Instagram выпустил облегчённую версию приложения для Android в России и других странах Статьи редакции
Она занимает всего 2 МБ вместо 35 МБ.
Facebook запустил Instagram Lite, который занимает 2 МБ памяти, размер оригинального приложения — около 35 МБ. Пока пользоваться приложением могут только пользователи с Android.
Компания оставила только основные функции приложения. В облегченной версии Instagram нет, например, фильтров дополненной реальности для лица. В приложении пока нет и «тёмной темы», но разработчики добавят её в последующих обновлениях.
Облегченную версию соцсети за год разработали команды из Тель-Авива и Нью-Йорка на основе Facebook Lite. Instagram Lite можно скачать в Google Play — чтобы «получить доступ к соцсети, независимо от сети или устройства, которое используется».
В России приложение уже доступно, уточнили vc.ru в компании. В ближайшее время приложение будет доступно по всему миру.
Instagram Lite начали тестировать в 2018 году. Приложение предназначено для бюджетных устройств с меньшим объёмом памяти и для регионов с медленным интернетом.
Отлично, надеюсь, в РК можно будет убирать этих нищебродов из аудитории
Постсарказм засчитан?
Да, норм
Сам пошутил сам посмеялся?
Главное чтобы сделали хорошее качество сторис в андроиде, иначе без слез на это смотреть нельзя, инста для iPhone и пока других аналогов нет 😬
В облегченной версии Instagram нет, например, фильтров
Нужен Instagram Dao на 640 КБ, в котором нет вообще ничего. Вот это будет тема!
Блоги компаний
Показать еще