Инвесторы подали в два раза больше заявлений на облигации Telegram, чем планирует разместить компания, — почти на $2 млрд, пишет Forbes со ссылкой источник, знакомый с вопросом. Один из организаторов рассказал изданию, что к вечеру 10 марта заявок было в три раза больше.

Диапазон доходности составляет 6-7%, но может быть ближе к нижней границе, сказал источник Forbes. Из-за спроса инвесторов Telegram может увеличить объем предложения до $1,5 млрд, рассказал один из инвесторов.

Издание пишет, что сбор заявок должен был завершиться 9 марта в 19:30 — так говорилось в записке для инвесторов, выпущенной «ВТБ Мои инвестиции». Но источники VTimes и Forbes заявили, что последний день — 10 марта.

В феврале «Коммерсантъ» рассказал о планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда инвесторам предварительно обещали доход в размере 7–8% от суммы долга, писало издание.

Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям — Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.

«ВТБ капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. Такой широкий диапазон получился из-за сравнения компании с Google, Facebook, Twitter, Snap и Slack по нескольким параметрам.

Инвестбанк также прогнозировал выручку Telegram около $200 млн на конец 2022 года.

