Роскомнадзор замедляет Twitter…

Объясняют эксперты.

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10 марта Роскомнадзор пообещал замедлить скорость работы Twitter, объяснив это тем, что соцсеть не удаляет противоправный контент.

Ограничения коснутся всех смартфонов и половину «стационарных устройств». Если соцсеть и дальше не будет выполнять требования регулятора, РКН может принять меры «вплоть до блокировки».

Что делает РКН и как с этим связаны операторы связи

Для замедления РКН использует ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленные операторами связи по 90 ФЗ «О суверенном интернете», объяснили в разговоре с vc.ru эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв и глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

ТСПУ работают по технологии DPI (deep packet inspection) — они проверяют интернет-трафик (пакеты) пользователя по ряду параметров, свойственных конкретным сайтам, и решают, пропустить его, ограничить скорость или заблокировать.

Это автономная система, которая не зависит от операторов — Роскомнадзор самостоятельно решает, какой трафик пропускать, а какой ограничивать.

Установка ТСПУ дорогая, поэтому они есть у «большой четвёрки» мобильных операторов и как минимум у крупных операторов связи — «Дом.Ру», «Ростелеком» и других, говорит Козлюк.

У региональных интернет-провайдеров могут отсутствовать ТСПУ, говорят эксперты, поэтому в заявлении РКН было указано о замедлении работы Twitter лишь на 50% стационарных устройств.

Роскомнадзор заявляет, что замедление работы Twitter коснётся только фото и видео, передача текста «ограничена не будет». Это объясняется тем, что текстовые сообщения небольшие по размеру и даже с учетом их проверки ТСПУ скорость публикации и загрузки изменится с «одной микросекунды до двух», говорит Климарёв.

Как проверить, коснулось ли замедление

Пользователи мобильных операторов отмечают замедление работы Twitter — оно проявляется в долгой (дольше 10–15 секунд) загрузке ленты, картинок и видео.

Можно проверить работу других сайтов, если проблемы наблюдаются только у Twitter — причина в действиях Роскомнадзора. Если другие интернет-сервисы также работают медленнее, лучше обратиться к провайдеру.

Можно подключить VPN и проверить, будет ли Twitter (или другой сервис) работать быстрее. Если нет — это общая проблема соцсети.

Интернет-пользователи также сообщают о сбоях в работе сайтов госорганов, «Ростелекома» и других. Роскомнадзор говорит, что сбой не связан с замедлением Twitter, а «Ростелеком» заявил о «сбое в функционировании оборудования».

По заявлению Минцифры, проблемы с доступом к государственным сайтам связаны со сбоями в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома».

Что могут сделать операторы связи и пользователи

По словам Климарёва, в подзаконных актах указано — если ТСПУ начинают влиять на качество оказания услуг и ограничения Роскомнадзора затрудняют работу других сервисов, операторы могут перевести их в режим байпасс и пускать трафик напрямую.

То есть оператор имеет право отключить ТСПУ по обращениям пользователей, если кроме замедления работы Twitter, замедлится работа Facebook, «ВКонтакте» или любого другого сервиса. И объяснить это возможными финансовыми и репутационными потерями — уходом клиентов, негативом в соцсетях, дополнительной нагрузкой на техподдержку.

Пользователи же могут воспользоваться VPN-сервисами, как и в случае с прошлой блокировкой Telegram, — это «must have, как и мыть руки перед едой», считают эксперты.

Как может поступить Twitter

Представители соцсети пока не отреагировали на заявления и действия Роскомнадзора. Артём Козлюк называет несколько вариантов, что может сделать Twitter: