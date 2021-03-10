Роскомнадзор замедляет Twitter — в чем это проявляется и как работает Статьи редакции
Объясняют эксперты.
10 марта Роскомнадзор пообещал замедлить скорость работы Twitter, объяснив это тем, что соцсеть не удаляет противоправный контент.
Ограничения коснутся всех смартфонов и половину «стационарных устройств». Если соцсеть и дальше не будет выполнять требования регулятора, РКН может принять меры «вплоть до блокировки».
Что делает РКН и как с этим связаны операторы связи
Для замедления РКН использует ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленные операторами связи по 90 ФЗ «О суверенном интернете», объяснили в разговоре с vc.ru эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв и глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.
ТСПУ работают по технологии DPI (deep packet inspection) — они проверяют интернет-трафик (пакеты) пользователя по ряду параметров, свойственных конкретным сайтам, и решают, пропустить его, ограничить скорость или заблокировать.
Это автономная система, которая не зависит от операторов — Роскомнадзор самостоятельно решает, какой трафик пропускать, а какой ограничивать.
Установка ТСПУ дорогая, поэтому они есть у «большой четвёрки» мобильных операторов и как минимум у крупных операторов связи — «Дом.Ру», «Ростелеком» и других, говорит Козлюк.
У региональных интернет-провайдеров могут отсутствовать ТСПУ, говорят эксперты, поэтому в заявлении РКН было указано о замедлении работы Twitter лишь на 50% стационарных устройств.
Роскомнадзор заявляет, что замедление работы Twitter коснётся только фото и видео, передача текста «ограничена не будет». Это объясняется тем, что текстовые сообщения небольшие по размеру и даже с учетом их проверки ТСПУ скорость публикации и загрузки изменится с «одной микросекунды до двух», говорит Климарёв.
Как проверить, коснулось ли замедление
Пользователи мобильных операторов отмечают замедление работы Twitter — оно проявляется в долгой (дольше 10–15 секунд) загрузке ленты, картинок и видео.
- Можно проверить работу других сайтов, если проблемы наблюдаются только у Twitter — причина в действиях Роскомнадзора. Если другие интернет-сервисы также работают медленнее, лучше обратиться к провайдеру.
- Можно подключить VPN и проверить, будет ли Twitter (или другой сервис) работать быстрее. Если нет — это общая проблема соцсети.
Интернет-пользователи также сообщают о сбоях в работе сайтов госорганов, «Ростелекома» и других. Роскомнадзор говорит, что сбой не связан с замедлением Twitter, а «Ростелеком» заявил о «сбое в функционировании оборудования».
По заявлению Минцифры, проблемы с доступом к государственным сайтам связаны со сбоями в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома».
Что могут сделать операторы связи и пользователи
По словам Климарёва, в подзаконных актах указано — если ТСПУ начинают влиять на качество оказания услуг и ограничения Роскомнадзора затрудняют работу других сервисов, операторы могут перевести их в режим байпасс и пускать трафик напрямую.
То есть оператор имеет право отключить ТСПУ по обращениям пользователей, если кроме замедления работы Twitter, замедлится работа Facebook, «ВКонтакте» или любого другого сервиса. И объяснить это возможными финансовыми и репутационными потерями — уходом клиентов, негативом в соцсетях, дополнительной нагрузкой на техподдержку.
Пользователи же могут воспользоваться VPN-сервисами, как и в случае с прошлой блокировкой Telegram, — это «must have, как и мыть руки перед едой», считают эксперты.
Как может поступить Twitter
Представители соцсети пока не отреагировали на заявления и действия Роскомнадзора. Артём Козлюк называет несколько вариантов, что может сделать Twitter:
- Проигнорировать предупреждения из-за небольшой аудитории в России.
- Выполнить требования и удалить контент, который Роскомнадзор считает противоправным.
- Объявить «цифровое сопротивление», как это делал Павел Дуров во время блокировки Telegram, и маскировать трафик в мобильных приложениях.
- Использовать альтернативные пути доступа к сервису, в том числе через Tor.
- Взаимодействовать с пользователями и просвещать, как обойти замедление и блокировки соцсети.
Мне кажется просто решили протестировать систему. Ну а Twitter, тупо не повезло.
Аналогичная мысль была, когда прочёл новость. Какое детское порно в твиттере они нашли не понятно конечно, тупо "притянули за уши" какой нибудь хентай, как, собственно, и вся деятельность РКН - тупо "притягивание за уши" и гиперболизация какой то проблемы для конечного лоббирования какой то очередной хуйни.
P.S. При использовании интернета в России хорошим тоном считается использование VPN, дабы блокираторы анусов не мешали.
в твиттере они нашли не понятно конечно, тупо "притянули за уши"
- не все граждане РФ работают в IT, им надо как то понятно объяснить почему Twitter плохой
Это первые шаги к железному занавесу в интернете. Убогая гэбня все никак не уймется, очень жаль, что в 90-е их полностью не разгромили.
Да, да, а еще это рабочие из Белого дома построили царю дворец, чтобы его подставить. Лично Батрак Обама работал после ухода с поста
Что про Навального думаете?
Стальной Гоша
Вам-то хорошо, вы на аквадискотеке за барной стойкой работали и подметали потом танцпол. А нам хоть глазком бы одним((
Скорее всего у него в подъезде реально американцы насрали
Блин, так много последнее время комментариев тут про подъезды. Кажется, пропаганда и боты исчерпали весь ресурс режима. Последняя колонна - аргументы про подъезды)
Ну если Россия сама туда несёт свои деньги и хранит, то конечно будут определять))) а ты как думал?? В сказку попал?)
Их вообще то и не грамили, а совок именно они порушили, так как не могли получить то что имеют сейчас
Настолько у вас хорошее мнение о Роскомнадзоре? Хотя, учитывая случая с Телеграм...
