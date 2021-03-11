Соцсети
Рая Хачатрян

Forbes: Telegram может увеличить объём облигаций для размещения до $1,5 млрд из-за спроса инвесторов Статьи редакции

К вечеру 10 марта книга заявок на размещение облигаций Telegram переподписана почти в три раза.

  • Инвесторы подали в два раза больше заявлений на облигации Telegram, чем планирует разместить компания, — почти на $2 млрд, пишет Forbes со ссылкой источник, знакомый с вопросом. Один из организаторов рассказал изданию, что к вечеру 10 марта заявок было в три раза больше.

  • Диапазон доходности составляет 6-7%, но может быть ближе к нижней границе, сказал источник Forbes. Из-за спроса инвесторов Telegram может увеличить объем предложения до $1,5 млрд, рассказал один из инвесторов.

  • Издание пишет, что сбор заявок должен был завершиться 9 марта в 19:30 — так говорилось в записке для инвесторов, выпущенной «ВТБ Мои инвестиции». Но источники VTimes и Forbes заявили, что последний день — 10 марта.
  • В феврале «Коммерсантъ» рассказал о планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда инвесторам предварительно обещали доход в размере 7–8% от суммы долга, писало издание.

  • Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям — Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.

  • «ВТБ капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. Такой широкий диапазон получился из-за сравнения компании с Google, Facebook, Twitter, Snap и Slack по нескольким параметрам.
  • Инвестбанк также прогнозировал выручку Telegram около $200 млн на конец 2022 года.

#новость #telegram

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Elijah Garrison

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Эх, ничему этих инвесторов история  не учит 

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