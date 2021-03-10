Она занимает всего 2 МБ вместо 35 МБ.

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Facebook запустил Instagram Lite, который занимает 2 МБ памяти, размер оригинального приложения — около 35 МБ. Пока пользоваться приложением могут только пользователи с Android.

Компания оставила только основные функции приложения. В облегченной версии Instagram нет, например, фильтров дополненной реальности для лица. В приложении пока нет и «тёмной темы», но разработчики добавят её в последующих обновлениях.

Облегченную версию соцсети за год разработали команды из Тель-Авива и Нью-Йорка на основе Facebook Lite. Instagram Lite можно скачать в Google Play — чтобы «получить доступ к соцсети, независимо от сети или устройства, которое используется».

В России приложение уже доступно, уточнили vc.ru в компании. В ближайшее время приложение будет доступно по всему миру.