Идея о борьбе с ютубом методом замедления витала очень давно. Очевидно, что решили потестировать на твиттере.
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в чем это проявляется и как работает
В том, что не работают сайты госорганов. Как всегда, хотели обосрать, но забыли снять штаны.
Предлагаю новый логотип твиттеру, Лебедев подвинься!
А мне вот подумалось, что “замедление работы” – это такой эвфемизм к “это блокировка, но мы не можем её реализовать”. После позорного провала попыток заблокировать телеграмм, они сделали выводы, что с точки зрения PR выгоднее называть это «замедлением работы» — меньше будет улюлюкания и типа так и задумывали. И перед руководством им проще отчитаться – технической возможности заблокировать у нас нет, но можно сделать жизнь невыносимой.
Как в том анекдоте про двух украинцев, которые травили в поле долгоносика – может он и не помер, но былого здоровья у него теперь нет.
Ты реально до сих пор думаешь что телеграм это не проект российских спецслужб?
Они же наверно в правовом поле должны действовать.Если нас как пользователей ограничивают в получении информации,на кого иск на Роскомнадзор или на провайдера,так как он не выполняет условия договора по предоставлению надледащей услуги, умышленно замедляет скорость.
Говорил же блин...
Это все из-за аниме и кейпопа.
посоны, я догнал, то продолжение русско-кейпопской войны на федеральном уровне
пример распространения детской порнографии в твиттере
https://www.youtube.com/watch?v=xXIbQwlamEg
Так а почему Твиттер то выбрали? Глава Роскомнадзора так и не раскрыл этот момент? Я просто не хочу верить что у них там осьминог Пауль просто выбирает соц.сети для проверок своих новых технологий.
Жопой новости читаешь? Твиттер отказался удалять запрещенный контент (самоубийства, ЦП и пр.).
Так а разве подобные прецеденты только с Твиттером были?
Нет. Но остальные соцсети исправно это удаляют при требовании и только твиттер возомнил себя особенным.
ничто так не побуждает интерес к ранее неинтересному и неизведанному, как громкие попытки что то запретить
Что и даже телега удаляет?
Кроме твиттера есть и другие соцсети с такими же требованиями удалить контент, вопрос в том, почему первым стал именно твиттер
Там слишком много было открытой информации. Зайдите под любой твит любого депутата и сразу видно народную «любовь». Вот решили, что подобное приводит к суицидам.
Так а разве нет других соц.сетей где сидят депутаты и где можно им что-то хорошее высказать?
Нет. В твиттере нельзя просто закрыть чужие комментарии для окружающих, не скрыв сам пост, что всегда делают в Фейсбуке, например.
По состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3 168 материалов с запрещенной информацией:
2 569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними
450 с детской порнографией
149 с информацией об использовании наркотиков
Хмм, а о том, что в список входят призывы выходить на митинг несовершеннолетних забыли. Видимо об этом говорить не хотят, хотя в новостях мелькало неоднократно
Так а почему Твиттер то выбрали
Тупо самая удобная цель для обкатывания технологии. Из крупных соцсетей у твиттера относительно небольшая аудитория в РФ, и это в основном всякие хипстеры.
Ру фейсбук, например, тоже маленький, но у фб есть ещё инста и вацап, и т.к. они наверняка делят инфраструктуру, то поломать одно без другого не получится. А инста дико популярна в регионах, и аудитория там уже совсем другая, их наверное их агрить не хочется пока что.
На самом деле, проще всего показывать твиты с учетом географии чтобы сразу всем угодить. Так делает Google Maps со спорными территориями, GitHub со спорными репозиториями и тд. Поэтому мы с Роскомнадзором будем дальше счастливо жить в своем мире.
В смысле "проще"? Твиттер будет распознавать твиты с детским порно, рекламой наркотиков, самоубийств, изготовления взрывчатки на русском языке, и не показывать эти твиты в РФ чтобы местный закон не нарушать?
Так вроде жеж запилить чето вроде проксей можно. Ну в смысле со стороны Твиттера. И шифровать трафик хитро. Тогда анализ пакетов ничего не даст - пришёл какой-то странный бинарный кусок со странного хоста, ушёл туда же. Понять что это Твиттер будет невозможно
Введут закон "За распространение и организацию доступа к сайтам и ПО, запрещенных на территории РФ". И нагнут маркетплейсы эппл и гугл за эти приложения + браузеры за доступ к сайтам. С маркетплейсов точно все удалят, и основные браузеры эти сайты заблокируют (придется сделать чтобы браузеры не запретили).
И всего-то делов. Подавляющая часть пользователей твиттера на него забьёт, останутся только фанаты, которые с потерей аудитории тоже твиттер забросят.
йо, йо, ну и так тошно, зачем вы им подсказываете?
Так он за блокировки. Есть такое люди - большинство граждан россиюшки, они за любые ограничения, пока не произойдет чудовищная ошибка.
Возможно, загрузка изображений происходит на другой домен Твиттера. Шифрации этого значения пока не происходит. Это проще всего использовать для фильтрации сегодня.
А им надо этим заниматья? Линкедин в своё время положил на все требования, ну и твиттер тоже положит.
Россия медленно идет по пути закрытия интернета, но она обязательно его закроет. Всем уже сейчас нужно учиться пользоваться VPN，TOR и прочими способами обхода блокировок и обеспечения анонимности.
А чему там учиться?
Для большинства хотя бы запомнить эти слова и разок попробовать. Продвинутые могут поразвлекаться и научиться поднимать свой VPN
- Роскомнадзор решил бороться с сайтами, где есть детское порно и пропаганда суицида.
- Сказано - сделано: Не открываются сайты РКН, Госдумы и правительства РФ
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