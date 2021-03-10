Соцсети
Евгения Евсеева

Instagram выпустил облегчённую версию приложения для Android в России и других странах Статьи редакции

Она занимает всего 2 МБ вместо 35 МБ.

8 8 комментариев
622 просмотров

Facebook запустил Instagram Lite, который занимает 2 МБ памяти, размер оригинального приложения — около 35 МБ. Пока пользоваться приложением могут только пользователи с Android.

Компания оставила только основные функции приложения. В облегченной версии Instagram нет, например, фильтров дополненной реальности для лица. В приложении пока нет и «тёмной темы», но разработчики добавят её в последующих обновлениях.

Облегченную версию соцсети за год разработали команды из Тель-Авива и Нью-Йорка на основе Facebook Lite. Instagram Lite можно скачать в Google Play — чтобы «получить доступ к соцсети, независимо от сети или устройства, которое используется».

В России приложение уже доступно, уточнили vc.ru в компании. В ближайшее время приложение будет доступно по всему миру.

Instagram Lite начали тестировать в 2018 году. Приложение предназначено для бюджетных устройств с меньшим объёмом памяти и для регионов с медленным интернетом.

#новость #instagram

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Глеб Керейтов

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Отлично, надеюсь, в РК можно будет убирать этих нищебродов из аудитории

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Глеб Керейтов

Глеб
1

Постсарказм засчитан?

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Глеб Керейтов

Глеб
2

Да, норм

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Tvg Gaminz

Глеб
0

Сам пошутил сам посмеялся?

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Глеб Керейтов

Tvg
0

Без вопроса было бы смешнее!

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Arthur Belykh

0

Куда ещё лайтовее?

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Дмитрий Веселов

0

Главное чтобы сделали хорошее качество сторис в андроиде, иначе без слез на это смотреть нельзя, инста для iPhone и пока других аналогов нет 😬

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Dear Moscow,

0

 В облегченной версии Instagram нет, например, фильтров

Нужен Instagram Dao на 640 КБ, в котором нет вообще ничего. Вот это будет тема!

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