнал, то продолжение русско-кейпопской войны на федеральном уровне 

Ответить

Леонид Ганжа

1

пример распространения детской порнографии в твиттере
https://www.youtube.com/watch?v=xXIbQwlamEg

Ответить

Егор Вяткин

0

Так а почему Твиттер то выбрали? Глава Роскомнадзора так и не раскрыл этот момент? Я просто не хочу верить что у них там осьминог Пауль просто выбирает соц.сети для проверок своих новых технологий. 

Ответить

Anton Reut

Егор
–12

Жопой новости читаешь? Твиттер отказался удалять запрещенный контент (самоубийства, ЦП и пр.).

Ответить

Егор Вяткин

Anton
0

Так а разве подобные прецеденты только с Твиттером были?

Ответить

Anton Reut

Егор
–5

Нет. Но остальные соцсети исправно это удаляют при требовании и только твиттер возомнил себя особенным.

Ответить

Дмитрий Теплов

Anton
3

ничто так не побуждает интерес к ранее неинтересному и неизведанному, как громкие попытки что то запретить

Ответить

Егор Вяткин

Anton
0

Окей, ладно, спасибо за пояснение. 

Ответить

Эдуард Гладышев

Anton
0

Что и даже телега удаляет? 

Ответить

Alex D

Эдуард
0

Ты не поверишь, но там тоже каналы закрывают если надо

Ответить

Evgeni Nabokov

Anton
0

Где же эти возмутительные твиты?

Ответить

Дмитрий Панин

Anton
0

Кроме твиттера есть и другие соцсети с такими же требованиями удалить контент, вопрос в том, почему первым стал именно твиттер

Ответить

Дмитрий Теплов

Дмитрий
0

оч хотелось игрушки для цензурирования потестить

Ответить

Данияр

Дмитрий
0

Пользователей меньше, чем у Фейсбук, Инстаграм и ватсап. Кроме того, мне кажется, обнаружили некоторую уязвимость именно в Twitter API, что и успешно эксплуатируют. Ну и главным образом это попытка нового руководства убедить администрацию в эффективности работы РКН.

Ответить

Alex D

Дмитрий
0

Его не жалко :)))

Ответить

Nikolay Borisov

Егор
0

Там слишком много было открытой информации. Зайдите под любой твит любого депутата и сразу видно народную «любовь». Вот решили, что подобное приводит к суицидам.

Ответить

Егор Вяткин

Nikolay
0

Так а разве нет других соц.сетей где сидят депутаты и где можно им что-то хорошее высказать?

Ответить

Nikolay Borisov

Егор
0

Нет. В твиттере нельзя просто закрыть чужие комментарии для окружающих, не скрыв сам пост, что всегда делают в Фейсбуке, например.

Ответить

Василий Зеленов

Егор
0

По состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3 168 материалов с запрещенной информацией:
2 569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними
450 с детской порнографией
149 с информацией об использовании наркотиков

Хмм, а о том, что в список входят призывы выходить на митинг несовершеннолетних забыли. Видимо об этом говорить не хотят, хотя в новостях мелькало неоднократно

Ответить

Pavel Zakharov

Егор
0

Так а почему Твиттер то выбрали

Тупо самая удобная цель для обкатывания технологии. Из крупных соцсетей у твиттера относительно небольшая аудитория в РФ, и это в основном всякие хипстеры.

Ру фейсбук, например, тоже маленький, но у фб есть ещё инста и вацап, и т.к. они наверняка делят инфраструктуру, то поломать одно без другого не получится. А инста дико популярна в регионах, и аудитория там уже совсем другая, их наверное их агрить не хочется пока что.

Ответить

Alex Moren

0

На самом деле, проще всего показывать твиты с учетом географии чтобы сразу всем угодить. Так делает Google Maps со спорными территориями, GitHub со спорными репозиториями и тд. Поэтому мы с Роскомнадзором будем дальше счастливо жить в своем мире.

Ответить

Арнольд Валерьянович

Alex
1

куда не зайдешь везде скрепы

Ответить

Ренат Зайдуллин

Alex
0

В смысле "проще"? Твиттер будет распознавать твиты с детским порно, рекламой наркотиков, самоубийств, изготовления взрывчатки на русском языке, и не показывать эти твиты в РФ чтобы местный закон не нарушать?

Ответить

Alex D

Ренат
0

Проблема не в том что он эти твиты показывал, проблема в том, что он продолжил их показывать, когда им указали на это.

Ответить

Andreas Lapueros

0

Так вроде жеж запилить чето вроде проксей можно. Ну в смысле со стороны Твиттера. И шифровать трафик хитро. Тогда анализ пакетов ничего не даст - пришёл какой-то странный бинарный кусок со странного хоста, ушёл туда же. Понять что это Твиттер будет невозможно

Ответить

Ренат Зайдуллин

Andreas
0

Введут закон "За распространение и организацию доступа к сайтам и ПО, запрещенных на территории РФ". И нагнут маркетплейсы эппл и гугл за эти приложения + браузеры за доступ к сайтам. С маркетплейсов точно все удалят, и основные браузеры эти сайты заблокируют (придется сделать чтобы браузеры не запретили).
И всего-то делов. Подавляющая часть пользователей твиттера на него забьёт, останутся только фанаты, которые с потерей аудитории тоже твиттер забросят.

Ответить

Vladislav Stan

Ренат
0

йо, йо, ну и так тошно, зачем вы им подсказываете? 

Ответить

Месье Никита

Vladisl…
2

Так он за блокировки. Есть такое люди - большинство граждан россиюшки, они за любые ограничения, пока не произойдет чудовищная ошибка. 

Ответить

Данияр Салахутдинов

Andreas
0

Возможно, загрузка изображений происходит на другой домен Твиттера. Шифрации этого значения пока не происходит. Это проще всего использовать для фильтрации сегодня.

Ответить

ЯжПрограммист

Andreas
0

А им надо этим заниматья? Линкедин в своё время положил на все требования, ну и твиттер тоже положит. 

Ответить

Vladislav Stan

0

Россия медленно идет по пути закрытия интернета, но она обязательно его закроет. Всем уже сейчас нужно учиться пользоваться VPN，TOR и прочими способами обхода блокировок и обеспечения анонимности. 

Ответить

Иван Шеметов

Vladislav
0

А чему там учиться?

Ответить

Vladislav Stan

Иван
0

Для большинства хотя бы запомнить эти слова и разок попробовать. Продвинутые могут поразвлекаться и научиться поднимать свой VPN

Ответить

Steve Evets

0

- Роскомнадзор решил бороться с сайтами, где есть детское порно и пропаганда суицида.
- Сказано - сделано: Не открываются сайты РКН, Госдумы и правительства РФ

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Святослав Гусев

0

Такими темпами и до внутреннего закрытого интернета не далеко.

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Олег Павлов

0

Лучше бы свою деградацию замедлили)

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